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Ritiri di meditazione: calendario autunno, inverno, Natale e Capodanno 2026
Passerano Marmorito (AT) - Dal 03/10/2026 al 03/01/2027
Scheda dettagli:
A: Passerano Marmorito - (AT) - Italia Data: Dal 03/10/2026 al 03/01/2027
Orario: 9,00 - 18,00
Presso: Centro Di Meditazione Zorba Il Buddha, Via Recinto Marmortito, 5, Passerano Marmorito, 14020, ATVia Recinto Marmortito, 5, Passerano Marmorito, 14020, ATPasserano Marmorito, 14020, ATIT - Piemonte (IT)
Telefono: 3402619934 - Categoria:
Sottocategoria: Meditazione
Descrizione:
C’è chi arriva a un ritiro perché sente il bisogno di silenzio. Chi vorrebbe semplicemente staccare per un weekend. Chi attraversa un momento di cambiamento, chi porta con sé stress e tensione, chi medita già da anni e desidera approfondire la propria ricerca.
Per l’autunno e l’inverno 2026 Zorba il Buddha, a Passerano Marmorito, sulle colline astigiane del Piemonte, ha preparato un calendario particolarmente ricco che arriva fino alle festività natalizie e al ritiro di Capodanno dal 31 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027.
Non esiste quindi un unico tipo di ritiro: si può scegliere tra silenzio, meditazioni nel bosco, pratiche attive, mindfulness, Shinrin-Yoku, esperienze dedicate alla rabbia, al bambino interiore, alla meditazione sciamanica, al relax e anche proposte condotte insieme ad altri facilitatori.
Una casa nella natura del Monferrato
Una delle caratteristiche più particolari di Zorba il Buddha è proprio il luogo.
Non nasce come un grande resort o come un centro congressi. È una casa immersa nella natura, scelta nel 2008 come luogo di vita e pratica meditativa e successivamente aperta anche alle persone che desiderano fermarsi per qualche giorno, meditare e dedicarsi alla propria ricerca interiore.
Si trova a Passerano Marmorito, in provincia di Asti, tra la Collina di Torino e il Monferrato settentrionale.
Boschi, sentieri, spazi per meditare all'aperto e una sala dedicata alle pratiche fanno parte dell'esperienza. Molti programmi alternano attività all'interno a meditazioni camminate, momenti di silenzio e pratiche nella natura.
Chi accompagna i ritiri
Gran parte dei ritiri Bodhi Vipal® è accompagnata da Vipal Antonio Gianfranco Gualdi, fondatore del metodo Bodhi Vipal®.
Il suo approccio nasce da oltre trent'anni di ricerca personale ed esperienza con pratiche e tradizioni differenti. Il ruolo con cui preferisce presentarsi non è quello di guru o depositario di una verità da seguire, ma quello di guida e facilitatore: qualcuno che mette a disposizione strumenti sperimentati personalmente e accompagna la persona per un tratto del proprio cammino.
Il metodo Bodhi Vipal® integra, a seconda del ritiro, meditazioni statiche e attive, movimento consapevole, respirazione, meditazioni camminate, musica e suono, visualizzazioni, esperienze nella natura e pratiche provenienti da differenti tradizioni.
Alcune date del calendario sono invece realizzate insieme ad altri conduttori: per questo è sempre utile controllare la scheda specifica del ritiro scelto.
Calendario dei ritiri: ottobre 2026
3–4 ottobre – Riconnetti il tuo Bambino Interiore
Un ritiro esperienziale dedicato all'incontro con la parte più spontanea e sensibile di sé, attraverso meditazione e pratiche di consapevolezza.
Nelle stesse date è inoltre previsto un ritiro esperienziale di Yoga e Ayurveda, condotto da Maria Cordino, dedicato all'incontro tra movimento, respiro e tradizione ayurvedica.
10–11 ottobre – Mindfulness nella natura e Shinrin-Yoku
Un weekend Bodhi Vipal® dedicato alla presenza, alla meditazione nella natura e all'esperienza del bagno di foresta.
Nello stesso fine settimana è in calendario anche il Ritiro intensivo di meditazione sciamanica – La Via del Risveglio Interiore.
17–18 ottobre – Il Silenzio
Uno dei ritiri più intensivi del calendario: due giorni dedicati a silenzio, ascolto, meditazione, cammino e ricerca interiore.
Durante le pratiche è previsto anche il distacco dal telefono e vengono proposte attività sia al chiuso sia lungo percorsi collinari e boschivi.
Nelle stesse date è programmato anche La Strada del Fuoco, ritiro di pirobazia e camminata sui carboni ardenti condotto da Marco Giai Baudissard e Vipal.
24–25 ottobre – Sfoga la Rabbia Antica
Un ritiro di meditazione attiva e catartica Bodhi Vipal® dedicato all'osservazione della rabbia attraverso corpo, movimento, respiro e consapevolezza.
Il metodo Bodhi Vipal® comprende infatti anche meditazioni attive catartiche, nelle quali il movimento e l'osservazione dell'esperienza emotiva vengono utilizzati come strumenti di consapevolezza.
25 ottobre – Ayurveda e Massaggio Udara
Una giornata dedicata alle pratiche ayurvediche e al massaggio Udara, condotta da Maria Cordino.
Novembre 2026
31 ottobre–1 novembre – Ritiro di meditazione depurativa
Un weekend dedicato a pratiche meditative, natura e alimentazione leggera, pensato come occasione per rallentare e alleggerire la quotidianità.
