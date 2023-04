Ritiro di Risveglio Il Tempo è Ora con Darshanaji

"Libera i tuoi superpoteri per il bene tuo e della collettività del Nuovo Mondo"

Siete attratti dal mistero della coscienza risvegliata nell'autentica verità del Sé? Desiderate far sbocciare ed evolvere la vostra consapevolezza in ogni aspetto della vita?

Unitevi a Darshanaji in un gruppo di sinceri ricercatori per un ritirarsi in armonia con la natura in quattro giornate di risveglio e comunione profonda.

Con grande amore, passione, semplicità e un po' di umorismo, Darshanaji, indica una visione per conoscere, guarire e ricreare la propria vita in Uno con il cuore e la sua fioritura, per “Essere”, liberi dai condizionamenti, restrizioni e credenze, di un senso del sé basato sulla separazione.

In presenza-residenziale, nel rispetto delle normative previste anti Covid 19, in una splendida struttura sulle magiche colline senesi, in Toscana, a pochi km da S. Gimignano e Siena



Attraverso momenti di meditazione creativa, Darshan della Luce, sat sang individuali e collettivi, attivazioni psicocorporee, musiche e canti diffusi da Darshanaji, alchemici strumenti di arte-terapia suvramentale, ogni partecipante verrà accompagnato nel suo personale percorso.

Il ritiro é un strumento energetico universale e potente, in presenza del campo di coscienza di Darshanaji e delle Maestrie di Luce che guidano il suo operato, una vera attivazione di Luce vivente per una Realizzazione collettiva di Amore e Risveglio, splendida opportunità di innalzare il vostro livello vibrazionale ad una realtà più vasta, extra-ordinaria, di Vera Intimità’ con il vostro Sé più elevato in unione con il flusso della Nuova Umanità, Nuovo Paradigma del Terzo Millennio.

Darshanji é fondatrice di Omnia-Accademia del Risveglio e EOS Consciousness Awakenig Movement, un profondo movimento di risveglio e maestria del sé - incarnazione e trasmissione vivente di tutto ciò a cui Lei si riferisce come Opera, che vive e trasmette. Durante il ritiro svilupperete l'ascolto e la sensibilità suvramentale con le 7 parti che costituiscono la sequenza della Forma OMNIA .

I ritiri con Darshanaji sono un viaggio entro le meraviglie dell’Essere e oltre, risveglio radicale, profondo e di auto- trasformazione della falsa identità, per esprimere la totalità della propria essenza e ritrovare la “ strada”, divenire autentica e vibrante espressione di Tutto Ciò che E' e che si è, in abbondanza e manifestazione.

La giornata di un ritiro è generalmente scandita da tre o quattro sessioni di lavoro, anche dopo cena, varie pause e tempo per godersi i suggestivi dintorni. Ogni ritiro con Darshanaji si articola in modo diverso e unico, nella presenza e trasmissione del campo di coscienza.

Il ritiro è aperto a tutti, ma proprio a tutti i sinceri ricercatori. Per volontà di Darshanaji è a donazione consapevole, nell'ambito del Progetto Solidarietà EOS, con tessera associativa, per permettere a quante più persone possibili di esserci