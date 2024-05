SessualMente 2.0 con Mariarosa Greco

SE CI SONO RIUSCITA IO… PUOI RIUSCIRCI ANCHE TU!

“Vuoi sperimentare la tua sessualità senza timori né vergogne? Vuoi affrontare e trasformare le difficoltà relative alla tua sfera sessuale? Con questo seminario puoi trasformare il modo di vivere la tua sessualità!”

Riscopri il piacere della tua vita sessuale con SessualMente … dedicandoti due giorni di immersione nella tua vita per prendere consapevolezza di come vivi la tua sessualità e le tue relazioni sessuali e affettive.

In questa esperienza ti seguirò personalmente nei primi passi del tuo viaggio per riappropriarti della pienezza originaria della tua passione. Il sesso è gioia, benessere, azione, piacere, celebrazione e vita. Perciò è vitale liberare la sessualità da valori che non ti appartengono, da condizionamenti e giudizi che fanno parte di una cultura che sopprime la sessualità e la rende sporca ed inadeguata. Per fare un esempio, riscoprirai attraverso il contatto con il seno femminile la tua sessualità orale, sperimentando come, sia per i maschi che per le femmine, il contatto delle labbra con un capezzolo risveglia la prima esperienza di piacere, quella con il seno materno . E qui può iniziare il tuo viaggio, la tua ri-nascita… Imparerai ad affrontare e sciogliere la vergogna del tuo corpo nudo o di quello degli altri, scoprendo la libertà dell’”indossare solo il corpo”, manifestazione della Dea e del Dio interiore. E molto altro ancora…



Ecco il programma dei temi affrontati esperienzialmente nel corso del Seminario:

Sessualità orale e rapporto col capezzolo femminile: riscoprire il piacere attraverso le labbra

Esperienza del nudo: liberarsi degli abiti per lasciare andare gli schemi della mente

Seduzione: come imparare ad usare consapevolmente il proprio corpo per esercitare attrazione sessuale

Tatto globale: riaprirsi alla sensorialità di tutto il corpo nudo ad occhi bendati

La stella: imparare ad accumulare energia nel proprio cuore attraverso l’eccitazione sessuale senza bisogno di contatto fisico

Sacralità del sesso: breve dimostrazione del Touch of Passion

Elaborazione delle esperienze vissute e trasformazione in tempo presente degli schemi mentali relativi alla sessualità.



Ho creato SessualMente 2.0 per mettere a disposizione la mia esperienza nel darti la possibilità di trasformare il modo in cui vivi la sessualità e le tue relazioni sessuali ed affettive. Il rimedio per le difficoltà legate alla sfera sessuale esiste ed è efficace. Con questo training voglio fornire un supporto a tutti quelli che necessitano di tecniche ed esperienze per esplorare a fondo, e da più punti di vista, la loro sessualità..

Ritengo che il modo migliore per entrare in empatia con altre persone e accompagnarle verso la riscoperta della Passione sia riassunta in questo pensiero: “si, tu puoi trasformare le tue difficoltà sessuali e/o vivere in piena consapevolezza e sacralità la tua sessualità, come ci sono riuscita io… un essere umano come te

Al termine del seminario ti sentirai liberata/o di molti sensi di colpa e di vergogna, sperimentando che la sessualità è una dimensione che vive nel tuo essere, ti esprime come individuo consapevole ed è parte profonda di te. Perciò, non negarla ma vivila come piace realmente a te.

Io sono cresciuta in un paesino della Sicilia, bigotta, membro di Azione Cattolica, piena di schemi e preconceti sul sesso e sul peccato. Ora sono una donna pienamente padrona della Sessualità e della Passione, dell’energia orgasmica, della gioia di vivere ed amare… e tu?