The Islands of yoga 2023<br>Vacanza Yoga-Isola di Ventotene

In un’isola dove è ancora la natura con il suo incessante movimento a scandire i ritmi delle giornate, legati al passare delle stagioni più che all’orologio o al calendario, siamo contenti di invitarvi a vivere questa connubio tra yoga e vacanza, adatto per praticanti principianti e avanzati. Proposta di Nataraja A.s.d con Alberto Mazzanti, istruttore yoga dal 1998

**Tutte le Vacanze Yoga 2023 sulle isole organizzate da A.s.d Nataraja:



Isola d'Elba 04-09 giugno 2023



Isola di Ischia18-23 giugno2023



Isola di Ventotene 01-06 luglio 2023



Isola d’Elba 23 luglio 05 agosto 2023



Isola d’Elba 23-29 luglio2023



Isola d’Elba 29 luglio 05 agosto 2023



Isola d’Elba 16-21 settembre 2023



Isola di Filicudi 30 settembre 05 ottobre



Ventotene è una piccolissima isola del Mar Tirreno, tra Lazio e Campania e guardandola da lontano assomiglia a una balena. Un luogo magico che si presta alla perfezione per una vacanza yoga: scorci caratteristici, paesaggi naturali, casette colorate nel centro storico fino al piccolo porto, un’isola assoluta e lenta, rimasta autentica. L'acqua del mare è limpida, pulita, cristallina. Le sue straordinarie morfologie, i profumi della macchia mediterranea, gli intensi colori uniti alla calorosa ospitalità dei suoi abitanti, regalano un ambiente irripetibile a chi cerca un'isola lontana dagli stereotipi delle vacanze di mare. Un vero paradiso di pace, dove sembra che il tempo si sia fermato. Durante le ore calde, in attesa della pratica di yoga del tramonto, prenderemo il sole e riposeremo al mare, oppure si potrà passeggiare nella natura, fare gite in barca, fare shopping e girare nelle stradine di Ventotene.

L'hotel che ospita il seminario ha un'atmosfera famigliare che permette un sereno soggiorno garantendo tutta la tranquillità necessaria per lo svolgimento del seminario e ha una cucina con piatti di pesce, vegetariani e di terra. Tutte le camere sono spaziose e con vista mare. Puoi scegliere la camera singola o condivisa

La lezione yoga

Previste tre ore di pratica di yoga, le lezioni saranno al mattino, e alla sera prima di cena, nel terrazzo dell'hotel di fronte alla vista del mare. Una pratica di yoga sia statica che dinamica accompagnerà il ritmo del seminario. Nella pratica statica sarà utilizzata la cinghia yoga, le posizioni saranno spiegate in modo dettagliato, e ne esamineremo i benefici per la salute. Previsti esercizi di coppia con posizioni che creano, collaborazione, fiducia e gioco e che accrescono il senso di unità e condivisione del gruppo. Nella parte di yoga dinamico ci prenderemo cura di noi con l’Hatha Vinyasa e con il Surya Namaskar agevolando la fluidità, la scioltezza e coordinando il movimento del corpo nello spazio circostante. Si farà pranayama per accrescere la consapevolezza del nostro respiro ed esercizi con la visualizzazione dei colori abbinati ai chakra per una profonda esperienza yoga, terminando la lezione con il rilassamento yogico.





L’insegnante

Mi chiamo Alberto Mazzanti e amo dal profondo l’arte dello yoga perché mi offre la continua possibilità di avvicinarmi sempre più a me stesso e agli altri, donandomi l’opportunità di crescere come insegnante di yoga e come essere umano. Lo yoga è un universo, pieno di teorie, scuole, tecniche, dettagli, sfumature, chakra, respiri, e per farlo conoscere nella sua bellezza, nell'amore, nella consapevolezza, e nell'enorme aiuto che offre, aiuto le persone a ritrovare sé stesse, a ritrovare la loro forma fisica ideale, ma soprattutto ad amarsi ed accettarsi. Mi piace divulgare l’insegnamento dello yoga, basandomi su sull’ascolto della persona e sulle personali esigenze, in quanto ognuno ha la sua vita, le sue abitudini e le sue priorità e il mio intento con questa vacanza yoga è quello di creare benessere psicofisico, divertimento e gioia



Il Viaggio e gli spostamenti

Sull'isola di Ventotene è bellissimo perché ci si va senza auto! Se vuoi puoi l’asciare l’auto al parcheggio del porto di Formia che è sia libero che a pagamento. Con il treno è comodo perché la stazione di Formia è ben collegata è vicinissima al porto. Se viaggi sola/o e desideri condividere il viaggio con altri partecipanti che come te viaggiano soli, comunicalo, e sarete messi in contatto. Inoltre l'hotel ti verrà a prendere a porto di Ventotene il giorno di arrivo, riportandoti a porto il giorno di partenza.



L’offerta

5 notti dal 01 al 06 luglio, colazione e 3 cene e seminario di yoga A partire da 633€

Potrai scegliere la stanza singola oppure condivisa con due o tre partecipanti