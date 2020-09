2° Ritiro Yoga in Ciociaria. Edizione d'autunno.

“Dall’energia interiore all’armonia delle emozioni”



Quattro giorni dedicati al benessere e alla cura della spiritualità della persona, uniti alla scoperta del territorio ciociaro, all’alimentazione sostenibile ricca di cibi locali e piatti tradizionali.

Pratiche di Yoga, Meditazione, Kiirtan, danza del Kaoshikii, recitazione di Mantra per scoprire la forza della nostra energia interiore e, allo stesso tempo, andare oltre le emozioni, per arrivare all'equilibrio della persona.



---

Cosa faremo?

Pratiche di Yoga e meditazione, alimentazione veg grazie a Cristina Todaro, Cuoca a domicilio, gite alla scoperta del territorio ciociaro.

Laboratori, passeggiate a contatto con la natura, momenti di relax.



Yoga e meditazione:

Le pratiche di Yoga saranno condotte da Rino Siniscalchi, insegnante di Yoga e Meditazione da oltre 25 anni, e Cristina Simone, Insegnante Yoga, ciociara di nascita e organizzatrice dell'evento. Le pratiche seguiranno il metodo di "Yoga del Respiro": si porterà l’attenzione sul respiro e la consapevolezza sulla colonna vertebrale. Durante lo Yoga si farà: rilassamento, esercizi di respirazione, stretching e allungamenti del corpo, posizioni di Yoga (Asana) e meditazione. Sono pratiche di Yoga adatte a tutti: principianti e avanzati.



Yoga e Meditazione potranno essere accompagnati dal suono delle campane tibetane, le cui vibrazioni possono indurre a stati di profondo rilassamento, a ridurre lo stress, l’ansia e il nervoso.

Le lezioni di Yoga si svolgeranno al chiuso presso la Palestra di Roccadarce (FR).



---

Pernottamento: presso Ostello di Roccadarce (FR) o presso i B&B convenzionati della zona.



----

Yoga Retreat in Ciociaria, nel Lazio. Ponte del primo novembre, di Ognissanti.



PROGRAMMA

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE

Arrivo a partire dalle ore 09:00 presso la struttura ospitante: Ostello di Roccadarce (FR)

10:00 – 12:00 Pratica di Yoga presso Palestra di Roccadarce

12:00 Saluti del Sindaco di Roccadarce, dott. Rocco Pantanella

13:00 – 14:30 Pranzo veg presso Ostello di Roccadarce a cura della Cuoca Cristina Todaro

A seguire tempo libero

17:30 – 19:00 Pratica di Yoga presso Palestra di Roccadarce

20:00 – 21:30 Cena veg presso Ostello di Roccadarce a cura della Cuoca Cristina Todaro

22:30 – 23:00 Kiirtan: meditazione con canti e danza presso Ostello di Roccadarce



VENERDÌ 2 NOVEMBRE

07:00 – 07:30 Meditazione guidata del mattino con l’uso di campane tibetane presso Ostello

07:30 – 09:00 Colazione autogestita presso Ostello di Roccadarce o struttura ospitante

10:00 – 12:00 Pratica di Yoga presso Palestra di Roccadarce

13:00 – 14:30 Pranzo veg presso Ostello di Roccadarce a cura della Cuoca Cristina Todaro

15:00 – 17:00 Visita al Centro Storico di Roccadarce

18:00 – 19:30 Pratica di Yoga presso Palestra di Roccadarce

20:30 – 23:00 Cena tipica ciociara c/o presso Agriturismo Valle Reale



SABATO 3 NOVEMBRE

07:00 – 08:00 Colazione autogestita presso Ostello di Roccadarce o struttura ospitante

08:30 – 12:30 Gita Abbazia di Casamari con guida e meditazione con Matteo Zagarola, archeologo e guida turistica abilitata

Servizio autobus a cura di Bianchi Elvira s.r.l.

A seguire rientro presso Ostello di Roccadarce

13:30 – 15:00 Pranzo veg presso Ostello di Roccadarce a cura della Cuoca Cristina Todaro

Tempo libero

17:30 – 19:30 Pratica di Yoga presso Palestra di Roccadarce

20:00 – 21:30 Pizzata presso Ostello di Roccadarce

22:30 – 23:00 Kaoshikii: danza spirituale che ha grandi benefici fisici e mentali presso Ostello





DOMENICA 4 NOVEMBRE

07:00 – 07:30 Meditazione guidata del mattino con l’uso di campane tibetane presso Ostello

07:30 – 09:00 Colazione autogestita presso Ostello di Roccadarce o struttura ospitante

10:00 – 12:00 Pratica di Yoga presso Palestra di Roccadarce

13:00 – 14:30 Pranzo veg presso Ostello di Roccadarce a cura della Cuoca Cristina Todaro

15:00 Saluti e ringraziamenti