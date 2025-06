Weekend NaturYoga® in montagna

Immergi i tuoi sensi nei boschi e nel cielo, e rivivi.



Così facevano gli avi.



Scopri il vero Yoga; è la danza della vita, il ritmo è la natura.







Il metodo Naturyoga® "Yoga in ascolto della Natura", ti guiderà in questo viaggio oltre il tempo e lo spazio.







L’unico spazio saranno i boschi, i monti ed il cielo, il tempo sarà quello del cuore che nella Natura trova ispirazione e guida.







Il tamburo sciamanico e vari rituali antichi per ri-avvicinarti al tuo cuore, astrologia e numerologia per passare dal mondo ordinario alle stelle, riflessologia plantare, alimentazione detox per prepararti all’estate.







✔️​ Quando?







Dal 20 al 22 Giugno 2025: SOLSTIZIO D'ESTATE







Il solstizio d'estate era una data cruciale in molte culture antiche, con riti e tradizioni che celebravano il ritorno del sole e la fecondità della terra.



Un momento di comunicazione tra il mondo visibile e quello invisibile, con pratiche magiche e festeggiamenti per propiziarsi le forze della natura.







Oggi, il 21 di giugno è la festa internazionale dello Yoga, un giorno magico perchè tutto il mondo riconosce il potere della meditazione, della connessione con il sacro.







✔️​ Dove?







Immergerti nei colori dei prati, nella freschezza delle cime, nel sapore del vento, nel linguaggio dei boschi crea un benessere che non ha pari e che dura nel tempo.



Ma il vero beneficio è che troverai la via per immergerti nel tuo bosco personale, nella tua foresta sacra, fonte di tranquillità e pace imperitura.



E questa via la potrai percorrere da solo ogni volta che vorrai.







Riscoprire il sacro che è dentro e fuori di te è il sentiero verso il quale ti accompagneremo con amorevole sostegno.







Il suono del tamburo e di altri strumenti antichi saranno fonte di ispirazione, guarigione profonda e rinascita.







Ripulire i canali energetici grazie alla riflessologia plantare e ad una alimentazione sana e curata sarà un vero detox.







✔️​ Il nostro obiettivo?







Vogliamo creare insieme a te uno spazio magico.







Sarà il tempo del cuore, dell’ascolto che tu saprai dare alla natura, a te stesso e agli altri e che la natura, gli altri sapranno dare a te.



Una volta scoperto questo tempo non lo dimenticherai più.







Aiutarti a riscoprire i ritmi della natura, a ritrovare la tua forza interiore, la tua luce, per essere in grado di stare bene sempre.



Aiutarti a portare il benessere nel tuo quotidiano è la nostra "Mission!"







Questo è lo scopo del metodo NaturYoga® Yoga in ascolto della Natura…







È un metodo che unisce le mie esperienze di quasi 50 anni di Yoga e lavoro sul corpo...



Quasi mezzo secolo di ricerca personale nel mondo olistico...



Una vita intera di ascolto, studio e frequentazione della natura ed un lungo ed approfondito percorso nel mondo dello Core Shamanism (Sciamanismo transculturale) suggerito da Michael Harner, fondatore della Foundation for Shamanic studies.







È un metodo semplice...



Per comprendersi e… Comprendere.



Per rendere il viaggio attraverso la vita... una danza.







Un modo di vivere:



a contatto con la tua anima Naturale anche quando sei in città,



a contatto con la tua parte selvaggia ed antica che sanno trovare sempre l’equilibrio.







Riuscirai a sentirti bene non solo in vacanza ma tutto l’anno!



"Essere" yoga, non "fare" yoga è la vera via.







✔️​ Vuoi sapere come si svolgono le giornate?







◻️​ ARRIVO: Venerdì 20 Giugno 2025 (dalle 14.00 in poi).







Arriva e rilassati...



Ci saranno tisane benessere, frutta di stagione.



Ti coccoleremo con il Trattamento individualizzato di riflessologia plantare (con la Dott.ssa Patricia Galli), metodo infallibile per riequilibrare le tue energie



e lasciare tutto ciò che non serve.



Conoscerai Denisa Ioana che ti racconterà cosa è il massaggio dei 5 continenti e potrai prenotare il tuo momento speciale con lei.







Ore 19.00 circa: ci troviamo in sala yoga “ Solstizio, il sole sta...” una pratica con Laura Eynard per metterci in relazione con l’energia del momento.







Ore 20.00 circa: la cena insieme è un momento di confronto, di apprendimento e sarà detox, cucinata con amore e fantasia, Km 0.







Dopo cena: L’autotrattamento di riflessologia plantare ci può aiutare nei piccoli malesseri quotidiani, con la Dott.ssa Patricia Galli.







