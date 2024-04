Vacanze Yoga & Natura in montagna Estate 2022 - 23/29 Luglio 2022 "6 giorni per rimetterti in forma, disintossicarti, ritrovare il tuo benessere".

OULX | ALTA VALLE DI SUSA | PIEMONTE

23/29 LUGLIO 2022



Vuoi rimetterti in forma, disintossicarti, liberarti dai pesi?

Approfitta di questa fase di Luna Nuova per vivere un’esperienza fuori dal comune...



NaturYoga®

Un percorso liberatorio a contatto con la saggezza della Natura.

Yoga e meditazioni per connetterti con l’energia dell’universo.

Cammina in natura per il bene di corpo e mente.

Il tamburo per guidarti a scoprire i veri ritmi della natura, per viaggiare tra i mondi.

Il visibile e l’invisibile e ricavarne risposte e idee, medita in connessione con la musica segreta degli alberi,

alimentati per la tua salute, ricevi trattamenti e suggerimenti olistici per un benessere a 360° di corpo, mente e spirito.



Quando?

Da Sabato 23 Luglio a Venerdì 29 Luglio 2022

Dove?

Tra le Alpi Cozie, cornice del Piemonte,

il piccolo paesino dal nome segreto: Oulx (TO)

Ti attende per stupirti.



Che benefici avrai da questa vacanza?

L’energia della luna nuova ti può aiutare a rimettere in forma sia il corpo che la mente.



Lo Yoga in Ascolto della Natura...

Ti regala un metodo per ritrovare equilibrio e forma tutto l’anno.



La riflessologia plantare ed i suggerimenti olistici...

Ti aiutano a disintossicare.



L’alimentazione naturale, per la salute, Km 0 ripulisce corpo e mente e dona leggerezza.



Corpo e mente forti ma leggeri, rinnovata energia, senso di fiducia... sono solo alcuni dei benefici che porterai via con te da questa vacanza.



Il nostro obiettivo?

Aiutarti a riscoprire i ritmi della natura, a ritrovare la tua forza interiore, la tua luce.

Per essere in grado di stare bene sempre, anche quando non sarai più in vacanza.



NaturYoga®

Yoga in ascolto della Natura…

di cosa si tratta?



È un metodo che unisce le mie esperienze di:

Oltre 40 anni di Yoga e lavoro sul corpo,

oltre 40 anni di ricerca personale nel mondo olistico,

una vita intera di ascolto, studio e frequentazione della natura ed un lungo ed approfondito percorso nel mondo dello Core Shamanism (Sciamanismo transculturale) suggerito da Michael Harner, fondatore della Foundation for Shamanic studies.



È un metodo semplice...

per comprendersi e… Comprendere,

che rende il viaggio attraverso la vita una piacevole avventura.

Un modo di vivere:

a contatto con la tua anima Naturale anche quando sei in città,

a contatto con la tua parte selvaggia ed antica che ti guidano a trovare sempre il tuo equilibrio.



Riuscirai a sentirti bene non solo in vacanza ma tutto l’anno!

"Essere" yoga, non "fare" yoga...



Vuoi sapere come si svolgono le giornate?



Il programma giorno per giorno è una gestione troppo rigida della vacanza.

Si tratta di un percorso evolutivo che parte dal piccolo per arrivare al grande, passa dal grande per trovare il piccolo.



Ogni giorno il cammino spirituale si svolge mediante una camminata fisica, in luoghi sempre diversi, dalle caratteristiche energetiche particolari.



La Natura, con i suoi elementi è la nostra guida e la nostra maestra.



La visiteremo con amore, in ascolto.



Cercheremo di conoscerla la mattina presto, quando il buio lascia posto alla luce, la sera tardi per imparare la lezione dell’Ovest, esploreremo il silenzio e l’attesa della notte, sperimenteremo il calore del mezzogiorno.



Le Pratiche Yoga giornaliere di circa 1 ora mattina e/o sera, saranno in sala yoga e/o in giardino.



Ci saranno ogni giorno pratiche yoga in natura per connetterci agli elementi, ogni giorno meditazioni speciali per richiamare l’energia di ciò che ci circonda.

Utilizzeremo il tamburo sciamanico, i sonagli, la voce segreta ed il respiro delle piante, la danza, il canto.

Nella natura, al cospetto delle cime, nei boschi, vicino ai ruscelli.

Ascolteremo gli elementi acqua, aria, terra, fuoco e li scopriremo dentro di noi.

Sentirne i ritmi sarà un bellissimo viaggio.



Colazioni salutari e cene cucinate con amore e fantasia saranno occasioni di conversazioni illuminate per onorare il dono del cibo.

Una serata sarà in rifugio (il costo della cena sarà a parte) e la camminata sarà sotto la luce delle stelle.



Un trattamento personalizzato di riflessologia plantare, aiuta a disintossicare gli organi ed è compreso nel percorso.

Chi desidera può prenotare altri trattamenti extra.



Dopo cena il percorso si arricchirà dell’intervento di specialisti di discipline olistiche.

La Numerologia, la Naturopatia, la Kinesiologia, l’Astronomia, la Tarologia, la Nutrizione, possono aiutare nel cammino della vita a trovare la propria via.