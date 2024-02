Week end Yoga & Luna Piena

Weekend Yoga & Luna Piena

23/24/25 Febbraio 2024

Oulx (TO) | Alta Valle di Susa | Piemonte.



La Luna della neve: tutto si muove sottoterra ma niente si vede.



Tieni alte le tue frequenze per cogliere il meglio di questo momento e rimani in equilibrio; la Luna Piena muove le nostre emozioni.

Tutto si prepara, nuovi spazi, idee nuove, resta presente ed attento come il seme sotto la neve.



In poche parole?



NaturYoga®, pratiche Yoga in ascolto dei messaggi della Natura,

Alimentazione salutare, Km 0.

Passeggiate in Natura,

Riflessologia plantare,

le frequenze della "Linea del Drago"

sono un bel mix che ti regalerà un benessere duraturo.



Vorresti trovare senpre l'equilibrio con cui affrontare qualunque cosa accada nella tua vita?



Puoi avere un'aiuto da questo week end.



Vieni con noi in montagna, in ascolto dei messaggi della Natura troverai la centratura.



Avrai rinnovata energia, la luna piena è una grande occasione: utilizzala per riportare equilibrio nella tua esistenza.



Il metodo NaturYoga® ti accompagnerà nel tuo week end di Luna piena, unico e giusto per te.



QUANDO?



La luna piena ti dona il coraggio di iniziare.



DOVE?



Ad Oulx (TO) in Valle di Susa, tra le Alpi Cozie, cornice del Piemonte, a meno di 1 ora da Torino ti attende, una Natura magnifica, un’accoglienza olistica molto speciale.



Sulla linea di potere della Terra detta "Linea del Drago", le frequenze sono molto alte e scoprirai altri punti di vista.



CHE BENEFICI AVRAI DA QUESTA VACANZA?



Attività fisica nella Natura, alimentazione salutare, rieducazione alla respirazione, Yoga, riflessologia plantare, ti aiuteranno a ritrovare il tuo equilibrio.

Risveglierai nuove energie...



Ritroverai la tranquillità che nasce dal contatto con la Natura e con il tuo corpo.



Soprattutto...

avrai strumenti a disposizione da portare con te per stare meglio sempre!



IL NOSTRO OBIETTIVO?



Aiutarti a fare spazio, nel corpo e nella mente perchè tu possa ritrovare la tua forza interiore, il tuo centro.



L’obiettivo vero è essere in grado di trovare il tuo equilibrio in ogni momento per stare bene sempre, anche quando non sarai più in vacanza.



PER APPROFONDIRE?



NaturYoga ®"Yoga in Ascolto della Natura"



Di cosa si tratta?



È un metodo che unisce le mie esperienze di

oltre 40 anni di Yoga e lavoro sul corpo,

oltre 40 anni di ricerca personale nel mondo olistico,

una vita intera di ascolto, studio e frequentazione della natura ed un lungo ed approfondito percorso nel mondo dello Core Shamanism (Sciamanismo transculturale) suggerito da Michael Harner, fondatore della Foundation for Shamanic studies.



È un metodo semplice...

Per comprendersi e… Comprendere.

Che rende il viaggio attraverso la vita una piacevole avventura.



Un modo di vivere:

a contatto con la tua anima Naturale anche quando sei in città...

a contatto con la tua parte selvaggia ed antica che ti guidano

a trovare sempre il tuo equilibrio.



Riuscirai a sentirti bene non solo in vacanza ma tutto l’anno!

"Essere" yoga, non "fare" yoga...



VUOI SAPERE COME SI SVOLGONO LE GIORNATE?



Pratiche Yoga di circa 1 ora mattina e sera, in sala yoga.

Escursioni accompagnate nei boschi;

"Camminare nella Natura è un metodo efficace per stare bene".



Eccoti il programma nel dettaglio...



ARRIVO: VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2024 (dalle 14.00 in avanti).



Breve Escursione nella Natura con chi arriva presto

"Entrare in sintonia con la Natura è il primo passo verso noi stessi".



Puoi arrivare anche più tardi, rilassarti, acclimatarti e sistemarti, bere una tisana benessere, mangiare frutta di stagione, coccolarti con il Trattamento individualizzato di riflessologia plantare.

Un metodo infallibile per riequilibrare le tue energie e lasciare tutto ciò che non serve.



Ore 18.00 circa: Pratica yoga in saletta.

"La Luna Piena e le nostre emozioni".



Ore 20.00 circa:

Cena sociale, naturale, biologica, nel rispetto della salute, per disintossicare corpo e mente, Km 0, cucinata con amore.



Dopo cena: La riflessologia plantare, un metodo semplice alla portata del quotidiano per ritrovare il tuo centro.



SABATO 24 FEBBRAIO 2024



Pratica Yoga prima di colazione, all’orario stabilito insieme la sera precedente.



Dopo la pratica colazione per la salute con ogni ben di Dio

Ma… salutare!



Satsang, conversazioni illuminate.



Dopo colazione ci prepariamo per la escursione nei boschi, con le ciaspole a contattare la neve che illumina i nostri occhi, i nostri pensieri.