◻️​ Sabato 21 Giugno 2025







Pratica Yoga prima di colazione in orario stabilito insieme la sera precedente.



“La giornata internazionale dello Yoga”, scopriamo alcuni segreti di questa millenaria filosofia di vita che ancora oggi ha tanto da insegnare.



Colazione per la salute con prodotti freschi e Km 0.



I momenti di condivisione del cibo sono grandi occasioni di “Satsang” conversazioni illuminate, approfittiamone!



Tempo per prepararsi e fare lo zaino con il pranzo al sacco.



Escursione nella Natura accompagnati da guida escursionistica ambientale: ogni angolo di terra è una sorpresa!







Pratiche di NaturYoga®, forest bathing, camminata meditativa e consapevole.



Ascoltiamo la voce degli alberi e delle piante perchè ogni istante nella natura è sacro.







Al rientro, chi vorrà potrà godere del trattamento di riflessologia plantare se non lo ha fatto il giorno precedente o regalarsi il massaggio dei 5 continenti.







La riflessologa plantare Patricia Galli e la formatrice Denisa Ioana Ioachimovici, Master Reiki e massaggiatrice saranno a vostra disposizione perchè possiate avere il massimo relax, detox e tempo di ascolto del vostro corpo.







Ore 20.00 circa: la cena insieme è un momento di confronto, di apprendimento e sarà detox, cucinata con amore e fantasia, Km 0.



Dopo cena: Astronomia e astrologia con Mina per conoscerci e conoscere meglio il nostro cammino su questa terra. Siamo polvere di stelle e le stelle guidano il nostro cammino. Gli eventi del cielo influenzano la nostra vita.







◻️​ Domenica 22 Giugno 2025







Pratica Yoga prima di colazione in orario stabilito insieme la sera precedente.



Colazione per la salute con prodotti freschi e Km 0.



Escursione nella Natura accompagnati da guida escursionistica ambientale, ogni angolo di terra è una sorpresa, scopriamo insieme tradizioni, leggende, poteri curativi del bosco e delle piante.



Pranzo al sacco (in autogestione).



Impariamo insieme la forza ed il potere del suono del tamburo; viaggio sciamanico alla ricerca del proprio spirito guida.



Chiusura del cerchio verso le ore 16:00.



Nota bene: in caso di tempo poco favorevole alle pratiche esterne, avremo il meraviglioso appoggio della sala yoga e della sala del BB che sono protette dall’elettrosmog ed hanno una bellissima energia.







✔️​ Quanto è il contributo per questo Weekend?







Il contributo per questo Weekend è di € 210







Comprensivo di:







5 pratiche yoga in sala yoga ed in Natura (meditazioni in sala yoga ed in Natura, viaggio sciamanico alla ricerca del nostro spirito guida, ascolto della forza del tamburo).



2 escursioni con guide naturalistiche nella natura a scoprire flora, fauna, tradizioni, leggende e luoghi energetici.



Pratiche di forest bathing, camminata consapevole, ascolto della voce degli alberi e delle piante.







1 trattamento di riflessologia plantare con Patricia.







2 Cene cucinate con amore e salutari.



2 serate olistiche.



Satsang, conversazioni illuminate.







✔️​ Sistemazione: Il B&B "PER TE"







Il B&B "Per Te" è casa mia ed è a disposizione per i soci che vengono da lontano.



Nel borgo storico del paesino di Oulx (TO), vicino alla sede della nostra associazione.



Il luogo è ideale per i soggiorni Yoga & Natura perchè è in centro, vicino ai piccoli negozi per la spesa e allo stesso tempo comodo per bellissime escursioni nella natura.



L'atmosfera è soft, accogliente e famigliare; il legno, le fibre naturali, l’acqua informata, i dispositivi contro le geopatie e per isolare gli effetti degli strumenti elettrici ed elettromagnetici creano un ambiente pulito e protetto.Lo stile è montano, il legno è l'elemento predominante.







È un’accoglienza famigliare.







La casa si sviluppa su 2 piani.







Al piano mansardato ampio ed originale, molto accogliente, in stile rustico montano ci sono:







Una camera con 3 letti singoli.



Una camera matrimoniale.



entrambe molto accoglienti, in legno e mobili antichi e rustici.



Il Bagno è grande, comodo, con doccia e vasca grande.



Al piano secondo, in stile montano e rustico ci sono:







Una camera doppia ampia, con balcone, grandi travi e molto legno



Una camera singola.



Il bagno è grande con doccia e vasca.



Questo tipo di sistemazione che è famigliare con colazioni abbondanti per la salute...



ha il prezzo per voi di:







€ 80 in camera condivisa







€ 110 in camera singola







€ 120 in camera singola con letto matrimoniale.







Per maggiori informazioni visita il sito del B&B "Per Te"



www.bedandbreakfastperte.it







