La Via del Risveglio Interiore



Meditazioni in connessione con l’energia della Madre Terra e del Padre Sole, pratiche e canti sciamanici, silenzio, natura e presenza.



Il Ritiro Intensivo di Meditazione Sciamanica – La Via del Risveglio Interiore è un’esperienza immersiva di due giorni dedicata a chi sente il richiamo di un cammino interiore autentico, essenziale e profondo. Un invito a rallentare, ascoltare e tornare al cuore della propria esperienza, in uno spazio protetto e naturale dove il silenzio diventa maestro.



Un viaggio di risveglio e riconnessione



Questo ritiro propone un percorso esperienziale che unisce meditazione, ritualità sciamanica e contatto diretto con la natura. Attraverso il fuoco, simbolo ancestrale di trasformazione e rinnovamento, si apre uno spazio di purificazione e chiarezza, favorendo il rilascio delle tensioni e dei condizionamenti interiori.



Nel silenzio, oltre il continuo dialogo mentale, emerge un vuoto fertile: uno spazio di ascolto profondo da cui può affiorare la voce autentica dell’Essere. Il cammino proposto è libero da dogmi, rispettoso dei tempi individuali e orientato a favorire una relazione più armonica con se stessi, con gli altri e con i ritmi naturali della vita.



Perché partecipare a questo ritiro spirituale



Questo ritiro è pensato per chi desidera prendersi uno spazio di presenza e verità, per:



coltivare consapevolezza e presenza nel momento presente



riconnettersi con la propria dimensione spirituale più originaria



attraversare un processo di trasformazione interiore profonda



sciogliere blocchi emotivi, mentali ed energetici



ritrovare centratura, chiarezza e radicamento



È un’esperienza indicata a chi sente che le pratiche sperimentate finora non risuonano più pienamente e avverte il bisogno di un percorso più integrato, essenziale e vivo.



Pratiche e strumenti del percorso



Durante il ritiro vengono proposte pratiche esperienziali integrate, tra cui:



meditazioni attive energetiche, catartiche e di movimento consapevole



meditazioni statiche di rilassamento, purificazione e riequilibrio



meditazioni di consapevolezza e immaginazione creativa



bagno sonoro vibrazionale con strumenti rituali e tribali



pratiche e ritualità sciamaniche



percorso di Shinrin-Yoku (Bagno di Foresta)



mindfulness



meditazioni camminate (zen, consapevole, primordiale e sincrona)



camminata notturna



Cerchio Sacro del Fuoco



riti di purificazione e riequilibrio energetico



Il luogo del ritiro



Il ritiro si svolge presso il Centro di Meditazione Zorba il Buddha, immerso nella quiete delle colline della provincia di Asti. Un luogo raccolto e naturale, ideale per favorire introspezione, ascolto e radicamento, facilmente raggiungibile da Piemonte, Lombardia e Liguria.



Programma del ritiro



Venerdì – Accoglienza (facoltativo)

18:00 – Arrivo e ambientamento

20:00 – Cena condivisa

21:00 – Meditazione serale di apertura



Sabato – Immersione e trasformazione

08:30 – Colazione consapevole

09:00 – Pratica mattutina

11:00 – Tisana e momento di condivisione

11:45 – Cerchio di consapevolezza

12:00 – Spazio libero e integrazione

13:00 – Pasto e riposo

15:30 – Pratica pomeridiana

17:00 – Pausa

17:45 – Cerchio di consapevolezza

18:00 – Pratica serale

19:00 – Spazio libero

20:00 – Cena



Domenica – Radicamento e ritorno

Brahma Muhurta – Meditazione camminata alle prime luci dell’alba

08:30 – Colazione

09:00 – Pratica mattutina

11:00 – Tisana e condivisione

11:45 – Cerchio di consapevolezza

12:00 – Spazio libero

13:00 – Pasto e riposo

14:30 – Pratica pomeridiana

16:00 – Conclusione del ritiro



Il programma potrà adattarsi in modo armonico alle condizioni atmosferiche e alle esigenze del gruppo.



Costi e sistemazione



330 € – ritiro di due giorni in pensione completa (pernottamento, colazione e pasti vegetariani – cucina condivisa)

Supplemento venerdì sera: 60 € Sconto coppie: 10% Sconto gruppi (minimo 3 persone): 15%

Sistemazioni disponibili:camere doppie, triple o quadruplecamera singola con supplemento di 60 € a notte



Conduzione



Il ritiro è condotto da Vipal Antonio Gianfranco Gualdi – Swami Bodhi Vipal, maestro di meditazione e operatore olistico con oltre vent’anni di esperienza. Conduce percorsi di Meditazione Attiva, mindfulness, pratiche sciamaniche, bagni di foresta ed esperienze di risveglio interiore presso il Centro di Meditazione Zorba il Buddha.



Voci dei partecipanti



“Due giorni indimenticabili a stretto contatto con la natura, profondi e trasformativi.” – Clara T.

“Un’esperienza di contatto profondo con se stessi. Vipal è un maestro straordinario.” – Angela P.

“Torni a casa più ricca di consapevolezza, più ricca di te.” – Antonella A.