L’aria balsamica dei boschi ripulisce i polmoni.



Prepariamo lo zaino per il pranzo.



Racconti di flora, fauna, tradizioni e leggende accompagneranno la nostra escursione.



La natura è maestra di vita, ascoltiamola col cuore aperto.



Pratiche di yoga e meditazioni nella natura.

I boschi ci aiutano a trovare bellezza, armonia interiore a scoprire il senso del nostro camminare.



Con calma raggiungiamo il rifugio che ci ospiterà per la serata.



Osserviamo il cambio di luce e attendiamo la luna cenando con cibi tradizionali e locali.



Scenderemo nella notte illuminata dalla Luna; sarà un’esperienza forte ed indimenticabile.



DOMENICA 25 FEBBRAIO 2024



In orario deciso insieme la sera precedente:

Pratica yoga in saletta.

Colazione naturale, integrale, per la salute con prodotti del territorio.



Satsang, conversazioni illuminate.



Breve passeggiata nella Natura verso la Grotta della Beaume, luogo magico dalle frequenze altissime.



Porterai a casa un benessere duraturo.



Trattamenti di riflessologia plantare individualizzati, meditazioni e lavori di crescita personale.



Chiusura entro le ore 16.00.



QUANTO È IL CONTRIBUTO PER QUESTA VACANZA?



Il week end detox è riservato ai soci.

Se per caso non sei ancora socio, ma condividi il nostro amore per lo sport e l'attivita? nella natura, lo yoga ed il benessere psicofisico contattaci via mail (info@sentieridiarmonia.com) o telefono/WhatsApp 3356394103



Saremo contenti di spiegarti come fare!



Il contributo per questo Weekend

è di € 170



4 pratiche yoga in sala yoga: trovare sempre il nostro centro, l’equilibrio che ci permette di accogliere ogni cosa che accade come una grande occasione



Ogni giorno pratiche di meditazione e lavori di crescita personale in Natura.



1 cena sociale, Km 0, salutare, cucinata con amore.



Lavori di crescita personale dopo cena.



Trattamento di riflessologia plantare individualizzato.



Accompagnamento professionale nelle escursioni, anche la sera di Sabato prima e dopo la cena in rifugio.



La cena in rifugio è a parte ed è da pagare in loco (il costo si aggira solitamente sui 25 €).



SISTEMAZIONE: Il B&B "Per Te" (https://www.bedandbreakfastperte.it).



Il B&B "Per Te" è casa mia ed è a disposizione per i soci che vengono da lontano.



Nel borgo storico del paesino di Oulx (TO), vicino alla sede della nostra associazione.

Il luogo è ideale per i soggiorni Yoga & Natura perchè è in centro, vicino ai piccoli negozi per la spesa e allo stesso tempo comodo per bellissime escursioni nella natura.



L'atmosfera è soft, accogliente e famigliare;

il legno, le fibre naturali, l’acqua informata, i dispositivi contro le geopatie e per isolare gli effetti degli strumenti elettrici ed elettromagnetici creano un ambiente pulito e protetto.



Lo stile è montano, il legno è l'elemento predominante.



È un’accoglienza famigliare.



La casa si sviluppa su 2 piani.



Al piano mansardato ampio ed originale, molto accogliente, in stile rustico montano ci sono:



Una camera con 3 letti singoli,

una camera matrimoniale,

entrambe molto accoglienti, in legno e mobili antichi e rustici.

Il Bagno è grande, comodo, con doccia e vasca grande.



Al piano secondo, in stile montano e rustico ci sono:



Una camera doppia ampia, con balcone, grandi travi e molto legno,

una camera singola.

Il bagno è grande con doccia e vasca.



Per questo tipo di sistemazione che è famigliare.



€ 80



Pernottamento 2 notti.

2 Colazioni abbondanti e salutari.



PER CHI DESIDERA MAGGIORE INDIPENDENZA...



L’Appartamento Monginevro a pochi metri da casa composto da:



1 camera matrimoniale

1 camera singola

bagno con doccia

terrazzo e giardinetto,

appena ristrutturato in stile montano.





Il prezzo di questa sistemazione prevede un supplemento che è da pagare a parte.



Contattateci per maggiori informazioni: info@sentieridiarmonia.com o telefono/WhatsApp 3356394103



COME POSSO FARE PER PARTECIPARE?



Il corso è riservato ai soci

Se per caso non sei ancora socio, ma condividi il nostro amore per lo sport e l’attività nella natura, lo yoga ed il benessere psicofisico contattaci via mail o telefono/WhatsApp 3356394103

Saremo contenti di spiegarti come fare !



* Il numero massimo di partecipanti è limitato a 10 persone



CHI VI ACCOMPAGNA IN QUESTA VACANZA?



Avvicinarci alla vita con amore ogni giorno, con gli occhi di un bambino che si stupisce ogni istante:

questo il nostro motto.

E dunque pratichiamo yoga con amore, cuciniamo con amore, ci dedichiamo a voi con amore.



Poggiamo i nostri piedi sulla terra con amore e rispetto e se camminerete con noi sentirete la terra rispondervi con altrettanto amore e rispetto: la serenità che ne nascerà sarà la più grande ricchezza.

