Domenica 21 novembre dalle 15.00 alle 18.30



Scienza o Tecno-Scienza?



Quale via di conoscenza è necessaria all’uomo d’oggi per orientarsi compiutamente ed eticamente nel mondo



Incontro condotto da Giorgio Capellani



Partendo dalla conoscenza del mondo sviluppata nella pura dimensione materiale propugnata dalla Tecnoscienza ci avventureremo negli impervi sentieri di una “scienza integrale” dell’uomo e del mondo secondo le ipotesi di lavoro lasciateci in eredità da Johann Wolfgang Goethe e da Rudolf Steiner analizzandone i presupposti e le conseguenze; inoltre rifletteremo insieme sull’imprescindibile legame tra dimensione conoscitiva e dimensione etica nell’uomo.



Giorgio CAPELLANI

Ingegnere, si è laureato al Politecnico di Milano nel 1985. Ha collaborato con aziende multinazionali nel campo delle tecnologie informatiche (IBM; HP) ricoprendo diversi ruoli professionali e manageriali in contesto internazionale fino al 2014. Dopo aver frequentato il corso di Pedagogia Waldorf a Oriago e Milano, ha intrapreso la missione di insegnante di materie scientifiche nelle scuole Steiner Waldorf di Milano e collabora con i seminari di formazione per insegnanti Steiner Waldorf per i corsi di fisica e chimica.

Svolge attività di conferenziere in ambito antroposofico.





È NECESSARIA L’ISCRIZIONE



Per informazioni e iscrizioni: 011 533 938 – info@ilcentroantroposofia.it