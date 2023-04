Shoden - 1 Livello Reiki - Scuola Komyo Reikido

Reiki è un meraviglioso strumento per aiutare se stessi, per aiutare gli altri e per trovare la pace interiore.

Reiki è un termine giapponese: ? Rei significa qualcosa di misterioso, etereo, trascendente e sacro e l’Energia del Cielo. ? Ki significa atmosfera, qualcosa di sottile e l’Energia della Terra.

La parola giapponese "??" (ReiKi) può essere definita come una eterea, trascendente e sacra energia del Cielo e della Terra (o dell’Universo) che anima e sostiene tutte le forme di vita, in poche parole, l’Energia che dà la vita.

Il motto della pratica è “Appoggia le tue mani”, “Abbandonati” e “Sorridi”.

Reiki ovviamente non è una scienza medica e non intende sostituirsi ad essa.

Non si focalizza sulla malattia per sanarla, ma sul benessere per raggiungerlo e mantenerlo. Per ottenere il benessere occorre arrivare all’equilibrio energetico di mente-corpo-spirito.

Komyo Reiki nasce dalla volontà del suo fondatore, il Rev. Hyakuten Inamoto, di riportare la disciplina Reiki verso la tradizionale spiritualità del metodo originario di Mikao Usui

Komyo Reiki è prima di tutto un'esperienza personale molto intensa che permette il riequilibrio fisico, mentale e spirituale con l’ausilio dell'Energia Universale che fluisce liberamente nel corpo.

"La vera felicità è la buona salute fisica, mentale, emozionale e spirituale."

Rev. Inamoto Hyakuten

???Programma d'insegnamento

Il Reiki è una tecnica davvero profonda, ha due aspetti: uno è terapeutico, l’altro spirituale. Reiki è contemporaneamente un’arte di guarigione ed una pratica spirituale. Ricevendo i Reiju (armonizzazioni) si restituisce alla consapevolezza il dono innato, come per esempio la capacità di guarigione tramite le mani, ed una volta che viene restituita, essa è per sempre.

SHODEN - 1 LIVELLO

Il primo livello apre i canali energetici si diviene un canale dal quale passa il Ki universale.

Si apprendono sia le tecniche per il riequilibrio che quelle per guarire da dolori e malattie fisiche causate dai blocchi energetici. Si inizia a comprendere la filosofia del Reiki ed si inizia ad essere educato a percepire l'energia vitale. In questo livello non sono previsti simboli.

E’ rivolto a:

? chiunque voglia di aiutare se stessi, per aiutare gli altri e per trovare la pace interiore.

?chi non conosce il Reiki o ha seguito corsi di Reiki Occidendali

? professionisti della Relazione d'Aiuto

? infermieri e personale medico

Il programma di insegnamento Shoden prevede:

?I propositi della Komyo Reiki Do

?Cos'è il Reiki

?La vera storia del Reiki

?La vera storia del fondatore: Mikao Usui

?I cinque principi del Reiki

?Il motto della Komyo Reiki Do

?Lignaggio da Mikao Usui

?Le caratteristiche del Reiki

?Le composizione dell'imperatore Meiji

?Posizioni standard delle mani per il riequilibrio energetico del corpo

?Possibili utilizzi del Reiki

?Shudan Reiki (maratona Reiki)

?Reiki Mawashi ( cerchio Reiki)

?Posizioni delle mani per curare disturbi fisici

?Come elevare il livello dell'energia Reiki

?Hatsurei ho

?Storia dei cinque principi

?La meditazione Anapanasati

Durante il livello Shoden verranno effettuati 4 Reiju ovvero 4 armonizzazioni.

Prima di poter effettuare il secondo livello (Chuden) bisogna effettuare un minimo di 21 giorni di autotrattamento

Corso di gruppo durata 1 gg quota 120€

Viene rilasciato un attesto

Per informazioni contatta

??Elena 388.3271133

?? igiardinidelles@gmail.com

?? www.giardinidelles.com

https://bit.ly/3Abs6zT

?Prenota subito il tuo posto

https://bit.ly/3Abs6zT