LAURA EYNARD

Insegnante Yoga | Guida Escursionistica Ambientale



Ho conosciuto lo Yoga a 19 anni.

Ora ne ho 67 anni e non ho mai smesso di amarlo.

Ogni giorno ed anno che passa ne apprezzo maggiormente il valore e mi sento di suggerirlo come via verso il benessere generale della persona in senso lato: corpo mente e spirito.

Le mie ricerche spirituali mi hanno portata ad approfondire molte strade arrivando alla consapevolezza che tutto è Uno ed è dentro di noi.

Condivido con amore le mie esperienze di guarigione sia fisica che spirituale per stare vicino a chi cerca la via in questo cammino della vita.



Ricercatrice spirituale dall’infanzia, ho trovato nella natura ispirazione per la mia vita e la mia crescita personale scegliendo di vivere in montagna, in Alta Valle di Susa (Piemonte).

Poiché credo che la montagna sia veramente il luogo in cui lo sguardo si apre e l’anima può tornare a casa ho fondato qui ad Oulx (TO) l’Associazione Sentieri di Armonia di cui sono Presidente, per permettere a tutti di entrare in contatto con la grande energia della natura.



Ho ideato 13 anni fa il metodo Natur Yoga ®, "Yoga in Ascolto della Natura..." per riavvicinare gli uomini e le donne del nostro secolo ai ritmi, i cicli della natura e ritrovare in essi equilibrio, forza, centratura per affrontare le sfide dei tempi moderni.

Una saggezza antica quella della natura come quella dello yoga che ci riportano a noi, a quella forza interiore di cui abbiamo tanto bisogno per gestire le difficoltà del nostro quotidiano.



Ho scritto un libro “YOGA. LA DANZA DELLA VITA” per rendere semplice lo Yoga, alla portata di tutti, come lo è la natura.

Si intitola Yoga, la Danza della Vita, edito da Giunti Editori.



PATRICIA GALLI

Dott.ssa in Scienze e Tecniche della Psicologia della Comunicazione



È dalla consapevolezza del contatto con la Terra che possiamo abbracciare la magnificenza della nostra Essenza.



I nostri piedi poggiano nella terra e ci portano avanti lungo il cammino della Vita.

A volte serve fermarsi e salire sulla punta dei piedi per guardare oltre, altre volte serve puntare i piedi e restare lì per un pò.



Il massaggio del piede ti mette in contatto con il tuo corpo, ti ancora alla percezione del qui e ora.



Dott.ssa in Scienze e Tecniche della Psicologia della Comunicazione.

Facilitatrice PSYCH-K® e Catalizzatrice PER-K®

Operatrice Access Consciousness.

Reflessologa Plantare.

Filoriterapeuta (Fiori di Bach).

Lettura dei Tarocchi di Marsiglia metodo JODOROWSKY - CAMOIN

Operatore "Energetic Facelift".



(MINA) MINUTA GHIOC

Ingegnere | Astrologa | Numerologa



Sono ingegnere ed anni fa, durante una conversazione con amici, ho deciso di dimostrare che l’astrologia fosse una presa in giro!!

Come fare? Ho intrapreso studi di Astronomia accorgendomi pian piano di quanto i Pianeti avessero un’influenza molto particolare sulla terra.

Forse gli astrologi non avevano visto sbagliato!

Mi sono inoltrata negli studi astrologici che mi hanno appassionata sempre di più.

Grazie alla mia formazione matematica anche i numeri hanno iniziato a far parte di questo quadro meraviglioso che mi si presentava davanti.

La vita come un ologramma in cui tutto è nell’uno e l’Uno nel tutto.

Come poter stare indifferenti a tali sorprese? Studio e sono appassionata di Numerologia, Astrologia, Tarocchi, Cabala, Psicologia Astrologica da oltre 30 anni.

Ora il mio desiderio è condividere queste conoscenze perchè la vita è più semplice se capiamo cosa siamo qui a fare, d’altronde se si vuole andare da Torino a Palermo senza indicazioni è possibile ma molto più lungo e tortuoso il tragitto di quanto lo sarebbe seguendo le indicazioni.



MASSIMO ABBÀ

Guida Escursionistica Ambientale . Videomaker.



"Basterebbe una passeggiata in mezzo alla natura, fermarsi un momento ad ascoltare, scordarsi del superfluo e comprendere che non occorre poi molto per vivere bene". (Mario Rigoni Stern).



Classe ’68, montanaro, sciatore, cagnaro, videomaker.

A 6 mesi ho iniziato a camminare, da li non ho più smesso.



Racconto luoghi sconosciuti, tradizioni e i personaggi "autentici" della mia terra.

Tutto ciò appaga la mia curiosità e mi riempie di gratitudine.

In poche parole il mio lavoro "non è 'una fatica ma 'una missione!".



Il turismo che mi piace è quello che rispetta gli equilibri della natura, sano e sostenibile.



Vi porto a camminare con me con l'augurio di poter leggere la "meraviglia" nei vostri occhi.