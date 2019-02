Voci dai mondi. Poteri della psiche tra magia e medianità

La mente umana è uno straordinario insieme di capacità, spesso ancora non del tutto comprese, che rendono l’uomo un complesso insieme di materia e spirito. C’è ancora molta strada da fare perché la scienza possa spiegare i complicatissimi e per molti versi ancora inimmaginabili comportamenti della mente. La nostra capacità di visualizzazione, ossia il processo di creazione di un’immagine mentale che non esiste e che non conosciamo, ha poteri enormi, molto di più di quanto si creda. Questo processo sta alla base di quello che gli antropologi chiamano “pensiero magico” e che accomuna tutte le culture sin dai tempi più antichi. Troviamo infatti stesse modalità e credenze, finalizzate ad una interazione costante con l’ignoto e il cosiddetto mondo spirituale, presso popolazioni anche assai distanti che non sono mai venute in contatto le une con le altre. Qual è dunque il denominatore comune che ha fatto sì che sapienti e iniziati di tutte le epoche, nel bene e nel male, lasciassero ai posteri un immenso patrimonio culturale, letterario e artistico nel quale la magia, seppur vissuta in tanti modi diversi, è una credenza costante?



Inoltre esiste la capacità della mente di percepire, vedere o udire messaggi e manifestazioni che provengono dall’Aldilà o da mondi spirituali. È quello che viene prodotto dai medium, persone che si fanno da tramite tra il nostro mondo e quello degli spiriti.



Durante questa giornata faremo un viaggio nella psiche per indagare questi due aspetti, guidati da illustri relatori che da anni scrivono e si occupano di queste tematiche.



Capiremo come la magia abbia sempre fatto parte della storia dell’uomo, quali sono state le correnti e gli autori che hanno delineato la storia dell’occultismo, come l’uomo può interagire con forze misteriose e come questo processo venga visto, in chiave più moderna, dalla psicologia.



Ci saranno anche dei momenti esperienziali e letture medianiche pubbliche per una giornata, è proprio il caso di dirlo, magica!