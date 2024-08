Ferragosto Yoga e ayurveda in natura

Il seminario ha l’obiettivo di creare nuovi spazi interiori di promuovere il benessere e l'equilibrionaturale dell'individuo, attraverso l’incontro fra yoga e ayurveda, due sistemi di pensiero e pratica nati in India più di 2000 anni fa.

Lo Yoga e la meditazione immersi nel silenzio incontaminato della natura saranno il cuore di questo incontro ospitato nella pace dell'oasi naturale della Tenuta Lucerna, un podere fra colline e mare, curato in tutti i particolari per favorire il pieno benessere degli ospiti

La pratica yoga scandirà il ritmo del risveglio e del tramonto aprendo il corpo e rivitalizzando, in un percorso di ascolto del proprio ritmo e respiro.. L’ayurveda si occupa del ripristinino e del mantenimento dell’armonia psico-fisica. E’ un sistema completo di conoscenza della natura. Il mondo visto attraverso i suoi occhi è un mondo interconnesso fatto di relazioni, organismi, eventi, in un fluire unico che chiamiamo Vita.







Il seminario fornirà strumenti per ripristinare il proprio ritmo naturale attraverso l’attività fisica quotidiana, pratiche di ripristino e purificazione, possibilità di ricevere trattamenti individuali, deliziosa cucina ayurvedica e connessione con la natura.



PROGRAMMA



Pratiche del risveglio (meditazione, mantra)



Sessioni quotidiane di Ashtanga ed Hatha yoga



Rilassamento con campane tibetane.



Meditazione e camminate in natura



Sessioni ayurveda di gruppo (introduzione all’ayurveda, pratiche quotidiane di pulizia e ascolto dei canali percettivi, auto-massaggio, bandha)



Approfondimenti Yoga



INSEGNANTI:



Tommaso Valentini: ashtanga yoga

Francesca Deias: operatrice ayurveda, ostetrica



Location: Lucerna, Unique Panorama Retreat - Tuscany



L'UniquePanoramaRetreat Lucerna è un rifugio unico di tranquillità e gioia per gruppi, artisti e famiglie fino a 20 persone in una delle zone più belle e meglio ubicate della Toscana .



Qui le persone possono vivere un appuntamento romantico e caloroso con se stesse , incontrarsi e riscoprirsi guardando il mare, rilassandosi nella piscina panoramica al rosmarino, coccolati dalle dolci colline toscane e dalla natura circostante. Ad uso esclusivo degli ospiti un'area benessere con sauna panorica circondata dall'uliveto, per un benessere a 360°. Nella Casa, circondata da uliveti, prati e boschi, le persone si riuniscono nella sala per gruppi LIGHT OF TOSCANY di 75 m² e sentono lo speciale potere curativo del luogo.



