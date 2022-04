Ritiro di Inizio Estate, impariamo a nutrire corpo e mente

Questo ritiro di inizio estate è stato pensato e creato per chi sente la necessità di prendersi qualche giorno(2 o 3 notti appunto) dedicandosi del tempo per riconnettersi con sé stesso attraverso pratiche di yoga e meditazione, cucina sana e contatto costante con la natura della regione più verde d'Italia: l'Abruzzo.



Durante questi giorni, impareremo a conoscere gli ingredienti da usare per nutrirci al meglio durante la stagione estiva, a come combinarli tra loro in maniera facile e sana e come prenderci cura della salute del nostro corpo e della nostra mente dedicandoci momenti di autoconoscenza ed ascolto attraverso diversi stili di yoga e meditazione.



Sarà un weekend intimo(massimo 10 partecipanti) in cui ci rilasseremo ed impareremo a prenderci cura di noi stessi, con amore.