Week- end di Costellazioni Familiari Sciamaniche e Alchimia Spirituale

Costellazioni Familiari Sciamaniche Spirituali

con Giordano Ciraulo e Jessica Fontana

co/founder di Istituto Mandala Arti Olistiche e sciamaniche Toscana



WEEK END -2 giorni



Cosa faremo

Lavoreremo per i due giorni con le Costellazioni Familiari Sciamaniche e Alchimia Spirituale, che rappresentano un vero e proprio lavoro su sè stessi, iniziatico, di trasformazione profonda in cui si acquisisce conoscenza e si fa esperienza diretta su Sé stessi per divenire Coscienti di Chi Siamo e allinearci alla Guida dell’Anima, seme delle più alte volontà spirituali.



E’ ormai noto che per trasmutare le energie, e quindi anche la realtà esteriore –è necessario concentrare ed elevare aspirazioni, attitudini e contenuti della mente, poiché, per la Legge del magnetismo, si attrae ciò che è affine e corrispondente alle vibrazioni del nostro mondo interiore: un mondo che spesso non conosciamo e che rimane sommerso sotto la soglia della coscienza ma che è causa delle nostre re-azioni incontrollate e di automatismi, pensieri ed emozioni ricorrenti e limitanti.



Molte delle più diffuse malattie e sintomi sono generate da atteggiamenti disarmonici, per la maggior parte “ereditati” dalla propria genealogia e anche dalla coscienza collettiva in cui cresciamo e siamo immersi.

Trasmutare significa elevare la vibrazione attraverso un’accelerazione di frequenza, permettendoci di accedere ad una dimensione più sottile. Per svolgere tale Opera è necessario togliere più che aggiungere, svelare più che ricoprire, semplificare più che accumulare.

Grazie al lavoro si decompongono le antiche tendenze, che, alla luce della nuova consapevolezza emergente, non sono più giustificate benevolmente

come “specificità del carattere” ma sono identificate, più severamente, come incrostazioni indurite dell’ego ostacolanti l’evoluzione.



Il Lavoro alchemico e sistemico quindi, agisce sulle qualità ancora inquinate dall’ego: l’uomo vecchio deve morire per poter far nascere ” l’Uomo Nuovo”.

Ciò accade attraverso un processo di lenta “decomposizione” delle vecchie tendenze ereditate, sull’esplorazione di disordini, difficoltà, traumi per poi intraprendere quel Viaggio Iniziatico di liberazione, risoluzione, integrazione, vivere finalmente la propria Vita e lasciar andare ciò che non ci appartiene.

Durante il week end vengono svolte costellazioni familiari sistemiche ideate da Bert Hellinger, in cui si mira a ristabilire gli ordini e i ruoli dei componenti della propria genealogia familiare. Il lavoro poi si amplia con l’introduzione di strumenti e rituali sciamanici, archetipi, oli essenziali e il lavoro sui traumi (traumawork) fino ai

movimenti dello Spirito, una coscienza superiore che vibra nella sola

direzione della guarigione collettiva e del pianeta.



L‘unione in Cerchio e la Collaborazione tra Anime in Cammino, portano allo stesso tempo ogni individuo verso la conquista di un dono prezioso che stimola il suo ricordo sull’Anima e sullo Spirito per poi arrivare anche sugli altri livelli di Se stesso, nel piano mentale, fisico, apportando un reale miglioramento nelle Relazioni, nel lavoro che svolgiamo e nei sintomi che portiamo nel corpo fisico e, in ogni campo di esperienza umano.

Si acquisisce da subito e nei giorni successivi al lavoro, più chiarezza, fiducia in se stessi, capacità di prendere decisioni senza essere influenzati dalla società o da false credenze, forza fisica, maggiore resilienza, maggiore energia mentale e rafforzamento del campo

aurico e più armonia ad accogliere gli eventi che il Divino mette sul proprio Cammino chiamato vita e sul Cammino collettivo dell’Umanità.

Grazie alle giornate esperienziali è possibile riconnettersi pienamente a ciò che siamo e che vogliamo manifestare

nel mondo. Il processo avviene naturalmente grazie al Vero Alchimista che è in Noi: il Cuore.



“Diventa un Alchimista. Trasmuta il metallo grezzo in oro, la sofferenza in consapevolezza, il disastro in

illuminAzione.”



Questo invito è per te che senti nel profondo di voler compiere un cambiamento che ti avvicini alla tua Anima, a Chi tu sei realmente e alla vita che vuoi vivere.

Impara a lasciar andare traumi vissuti, residui karmici

limitanti, false idee sul Sé, e impara a integrare con amore emozioni

e “movimenti interrotti”. Acquisirai da subito tutta la forza per accogliere l’abbondanza e migliorare la qualità della tua Vita, in modo Sacro, responsabile, ed autentico.



Con GIORDANO E JESSICA

Insegnanti di discipline evolutive e operatori olistici e sciamanici con oltre 15 anni di esperienza con i gruppi e le persone presso l'Istituto Mandala arti olistiche e sciamaniche da loro fondato, in provincia di Firenze, Toscana.

PROGRAMMA E INFO GENERALI:

Sab. 14 Dom.15 ottobre 2023

Check-in alle ore 09:30

Check-out alle ore 18.30

2 break e una pausa pranzo



DOVE SI SVOLGE:

"Tra Cielo e Terra"

Via della Selviata, 68 - FORMELLO

Ampia sala - Parcheggio

Stazione vicina "Formello"



COSTO DEL SEMINARIO:

Euro 150

** Sconto Early Bird 10%

Euro 135 versando l'intero importo entro il 3 Settembre

Se ti iscrivi dopo tale data paghi la quota intera, senza sconto e puoi inviare acconto di 100 euro e poi saldare il resto al seminario.



LA QUOTA NON COMPRENDE LA QUOTA PRANZO+ 2 BREAK vegetariani che per chi aderisce il costo sarà di euro 15,00 al giorno del catering, da pagare a parte.

Non vediamo l'ora di "Stare" con Te!



