Vacanza Yoga e Mare in Sardegna

Dal 24 al 31 agosto 2025 vivremo un‘indimenticabile vacanza Yoga e Mare in armonia con la natura selvaggia dell’Isola di San Pietro, in Sardegna.



Un evento imperdibile per vivere un’esperienza Yoga, ovvero di UNIONE, a tutto tondo!



Vivremo insieme una vacanza straordinaria, per un’esperienza unica di condivisione e crescita interiore a contatto con la natura.



Saluteremo il sorgere del sole dal mare, sperimenteremo l’incontro con l’ambiente, in modo nuovo e consapevole, rispettandone i ritmi e diventando uno con esso. Ci immergeremo nelle pratiche di yoga e meditazione, incantati da meravigliosi tramonti in spiaggia o sulla scogliera.



Le escursioni prevedono, oltre alle camminate nell’entroterra, e nei siti più incantevoli sul mare, anche il giro dell’isola in barca, con visita alle grotte, con maschera e pinne.



Coglieremo l’occasione delle notti di luna piena per beneficiare appieno delle loro note mistiche.



Le serate saranno allietate da attività ludiche, e da visite alla suggestiva cittadina di notte.



PROGRAMMA:



Mattina

– 7.15 – 8.30 yoga (spazio dedicato all’aperto nel giardino dell’hotel)

– 10.00 – 13.00-13.30 gita- trekking per i siti dell’isola o in alternativa spiaggia: sole, mare, e (facoltativo) satsang* con l’ insegnante

– 13.00 pranzo libero



Pomeriggio

– Spiaggia e mare ( o altro) fino alle 18.30 circa

– 19.30 (o 20.00) pratiche di pranayama (tecniche di respirazione Yoga) e meditazione yoga: le pratiche si potranno svolgere in spiaggia o nello spazio dedicato in hotel; in alternativa sono previste escursioni nella zona del Faro per la meditazione del tramonto, o la camminata a piedi ai “Globoidi” zona vicino alla ex tonnara, dove è possibile ammirare il tramonto e meditare

– ore 20.30 Cena



Sera

– ore 21.30 Libera per attività ludiche, o visite alla cittadina di Carloforte, e saltuariamente pratiche yoga speciali, oppure satsang* con l’ insegnante



*Il termine satsang indica un consesso di persone che attraverso il dialogo, l’ascolto, la riflessione e la meditazione si pongano come obiettivo il raggiungimento della verità.





A cura di Vidya (Renata), insegnante Yoga, Master Reiki,