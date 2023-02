Rasayana detox residenziale yoga ayurveda e digiuno

Intero retreat > dal 24 al 30 luglio 2023

Temi di riferimento

Yoga

?Attività quotidiane di asana, scuola del respiro e pranayama.?

Purificazione psico fisica con le tecniche degli shat karma.?

Pratiche di rilassamento, yoga nidra e meditazioni dalla tradizione yoga.





Ayurveda?

Analisi della propria costituzione biotipica - prakriti.?

Ruolo e importanza di agni - fuoco metabolico.?

Concetto di ama - tossine psicofisiche.

?Introduzione ai pancha karma ayurvedici - si applicheranno i sistemi più accessibili e integrabili con il nostro programma.?

Dinacharia - routine quotidiana ayurvedica: neti, body brushing, oleazioni.







Rasayana

?Introduzione alle pratiche rasayana dell'ayurveda e al siddha yoga.?

Lo yoga e l’ayurveda per agire sulla materia del corpo, hanno elaborato metodologie per una completa purificazione psicofisica, una accurata fitoterapia ed una saggia modalità di vita. Nei percorsi Rasayana ayurvedici e nel Siddha Yoga, le conoscenze dell’alchimia tantrica e dell’hatha yoga, operano in sinergia nel processo di auto-realizzazione, avendo come protagonista il piano corporeo.







Mente e meditazione?

La componente psichica partecipa attivamente ai processi di salute e di equilibrio nel corpo. L’essere umano secondo la visione dello yoga, è una entità inseparabile di corpo, mente e spirito.?

Mente, meditazione e coscienza secondo la tradizione yoga.?

Processi meditativi e tecniche di rilassamento - yoga nidra - e meditazione.







Alimentazione - digiuno ?

A libera scelta si avrà la possibilità di:?

1. seguire l’alimentazione vegetariana proposta o vegana su richiesta?Il menù comprende colazione a buffet dolce e salata, pranzo e cena a buffet.?A disposizione tisane, frutta fresca e frutta secca.?

2. attuare un programma di restrizione calorica (con "finestre" di sospensione da definire)?

3. effettuare un digiuno breve o un semi digiuno alternato o digiuno mitigato?

4. un digiuno completo con acqua e miele (da 1 a max 3 giorni) ?







Naturopatia?

Purificazione psico fisica secondo la naturopatia.?

Confronto e integrazione con i diversi sistemi di disintossicazione: idroterapia, sistema Kneipp, metodo Kousmine, dieta Mayr, floriterapia, fitoterapia.







Agni?

Un tema conduttore del residenziale sarà il fuoco (agni) valutato secondo:?

- l’ayurveda, il fuoco della salute e della vitalità,?

- lo yoga, il fuoco dello spirito e della mente,

?- la simbologia esoterica, il fuoco della trasformazione,?

- l’alimentazione, il fuoco dell’assimilazione,?

- gli shat karma, il fuoco della purificazione.?

Rituali e puja dedicati al fuoco.







Purificazione sottile?

Componente fondamentale per l’equilibrio e il funzionamento del corpo fisico, è la relazione con i corpi sottili, attraverso le nadi, i chakra e i prana specializzati.?

Le conoscenze dello yoga saranno applicate per agire su una purificazione sottile dei piani mentali, psichici ed energetici: azione sui chakra e meditazioni mirate dalla tradizione del Tantra Yoga.







Natura?

L’immersione nella natura porta profondi benefici e salutari stimolazioni all’intero organismo, la scienza ci parla di biofilia o effetto natura, la tradizione giapponese come shirin -yoku, o dendroterapia.?

La permanenza all’aperto e tra gli alberi sarà nel nostro programma quotidiano.









Contributo di partecipazione

Le tariffe sono comprensive di vitto, alloggio e tutte le attività in programma.

Tutte le camere dispongono di bagno in camera.

- Partecipazione intero residenziale, con arrivo alle 10 di lunedì 24 e conclusione delle attività domenica 30 luglio alle ore 15.00.

Alloggio in camera tripla condivisa* euro 790

Alloggio in camera doppia condivisa euro 890

Alloggio in camera doppia, uso singola 1.150

- Partecipazione solo weekend con arrivo alle ore 10.00 di venerdì 28 e conclusione delle attività alle 15.00 di domenica 30 luglio (inclusivo della pratica di shankhaprakshalana).

Alloggio in camera tripla condivisa* 390

Alloggio in camera doppia condivisa 450

Alloggio in camera doppia, uso singola 550

* Le stanze triple saranno attivate a seconda delle richieste di partecipazione.









Conduzione?

Maurizio Di Massimo

Insegnante di yoga abilitato presso la Federazione Italiana Yoga e la Bihar School of Yoga (India), socio ordinario iscritto allo YANI (Yoga Associazione Nazionale Insegnanti) e operatore yoga ayurveda (Istituto Himalayano di Ricerche in Ayurveda). Conduce dal 1981, corsi di yoga, meditazione e dal 1989, incontri residenziali sulla purificazione psicofisica attraverso la naturopatia yoga-ayurveda e il digiuno terapeutico. Fondatore di Yoga Rasa – Centro yoga, ayurveda e meditazione e dell’Associazione Arbor Mater in Pesaro. Naturopata, erborista specializzato in indirizzo spagirico ed ayurvedico.

Coautore dei testi:

– Planta Medica. Le erbe officinali tra scienza e tradizione (2005 – Ed. Provincia Pesaro -Urbino)

– Ritorno alle radici – Le piante spontanee per l’alimentazione e la salute (2015 – Ed. Aboca).

Per Ed. Aboca, nella collana “Cultura e salute delle piante selvatiche” dedicata all’uso fitoalimurgico delle piante spontanee: Le radici (2018), Le gemme e i germogli (2019), Le foglie (2020), I Fiori (2022).

Per Macroedizioni:

– Sane abitudini per invecchiare bene, dalla scienza e dalla tradizione i rimedi per mantenersi in salute (2021).