Viaggio / Vacanza / Ritiro - Shamanesimo
Ritiro Intensivo di Meditazione Sciamanica
Passerano Marmorito (AT) - Dal 21/02/2026 al 22/02/2026
A: Passerano Marmorito - (AT) - Italia Data: Dal 21/02/2026 al 22/02/2026
Orario: 09 di sab. a 17 di dom. possibile arrivo ven. per cenaPrezzo: 330
Presso: Centro di Meditazione Zorba il Buddha, Via Recinto Marmorito, 5, Passerano Marmorito, 14020, ATVia Recinto Marmorito, 5, Passerano Marmorito, 14020, ATPasserano Marmorito, 14020, ATIT - Piemonte (IT)
Telefono: 3402619934 - Categoria:
Sottocategoria: Shamanesimo
Descrizione:
Meditazioni in connessione con l’energia della Madre Terra e del Padre Sole, pratiche e canti sciamanici, silenzio, natura e presenza.
Il Ritiro Intensivo di Meditazione Sciamanica – La Via del Risveglio Interiore è un’esperienza immersiva di due giorni dedicata a chi sente il richiamo di un cammino interiore autentico, essenziale e profondo. Un invito a rallentare, ascoltare e tornare al cuore della propria esperienza, in uno spazio protetto e naturale dove il silenzio diventa maestro.
Un viaggio di risveglio e riconnessione
Questo ritiro propone un percorso esperienziale che unisce meditazione, ritualità sciamanica e contatto diretto con la natura. Attraverso il fuoco, simbolo ancestrale di trasformazione e rinnovamento, si apre uno spazio di purificazione e chiarezza, favorendo il rilascio delle tensioni e dei condizionamenti interiori.
Nel silenzio, oltre il continuo dialogo mentale, emerge un vuoto fertile: uno spazio di ascolto profondo da cui può affiorare la voce autentica dell’Essere. Il cammino proposto è libero da dogmi, rispettoso dei tempi individuali e orientato a favorire una relazione più armonica con se stessi, con gli altri e con i ritmi naturali della vita.
Perché partecipare a questo ritiro spirituale
Questo ritiro è pensato per chi desidera prendersi uno spazio di presenza e verità, per:
coltivare consapevolezza e presenza nel momento presente
riconnettersi con la propria dimensione spirituale più originaria
attraversare un processo di trasformazione interiore profonda
sciogliere blocchi emotivi, mentali ed energetici
ritrovare centratura, chiarezza e radicamento
È un’esperienza indicata a chi sente che le pratiche sperimentate finora non risuonano più pienamente e avverte il bisogno di un percorso più integrato, essenziale e vivo.
Pratiche e strumenti del percorso
Durante il ritiro vengono proposte pratiche esperienziali integrate, tra cui:
meditazioni attive energetiche, catartiche e di movimento consapevole
meditazioni statiche di rilassamento, purificazione e riequilibrio
meditazioni di consapevolezza e immaginazione creativa
bagno sonoro vibrazionale con strumenti rituali e tribali
pratiche e ritualità sciamaniche
percorso di Shinrin-Yoku (Bagno di Foresta)
mindfulness
meditazioni camminate (zen, consapevole, primordiale e sincrona)
camminata notturna
Cerchio Sacro del Fuoco
riti di purificazione e riequilibrio energetico
Il luogo del ritiro
Il ritiro si svolge presso il Centro di Meditazione Zorba il Buddha, immerso nella quiete delle colline della provincia di Asti. Un luogo raccolto e naturale, ideale per favorire introspezione, ascolto e radicamento, facilmente raggiungibile da Piemonte, Lombardia e Liguria.
Programma del ritiro
Venerdì – Accoglienza (facoltativo)
18:00 – Arrivo e ambientamento
20:00 – Cena condivisa
21:00 – Meditazione serale di apertura
Sabato – Immersione e trasformazione
08:30 – Colazione consapevole
09:00 – Pratica mattutina
11:00 – Tisana e momento di condivisione
11:45 – Cerchio di consapevolezza
12:00 – Spazio libero e integrazione
13:00 – Pasto e riposo
15:30 – Pratica pomeridiana
17:00 – Pausa
17:45 – Cerchio di consapevolezza
18:00 – Pratica serale
19:00 – Spazio libero
20:00 – Cena
Domenica – Radicamento e ritorno
Brahma Muhurta – Meditazione camminata alle prime luci dell’alba
08:30 – Colazione
09:00 – Pratica mattutina
11:00 – Tisana e condivisione
11:45 – Cerchio di consapevolezza
12:00 – Spazio libero
13:00 – Pasto e riposo
14:30 – Pratica pomeridiana
16:00 – Conclusione del ritiro
Il programma potrà adattarsi in modo armonico alle condizioni atmosferiche e alle esigenze del gruppo.
Costi e sistemazione
330 € – ritiro di due giorni in pensione completa (pernottamento, colazione e pasti vegetariani – cucina condivisa)
Supplemento venerdì sera: 60 € Sconto coppie: 10% Sconto gruppi (minimo 3 persone): 15%
Sistemazioni disponibili:camere doppie, triple o quadruplecamera singola con supplemento di 60 € a notte
Conduzione
Il ritiro è condotto da Vipal Antonio Gianfranco Gualdi – Swami Bodhi Vipal, maestro di meditazione e operatore olistico con oltre vent’anni di esperienza. Conduce percorsi di Meditazione Attiva, mindfulness, pratiche sciamaniche, bagni di foresta ed esperienze di risveglio interiore presso il Centro di Meditazione Zorba il Buddha.
Voci dei partecipanti
“Due giorni indimenticabili a stretto contatto con la natura, profondi e trasformativi.” – Clara T.
“Un’esperienza di contatto profondo con se stessi. Vipal è un maestro straordinario.” – Angela P.
“Torni a casa più ricca di consapevolezza, più ricca di te.” – Antonella A.
Profilo Pubblico di:
Vipal Antonio Gianfranco Gualdi
Il mio nome completo in sanscrito è Swami Bodhi Vipal che significa “Momento di consapevolezza”. Mi è stato donato da OSHO, Maestro di realtà, come auspicio, meta, meditazione. Ho iniziato il mio percorso nel lontano 1995 dopo essere uscito indenne da una malattia cronicizzante. Da oltre 25 anni mi…