RETREAT LIBERA LA TUA ESSENZA



25-27 AGOSTO 2023 MONTECOPIOLO



Vivrai ogni giorno Rituali Creativi per ritrovare la tua Essenza

Lasciar andare ciò che ti pesa del passato

Espandere la visione di chi sei

Aprirti a nuove opportunità

Celebrare e danzare la vita

Dare forma e colore ai tuoi desideri più intimi

Tornare al Silenzio Sacro della Natura

Ascoltare il tuo cuore

Ritrovare un senso di pace

Farti coccolare dall'armonia dei meravigliosi bagni di suoni

Aprire i tuoi sensi

Potrai vivere ogni giorno rituali di Benessere

Rigenerarti

Far sbocciare la tua intuizione

Sentire la fiducia in ciò che sei, nei tuoi talenti

Tornare a casa con il cuore più leggero

con la gioia della scoperta di nuove possibilità

con nuovi amici con cui restare connessi



DOVE



Parco del Lago Hotel

luogo accogliente, incantato e silenzioso

immerso nel verde della natura sulle rive di un piccolo lago privato.

Siamo fra la Romagna e le Marche nella storica regione del Montefeltro, in provincia di Pesaro a 1000m circa sul livello del mare, a 40 Km da Rimini e Urbino, circondati da montagne,

a 9 Km dalla fortezza di S. Leo

e 20 Km dal monte Carpegna.

Possibilità di transfert dalla stazione dei treni e dall'aeroporto di Rimini.



LA STRUTTURA



Parco del Lago Hotel

ha eleganti camere con vista sul lago o sulla montagna

dispongono di :

wi-fi gratuito, TV, scrivania, bagno privato

Il parcheggio interno è incluso nel prezzo

La struttura comprende un ristorante, piscina scoperta,

lago e giardini privati, centro benessere di oltre 400mq, con piscina riscaldata 33°, sauna finlandese, doccia emozionale, bagno turco.



CHEK IN E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI



Venerdì 25 agosto ore 10,00 presso PARCO DEL LAGO HOTEL

via S. Francesco, n. 1

47868 Villagrande di Montecopiolo, RN

Emilia Romagna, Italy



10.00-11.00

Registrazione e assegnazione delle camere



11,30

Cerchio di condivisione inizio attività



CHEK OUT E CONCLUSIONE ATTIVITA'

Domenica 27 agosto entro le 16,30



CONTRIBUTO



€ 380 comprende :

sistemazione in stanza doppia o tripla secondo disponibilità

colazione, pranzo e cena, uso della piscina scoperta, parcheggio, attività con Laura J. Valentina, Laura S. ed Erica.

Ingresso al Centro benessere con supplemento di € 15





ISCRIZIONE entro il 20 luglio

versamento di un acconto di € 50 direttamente alla struttura

di cui avrete Iban scrivendoci o chiamandoci.



COSA PORTARE

Abbigliamento comodo e calzini antiscivolo

Bottiglietta o borraccia per l'acqua

Tappetino yoga o simile

Copertina e piccolo cuscino per i momenti di rilassamento

Costumi da bagno, per piscina e centro benessere

Telo mare

Scarpe comode per attività in natura

Felpa o maglione per le serate all'aperto



PER ATTIVITA' CREATIVE

abbigliamento comodo e sporcabile

1 tela per dipingere 50x60 circa,

si può reperire facilmente in cartoleria, on line , o nei negozi cinesi, ai colori acrilici tempere e pennelli pensiamo noi

ma se ne hai puoi portarli.



CHI CONDUCE LE ESPERIENZE

Questo retreat nasce dall'unione di 4 anime affini e creative

Laura Jacopino, Valentina Malferrari, Laura Sisti, e Erica Mazzetti.

Desideriamo trasmettere a te, che risuoni con questo evento, ciò che in anni di ricerca interiore

esperienze personali e professionali ha aperto i nostri cuori, ci ha permesso di sentire la gioia e l'intensità della vita,

di risvegliare la creatività, di connetterci ai nostri talenti , acquisire fiducia in noi stesse,

aprire i sensi , percepire la pace e la connessione con gli elementi della Natura.



Ti aspettiamo per indimenticabili giorni di condivisione , dove non mancheranno anche momenti di relax a bordo piscina , o nella SPA , o tra gli alberi dello splendido giardino, a bordo lago o nei sentieri del parco.



