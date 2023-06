Corso di formazione annuale in Pranoterapia Vibrazionale

Corso Annuale di formazione in Pranoterapia Vibrazionale®



Metodo Guido Parente



La Prano-terapia Vibrazionale® o Prano-pratica Vibrazionale®, Metodo che ho depositato sia in SIAE, che il Marchio in "Camera di Commercio", è una differenziazione personalizzata dell'antica pratica, della tradizione popolare del portare benessere, tramite l'imposizione delle mani, altro non è che uno dei numerosi aspetti della Medicina Vibrazionale/Naturale.



Prana è un termine sanscrito (antica lingua indiana) che significa "soffio vitale" o "energia vitale" e dal termine ???????? (greco antico therapéia)", che significa "cura, guarigione" e quindi "terapia".







Che cos'è la Pranoterapia?



La Pranoterapia fa parte del mondo olistico (holos=intero), con tale termine si indica un approccio globale, che cerca di vedere le persone nella loro interezza, rispetto all'ambiente interno ed esterno.







L'individuo e non la somma delle parti, fisiche o psichiche, più o meno malate.







La Pranoterapia Vibrazionale® cerca di alleviare le sofferenze date da patologie/squilibri vari, tramite l'imposizione delle mani, entrando in contatto con la vibrazione primaria di ogni persona, andando a riattivare la "Vis medicatrix naturae", la forza di auto guarigione, propria di ogni essere vivente.



L’Energia vibrazionale o Prana, è l'essenza della vita ed è l’Energia che governa tutto il Sistema mente-corpo-spirito ma anche energia-emozione-salute.



Il pranoterapeuta è solamente una persona, che ha una predisposizione maggiore ad accumulare tale Energia, definita Prana, ed ha quindi, la possibilità di distribuirlo a beneficio di chi ne ha carenza.





La preparazione si basa su:



Visione olistica

Fisiologia e anatomia mediche mediterranee

Tecniche di pranoterapia vibrazionale

Fisica Quantistica

Sistema Psico-Neuro-Endocrino-Immunologico

Medicina tradizionale cinese

Medicina vibrazionale

Medicina psicosomatica

Tecniche di Rilassamento e di Abreazione

Medicina vibrazionale con le campane tibetane

Fitoterapia energetica

Aromaterapia

Cromoterapia

etc.



L'organismo umano, risponde alla pranoterapia non secondo regole deterministiche "causa-effetto" della medicina e della scienza occidentale, ma in base alla corrispondenza data dal mix corpo-mente-spirito come anche tra energia-emozione-salute.



Consideriamo molto importanti le applicazioni dei trattamenti, la loro durata e la frequenza, l'intensità della bio-energia, ma il valore maggiore viene dato dall'intenzionalità del terapeuta e le tecniche di cui si serve per dirigere l'energia, dal suo lavorare con il cuore.



Cardine importante per una buona riuscita, è la preparazione, lo studio e l'esperienza del terapeuta, tutti questi elementi possono portare risultati estremamente significativi.





In altre parole, grazie alla Pranoterapia Vibrazionale®, vi sarà la riattivazione della “vis medicatrix naturae”, l’energia di auto-guarigione propria di ogni essere umano, utile per potenziare il sistema immunitario riportando l’omeostasi e l’armonia nella vita fisica e spirituale delle persone.



La Pranoterapia Vibrazionale® si basa su sei princìpi:



la Naturopatia Psicosomatica

la Pranoterapia

la Medicina Tradizionale Cinese

la Modalità di ascolto e la comprensione della vibrazione distorta

l’Inter-relazione tra i sistemi Psico-Neuro-Endocrino-Immunologico

la Fisica Quantistica



La Pranoterapia è una moderna applicazione dell'antica pratica del curare tramite l'imposizione delle mani.



Il suo intervento consiste nel comprendere quali difficoltà-patologie possa avere la persona che si affida, nell’imposizione delle mani da parte di un operatore a distanza o a contatto del corpo del cliente.



La sua azione però è più globale perché dipende dall’interferenza fra il campo dell’operatore e quello del cliente.



L’effetto positivo di questa interferenza dipende da alcune qualità specifiche del campo dell’operatore: intensità, comprensione delle vibrazioni, costanza, alta qualità immunitaria, autoreferenzialità, elevata capacità di entrare in empatia, sintonicità.



Ogni persona possiede un “dono”, in questo caso si parla di qualità pranoterapica innata, ciò che si può differenziare tra i terapeuti, è dato dalla QUALITA’ e dall’INTENSITA’.



Per questo vi possono essere persone che ne sono dotate in modo particolare (guaritori naturali) e altre in misura minore.



Il Metodo Pranoterapia Vibrazionale®, aumenta le personali qualità bioenergetiche, per mezzo di Tecniche Vibrazionali, conoscenza dell’Anatomia, tecniche olistiche e non, esercizi di rilassamento, tecniche yogiche, tecniche di meditazione, centratura, modalità di ascolto, somministrazione della pranoterapia, apporto psicologico, gestione delle emozioni, pulizia dei chakra.





L'accesso ai corsi di Pranoterapia è subordinato ad una conoscenza personale dell'allievo, ad un'intervista sulle sue doti bio-fisiche, poiché non credo nella certezza delle varie macchine ideate.







