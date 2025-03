Ritiro Yoga, meditazione e trekking in Trentino Alto Adige - estate 2025

COSA TROVERAI

- Trattamento pensione completa;

- Una dimora immersa nel verde e nel silenzio;

- 2 sessioni al giorno di YOGA (hata-yoga, vinyasa yoga, prana yoga, yoga ristorativo e meditativo), condotte da insegnanti esperti ;

- 1 sessione al giorno di Meditazione: apprenderai una tecnica di meditazione profonda che porterai con te;

- Passeggiate nella slendida cornice naturale del Trentino Alto Adige;

- Meditazione guidata nel bosco;

- Canto dei mantra (Kirtan);

- Sessioni di rilassamento yogico profondo;

- Cibo vegetariano biologico e soprattutto buonissimo preparato sul posto da mani esperte e amorevoli;

- Possibilità di scegliere su 3 periodi.

LE DATE DEL RITIRO YOGA

Ogni anno ci sono sempre più richieste di persone che vogliono partecipare ai nostri ritiri yoga. Proprio per questo abbiamo organizzato più settimane.

ISCRIZIONI - MODULO ON LINE https://santosha.it/iscrizione-vacanze-yoga-estate-2024/

Periodo A

Da domenica 13 luglio a sabato 19 luglio (7 giorni 6 notti)

Periodo B

Da domenica 20 luglio a sabato 26 luglio (7 gorni 6 notti)

Periodo C

Da domenica 27 luglio a martedi 5 agosto (10 giorni 9 notti)

Arrivo nel pomeriggio dopo le 14:00 della domenica, partenza alle ore 13:00

IL PROGRAMMA DELLA VACANZA YOGA IN TRENTINO

PROGRAMMA SETTIMANALE

DOMENICA (arrivo)

Accoglienza dalle ore 16:00 alle ore 17:45

ore 18:00 – 18:30 Presentazione del programma settimanale e del gruppo

ore 18:30 – 20:00 Kirtan (canto dei mantra), rilassamento profondo

ore 20:15 – 21:30 Cena tutti insieme

LE NOSTRE GIORNATE TIPO

ore 7:30 – 9:00 Meditazione e Yoga

ore 9:15 – 9:45 Colazione e consegna pranzo al sacco

ore 10:00 partenza trekking

ore 16:30 rientro alla dimora di Frate Sole

ore 18:00 – 19:45 Kirtan (canto dei mantra), yoga e rilassamento profondo (Nydra Yoga)

ore 20:00 – 21:30 Cena tutti insieme

SABATO (giorno di partenza) liberare le stanze entro le 9:30

ore 7:30 – 8:30 Meditazione e Yoga

ore 8:45 – 9:15 Colazione

ore 9:40 – 11:30 Laboratorio: cerchio di condivisione e saluti

COSTI DEL RITIRO YOGA

I costi sotto indicati comprendono la pensione completa le lezioni di yoga e di meditazione.

Le stanze sono bellissime e confortevoli.

Potrai soggiornare in:

– stanza condivisa per 3 persone, al costo di 730€ a persona (periodo A e B); 1.080€ a persona (periodo C).

– stanza matrimoniale, al costo di 790€ a persona (periodo A e B); 1.180€ a persona (periodo C).

– stanza condivisa per 2 persone (doppia), al costo di 790€ a persona (periodo A); 1.180€ a persona (periodo C). Se sei solo ti assegneremo noi un compagno/a di stanza.

– stanza singola, al costo di 1.400€ a persona (periodo A e B); 2.000€ a persona (periodo C).

Modalità di pagamento:

Acconto 300€ (600€ per la singola) al momento della prenotazione e il saldo all’arrivo.

L’acconto potrà essere restituito se richiesto entro 14 giorni dalla data di inizio della settimana di vacanza.

CHE COSA NON E’ INCLUSO NEL PREZZO

Tassa di soggiorno

Eventuali impianti (seggiovie, cabinovie)

COSA MANGEREMO

Cibo buonissimo, biologico, vegetariano e vegano, a km zero, cucinato con amore dalle mani esperte di Laura.



CHE TIPO DI YOGA PRATICHERAI DURANTE IL RITIRO YOGA?

La vacanza yoga sarà all’insegna del benessere, praticheremo hata yoga, flow yoga, prana yoga e yoga ristorativo-meditativo con rilassamento profondo. Puoi saperne di più andando sulla pagina dedicata.

Troverai due lezioni yoga al giorno, La mattina la pratica sarà più dolce ed è perfetta anche per i principianti (Prana Yoga e Yoga dolce). La pratica del pomeriggio si alternerà tra yoga ristorativo-meditativo, statico ma intenso, e vinyasa yoga, uno stile più dinamico.

Ti basteranno poche lezioni per riuscire a percepire il benessere che tale pratica porta in tutto il corpo, sintonizzandoti con il naturale movimento del respiro per manifestarlo in tutto il corpo e in ogni movimento. Sarà un’esperienza rinvigorente!

PERCHE' DOVRESTI PASSARE CON NOI LE TUE VACANZE ?

Se vuoi trascorrere dei giorni in un ambiente familiare e positivo, dedicando del tempo a te e al tuo benessere, alla tua crescita interiore, ma senza rinunciare a momenti di gioia e spensieratezza, allora hai le carte in regola per essere dei nostri