Yoga e arpa alle Terme: La fluidità

Ritrova fluidità ed elasticità attraverso pratiche antiche e moderne legate allo Yoga, alla Scienza dei Mantra, al suono e al potere delle vibrazioni. Un seminario rigenerante per scoprire come connetterci alla nostra fonte interiore di tranquillità.

Attraverso la condivisione di pratiche e conoscenze antiche tradotte in termini moderni e comprensibili, potrai ritrovare la consapevolezza di quello che sei veramente per vivere una vita più serena e felice.

Potrai recuperare leggerezza e spensieratezza, curiosità e vitalità grazie alle pratiche offerte e alle acque delle terme euganee. Durante il weekend si alterneranno momenti di yoga, meditazione guidata con visualizzazioni, recitazione di mantra, esercizi di ascolto, sessioni meditazione sul suono (Nada Yoga), sound healing, arpaterapia, esercizi di respiro (Pranayama) e suggerimenti di cosa fare a casa per radicare quanto appreso. Lo scopo del seminario è infatti quello di offrire strumenti utili ed efficaci per un benessere completo che dura nel tempo.



COSA IMPARI

• come fare fluire e lasciare andare

• come ritrovare elasticità mentale e fisica

• come lasciarsi guarire dall'elemento acqua

• come ritrovare pace, leggerezza e giovinezza interiore

• come aumentare la fiducia e la positività

• come meditare coi mantra

• come vivere nel presente e connetterti con il tuo vero Sé



Conducono:



Federica Gorni,

presidente del Mantra Yoga Centre, insegnante di Yoga e Meditazione con i Mantra, certificata RYT 500 Yoga Alliance (Registro internazionale di insegnanti yoga), Direttrice della Scuola di formazione in Mantra Yoga, allieva diretta del Maestro indiano Shri Param Eswaran, laureata all’Università di Bologna. Ha iniziato a praticare yoga nel 1990 e tiene da anni conferenze, corsi e seminari di Yoga e Mantra in tutta Italia. Ha prodotto due CD di Mantra Yoga e uno Yoga Nidra. E’ autrice del libro "Introduzione alla Scienza dei Mantra" pubblicato dalla OM Edizioni. Federica è membro della “World Yoga and Ayurveda Community” e della “European Yoga Federation”, Docente presso l'International Harp Therapy programme (Scuola internazionale di arpaterapia). Ha pubblicato articoli sul Portale "Cure Naturali" e sulla rivista "Scienza & Conoscenza", collabora regolarmente con le riviste "Vivere lo yoga" e "Yoga quotidiano".



Marianne Gubri

Arpista, musicoterapeuta, docente, ricercatrice, direttrice della scuola di Arpa Arpeggi, del Bologna Harp Festival e della International Harp Therapy Program Italy. Diplomata in arpaterapia (Certified Harp Therapist Practionner – 2017 San Diego, USA) e in vibroacustica (2022-VAHT, USA), e studente dal 2003 presso l’International School of Self Awareness, ha svolto svariati progetti di musicoterapia per l’Ospedale Bellaria di Bologna (Oncologia – Prof. Pagliaro), l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, e conferenze per l’Università di Roma, l’Associazione Attivismo Quantico Europeo, oltre a numerose collaborazioni con docenti di yoga, meditazione, bioginnastica, tai chi per seminari esperienziali. Si esibisce per concerti e tournées internazionali in Italia, Francia, Portogallo, Svizzera, Olanda, Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti, India, Dubai, Egitto, Cina. Le sue composizioni sono ispirate alle culture tradizionali, alla musica antica, minimal e al sound healing. Diplomata in arpa celtica in Bretagna nel 1997, nel 2002 ottiene il Diploma in Arpa Antica al Conservatorio di Tours e la Laurea in Musicologia. Ha pubblicato più di 10 album musicali, gli spartiti delle sue composizioni e 3 videocorsi sulla tecnica dell’arpa. Ha pubblicato di recente un libro su Musica, Guarigione e Spiritualità per OM Edizioni, Una melodia per l’aere luminoso.