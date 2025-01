Retreat is both in italian and english language



In questo ritiro condotto da Nitya & Ninad, Maestri fondatori della Scuola per il Risveglio DASA,

riceverai tutto quello che ti serve per imparare a connetterti alla Risorsa più importante di tutte,

l’unica capace di trasformare veramente e in modo radicale tutti i tuoi problemi in potenzialità.



Desideri realizzare una vita veramente Felice?

Desideri vivere senza paura l’avventura della vita?

Desideri finalmente trovare la Via per accedere alla tua vera energia?

Desideri incontrare qualcuno che ha pienamente realizzato se stesso?

Desideri condividere il tuo cammino con un gruppo di anime affini?



Se è così contattaci, non perdere questa opportunità,

può essere per te l’inizio di una nuova vita, quella vera.



Sulle colline tra Bolgheri e Castagneto Carducci, un ritiro che eleva il tuo spirito e allarga la tua visione delle cose.

Tra gli ulivi e le magnifiche spiagge della Toscana, la ricarica è assicurata

A 6 km a ridosso del mare, in un centro con giardini lussureggianti all’aperto, un luogo ideale per ospitare in esclusiva il nostro ritiro residenziale.

Gli spazi saranno adibiti esclusivamente al nostro ritiro e consentiranno di svolgere le attività in assoluta sicurezza.



L’accoglienza per il ritiro è prevista in diversi casolari della stessa proprietà.

È anche possibile portare la propria tenda o camper.



Scrivici a nityaninad@gmail.com per ottenere tutte le informazioni necessarie.



Nitya & Ninad