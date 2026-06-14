Il Viaggio è la Meta

Per coloro che desiderano fidarsi delle proprie emozioni mentre attraversano i momenti che compongono il viaggio.



Fidarsi dell’esperienza della vita che si dispiega attraverso di noi.

Lasciare che il ritmo del cuore guidi la danza della vita.



Lasciamo che la meta sfumi all’orizzonte

mentre sentiamo noi stessi —

corpo, cuore, mente e anima —

pienamente presenti e consapevoli di ogni parte del viaggio.



Non siamo qui per arrivare da qualche altra parte.

Siamo qui per essere.



The Journey Is the Goal è un workshop di livello 5Ritmi Heartbeat — un invito ad abitare la danza come un processo vivo ed esplorare il paesaggio emotivo che vive dentro i ritmi.



Attraverso il movimento danzeremo con le energie e le emozioni che attraversano l’esperienza umana, permettendo al corpo di diventare una porta verso consapevolezza, espressione, connessione e trasformazione.



Ogni ritmo diventa un paesaggio da attraversare,

un insegnante da incontrare,

una soglia verso la presenza.



Non c’è un traguardo finale,

solo il coraggio di restare con ciò che è vivo,

momento dopo momento.



Qui, le deviazioni sono sacre.

La resistenza fa parte della mappa.

Le pause non sono fallimenti, ma soglie.



Ci sarà un ritiro di 7 giorni in Toscana, a Casa Dagnino, con un gruppo di danzatori in arrivo dalla Repubblica Ceca che conosco. Ho aperto gli ultimi posti disponibili a chi desidera unirsi anche solo per il workshop del weekend.



I pomeriggi offriranno spazio per il riposo e l’integrazione — in casa, vicino al lago o immersi nella bellezza della natura circostante.



Attraverso i 5Ritmi, danziamo la vita così com’è, non per trovare la perfezione nel movimento, ma per abitare pienamente il momento presente.