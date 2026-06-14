Corsi e appuntamenti
Seminario - Corporee - Posturali, Tecniche
Il Viaggio è la Meta
Pieve Santo Stefano (AR) - Dal 03/07/2026 al 06/07/2026
Scheda dettagli:
A: Pieve Santo Stefano - (AR) - Italia Data: Dal 03/07/2026 al 06/07/2026
Orario: mattinoPrezzo: PREZZO PER IL SEMINARIO DELL FINE SETTIMANA: 180€ CAPARRA 50€ Contattaci per dettagli e prezzi per l’alloggio.
Presso: Casa Dagnino, Casa Dagnino, 52036 Pieve Santo Stefano AR, Pieve Santo Stefano, 52036, ARCasa Dagnino, 52036 Pieve Santo Stefano AR, Pieve Santo Stefano, 52036, ARPieve Santo Stefano, 52036, ARIT - Toscana (IT)
Telefono: +00393889988681 - Categoria:
Sottocategoria: Corporee - Posturali, Tecniche
Descrizione:
Fidarsi dell’esperienza della vita che si dispiega attraverso di noi.
Lasciare che il ritmo del cuore guidi la danza della vita.
Lasciamo che la meta sfumi all’orizzonte
mentre sentiamo noi stessi —
corpo, cuore, mente e anima —
pienamente presenti e consapevoli di ogni parte del viaggio.
Non siamo qui per arrivare da qualche altra parte.
Siamo qui per essere.
The Journey Is the Goal è un workshop di livello 5Ritmi Heartbeat — un invito ad abitare la danza come un processo vivo ed esplorare il paesaggio emotivo che vive dentro i ritmi.
Attraverso il movimento danzeremo con le energie e le emozioni che attraversano l’esperienza umana, permettendo al corpo di diventare una porta verso consapevolezza, espressione, connessione e trasformazione.
Ogni ritmo diventa un paesaggio da attraversare,
un insegnante da incontrare,
una soglia verso la presenza.
Non c’è un traguardo finale,
solo il coraggio di restare con ciò che è vivo,
momento dopo momento.
Qui, le deviazioni sono sacre.
La resistenza fa parte della mappa.
Le pause non sono fallimenti, ma soglie.
Ci sarà un ritiro di 7 giorni in Toscana, a Casa Dagnino, con un gruppo di danzatori in arrivo dalla Repubblica Ceca che conosco. Ho aperto gli ultimi posti disponibili a chi desidera unirsi anche solo per il workshop del weekend.
I pomeriggi offriranno spazio per il riposo e l’integrazione — in casa, vicino al lago o immersi nella bellezza della natura circostante.
Attraverso i 5Ritmi, danziamo la vita così com’è, non per trovare la perfezione nel movimento, ma per abitare pienamente il momento presente.
Dove siamo:
Richiedi informazioni
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Profilo Pubblico di:
Olivia Olla Palmer
Sono insegnante certificata, mentore, facilitatore e danzatrice della pratica dei 5Ritmi© di Gabrielle Roth Sono nata a Londra nel 1965 e mi sono trasferito in Italia nel 1986. Ho sempre amato danzare e lo studio da quando avevo 4 anni. Ho frequentato alcune delle migliori scuole di danza di Londra…