Sabato 12 giugno 2021, dalle 10.30 alle 19.00*



Spillovers, grandi messaggi morali all’umanità

«Chiara luce diurna irraggiò nell’anima umana»



Incontro con Claudio Elli – Euritmia a cura di Tiffany Orselli



Spillover è un termine mutuato dalla scienza naturalistica per designare il passaggio di un patogeno da una specie animale all’uomo, ovvero un elemento ‘estraneo’ si introduce in un ambiente a lui congeniale e poi prolifera. Ma come diviene possibile il contagio? … perché proprio a noi? Qual è il nesso che permette di varcare l’abisso tra specie cosi lontane?



Iniziare a rispondere, scopriremo, costituisce una forma di prevenzione, la prima misura igienica accanto a quelle di cui tanto si parla. E sapere il perché di questo salto di specie ci aiuterà a rispondere individualmente alla domanda: che cosa c’è da fare per me, in quello che ora accade?



Domande dell’anima e dello spirito degne di Parsifal, quesiti con i quali cercheremo di confrontarci in questa intensa giornata di studio sui Grandi Messaggi Morali all’Umanità, voluta come “Fuori Programma” per dare un segnale forte e attivo nel segno dell’imminente festa di San Giovanni.



Claudio Elli ci introdurrà nella serietà cruciale del rapporto che oggi abbiamo con il regno animale, in particolare, e alla responsabilità che ci spetta nella relazione con i suoi esseri.



Ci accompagnerà l’arte poliedrica di Tiffany Orselli, apprezzata professionista di provata esperienza nel campo dell’euritmia terapeutica per bambini e per adulti.



Sarà uno scambio conoscitivo e artistico, un’occasione di slancio di forze compensatrici, un primo passo verso la festa della luce, per FARE luce.



Il relatore indica la lettura preventiva delle seguenti conferenze per una più viva condivisione dei contenuti.



Letture preparatorie

• La mia vita – XXVI capitolo

• Elementi fondamentali dell’esoterismo – O.O. 93a – 13° conf.

• Azioni di destino dal mondo dei morti – O.O. 179 – 2° conf.

• Epidemie, testi scelti – conf. del 17 aprile 1912



Programma

10.30 – 11.45 1° sessione

12.00 – 13.00 arte

13.00 – 14.30 pausa pranzo

14.30 – 15.30 arte

15.30 – 16.45 2° sessione

17.00 – 17.30 merenda

17.30 – 19.00 dibattito conclusivo e chiusura artistica



Claudio ELLI

Nato a Milano nel 1953. Laureato con lode in Medicina Veterinaria, iscritto alla SIMA, fa parte del collegio docenti della Scuola di formazione di medicina antroposofica. Insegna Filosofia della libertà e Goetheanismo nei corsi di Pedagogia Waldorf.

La professione di veterinario, esercitata per una vita, gli ha fornito le premesse per capire a tutti i livelli l’animalità, che oggi è sempre più importante riconoscere dentro e fuori di noi per poterla governare.

Da anni tiene incontri su varie tematiche di scienza dello spirito.



Tiffany ORSELLI

Nata a Los Angeles nel 1976, la sua passione per l’agricoltura biodinamica l’ha portata a studiare Euritmia. Nel 2004 si è diplomata in Euritmia e nel 2009 ha ottenuto una specializzazione in Euritmia Terapeutica, in Inghilterra.

Ha vissuto nella comunità di Camphill in Irlanda per 12 anni, un’esperienza di condivisione di vita e di lavoro con persone di capacità diverse e un approfondimento dell’euritmia come arte sociale.

A Torino riceve pazienti come terapeuta e tiene lezioni per un gruppo di medici in uno spirito di condivisione e ricerca. Lavora anche a Milano e con la scuola Steineriana di Rodengo Saiano (BS).





