Scopri il Potere della Tua Mente e Anima!

Unisciti a "Armonia Neuro-Linguistica" Una Serie di 10 Atti per Trasformare la Tua Vita



Immergiti nella Magia di PNL e NeuroComunicAzione e sperimenta l'unione rivoluzionaria tra la scienza della mente e l'armonia della musica con il dott. Amadeo Furlan, PHC in psicosomatica e psicologia comportamentale.



Espandi la tua coscienza nella performance musicale di Lucia Marelli (voce) e Francesco Prato (chitarra) e sperimenta la connessione profonda tra suono e spirito.



Riscopri te stesso imparando il linguaggio segreto della mente e come dirigere il tuo dialogo interiore.



Trasforma ogni serata in un passo verso l‘eccellenza.

Lezioni di 90 minuti che risveglieranno il tuo potenziale nascosto.



Non perdere questa opportunità unica di danzare al ritmo del tuo successo personale e professionale.

Iscriviti Ora e Inizia la Tua Trasformazione.



Toccare l’anima con la musica e le liriche per andare a creare connessione con la struttura corporea e la materia.

Un’esperienza sensoriale per evocare emozioni nel corpo e nell’anima.



La musica può essere utilizzata per creare esperienze sensoriali immersive e per evocare emozioni





Prima serata Milano:

25 gennaio 2024 ore 21.00

Aequilibrium - via Domenico Cirillo 18 Milano



Info e prenotazioni

Susanna Baggio +393355348787