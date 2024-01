Sacra e Selvaggia - Un Viaggio nell'Universo Femminile

Sconto early bird fino al 20 Febbraio (10% sulla quota gruppo)

Dal 21 Febbraio prezzo pieno

Chiusura iscrizioni 4 Marzo





Un incontro al femminile

Un viaggio interiore il cui intento è riconnettersi con la propria ancestralità, la propria parte indomita, vivere connesse consapevolmente alla propria anima, alla propria magia.

Saremo in una splendida location in Toscana, l’Agriturismo Bethsaid che ci ospiterà nel suo casale prendendosi cura di noi con del buon cibo cucinato con amore e lavoreremo in una splendida yurta a pochi metri dal casale.

Gli strumenti che supporteranno il nostro viaggio interiore sono la danza, la meditazione, il canto, l’arte, le carte divinatorie, il silenzio, lo stare in natura, condivisioni e ciò che nascerà dal campo che creeremo insieme.