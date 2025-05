Weekend NaturYoga® "Percorri Sentieri di Armonia"

Dal 30 MAGGIO al 2 GIUGNO 2025

Oulx (TO) | Alta Valle di Susa | Piemonte.



4 giorni di immersione nella Natura, nei suoi suoni ed i suoi ritmi, in montagna, nelle frequenze della "Linea del Drago", nelle vibrazioni di strumenti e canti di guarigione, nell’onda creata sul tuo corpo da mani sapienti,

nella danza dello yoga, nella poesia del cibo cucinato con amore.



Il metodo NaturYoga® ti accompagnerà nel tuo viaggio evolutivo unico e giusto per te.



QUANDO?

Dal 30 Maggio al 2 Giugno 2025



4 giorni.

Per ritrovare la tua Armonia interiore, la tua forma fisica e mentale, ri-centrarti e ripartire.



DOVE?

Ad Oulx (TO), in Alta Valle di Susa, sulla "Linea del Drago",

le cui frequenze altissime, aiutano a ricaricarsi , il B&B "Per Te" ti accoglie in modo speciale.



CHE BENEFICI AVRAI DA QUESTA VACANZA?

Camminare è la più antica forma di meditazione: disintossicherai corpo e mente sentendoti più in forma, più libero e leggero.

La Natura sarà la meravigliosa maestra, i suoi insegnamenti arricchiranno la tua vita di spunti preziosi, dalla tavola al benessere generale.

I bagni di suoni (Sound Healing)armonizzeranno i tuoi pensieri e le tue azioni per un vivere più equilibrato,

le meditazioni e le pratiche yoga saranno stimoli e spunti per vivere in armonia anche nel tuo quotidiano.

Dai tuoi piedi partirà un riequilibrio di tutto il corpo di cui sentirai l’effetto per giorni.

Il massaggio del 5 continenti è un viaggio nel tuo corpo per ritrovarti, una connessione con te stesso.

Siamo certi che questa vacanza sarà molto di più di tutto questo, sarà un viaggio dalla terra al cielo attraverso il corpo.



COSA FAREMO INSIEME?

Cammineremo in natura per il bene di corpo e mente in luoghi sorprendenti dove sentirai l’energia di questa terra,

le frequenze della "Linea del Drago" ti aiuteranno a risollevare il tuo stato vitale.

Immersione nei boschi, "Forest Bathing" e ti sentirai rinascere.

NaturYoga: yoga in ambienti naturali spettacolari, in ascolto dei ritmi ed energie della Natura.

Sound Healing: le vibrazioni sonore di strumenti antichi creano benessere fisico, mentale ed emotivo.

Trattamento di riflessologia plantare per riportare all’equilibrio.

Massaggio dei 5 continenti: come un’onda benefica ogni parte del corpo verrà stimolata e attraverso di lui tutto il resto viene curato, body and soul care.

Serate olistiche per approfondire.

Il cibo: una grande via verso il benessere, dall’India all’Italia con un unico obiettivo, il benessere.