7–8 novembre – Selvaggi Oltre la Mente
Un ritiro di meditazione sciamanica dedicato simbolicamente al contatto con le proprie radici e con una dimensione più istintiva e naturale.
Nello stesso weekend si svolge anche Libera la tua Rabbia, ritiro intensivo catartico Bodhi Vipal® nel quale corpo, movimento, respiro e consapevolezza diventano gli strumenti principali dell'esperienza.
14–15 novembre – Bagno di Foresta e meditazione nella natura
Due giorni di pratiche attive nel bosco, meditazioni camminate e presenza nella natura.
14–15 novembre – W.E. Relax: meditazione, yoga e massaggio
Nello stesso weekend è possibile scegliere un'esperienza maggiormente orientata al rilassamento: meditazione, pratiche yoga, natura e massaggio in un contesto lontano dai ritmi quotidiani.
21–22 novembre – La Strada del Fuoco
Nuovo appuntamento con il ritiro di pirobazia e camminata sui carboni ardenti, accompagnato da Marco Giai Baudissard e Vipal.
Nelle stesse date è previsto anche un Campo di Meditazione Attiva di Osho, frequentabile per uno o più giorni.
28–29 novembre – Il Silenzio
Torna il ritiro intensivo Bodhi Vipal® dedicato alla meditazione, al silenzio e al lavoro di osservazione interiore.
Dicembre, Natale e festività 2026
Dicembre offre diverse possibilità anche a chi desidera vivere il periodo natalizio in modo differente rispetto alle consuete feste.
12–13 dicembre – La Strada del Fuoco
Ritiro di pirobazia e camminata sui carboni ardenti condotto da Marco Giai Baudissard e Vipal.
12–13 dicembre – Il Fuoco Ancestrale della Trasformazione
Nelle stesse date si svolge un ritiro di meditazione sciamanica Bodhi Vipal®.
19–20 dicembre – Aspettando il Natale
Un ritiro Bodhi Vipal® dedicato a vivere l'avvicinarsi delle festività in modo più raccolto, attraverso meditazione, presenza e condivisione, lontano dalla componente più consumistica del periodo natalizio.
26–28 dicembre – Incontro con il Bambino Interiore
Tre giorni dedicati alla dimensione del bambino interiore, alla spontaneità, al gioco, alla consapevolezza e all'ascolto di sé.
29–30 dicembre – Risveglio del Momento di Consapevolezza
Uno o due giorni di meditazione attiva Bodhi Vipal®, con pratiche anche nel bosco, movimento e momenti dedicati alla presenza.
Capodanno 2026–2027: un modo diverso di attraversare la fine dell'anno
Dal 31 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027 si svolge il ritiro “Brucia il Vecchio e Accogli il Nuovo”.
È un'esperienza pensata per attraversare simbolicamente il passaggio tra vecchio e nuovo anno attraverso meditazione, pratiche di consapevolezza, camminate, momenti nella natura e condivisione.
La sera del 31 dicembre non è costruita intorno al classico cenone, ma intorno a un'esperienza diversa: cena vegetariana, pratiche dedicate al passato e alle intenzioni per l'anno nuovo, un momento rituale intorno al fuoco e il saluto alla mezzanotte.
Quanto costano i ritiri?
I costi variano in base alla durata, al programma e alla tipologia di esperienza scelta.
Indicativamente, le quote vanno da circa 90 euro fino a 330 euro, a seconda del ritiro e della formula di partecipazione.
Alcune esperienze possono essere frequentate in una sola giornata, altre prevedono un intero weekend o più giorni di permanenza.
Per conoscere il prezzo aggiornato è quindi consigliabile consultare sempre la pagina specifica del ritiro scelto.
Sistemazioni e pasti
Nei ritiri residenziali la sistemazione è generalmente prevista in camere doppie, triple o quadruple.
Quando disponibile, può essere richiesta anche una camera singola con supplemento.
I ritiri comprendono normalmente prima colazione e pasti vegetariani. In molte formule viene utilizzata la modalità di cucina condivisa: gli alimenti vengono messi a disposizione dalla struttura e il momento del pasto diventa anche parte della vita comune del ritiro.
Cosa racconta chi è già stato a Zorba il Buddha
Un elemento che ritorna spesso nelle recensioni non è soltanto la meditazione, ma la sensazione di trovarsi in un luogo semplice e accogliente.
Daniela, dopo una settimana e due diversi ritiri nell'agosto 2026, sintetizza la propria esperienza con una frase molto semplice: “ero a casa”, raccontando l'accoglienza e la pace trovata nel bosco.
Valentina, che dichiarava di praticare meditazione da molti anni, ha apprezzato in particolare la varietà delle pratiche, la cura degli alloggi e l'alimentazione vegetariana.
Anche nelle testimonianze di chi vi arriva per la prima volta ricorrono la dimensione familiare, i boschi e la possibilità di allontanarsi per qualche giorno dai normali automatismi quotidiani.
Si tratta naturalmente di esperienze personali dei partecipanti, non di risultati che possano essere garantiti a chi prenderà parte a un futuro ritiro.
Serve già esperienza nella meditazione?
Dipende soprattutto dal ritiro scelto.
Alcune esperienze sono accessibili anche a chi si avvicina per la prima volta alla meditazione; altre sono più intensive e richiedono la disponibilità a entrare in un'esperienza più profonda, con silenzio, pratiche attive o lavori esperienziali specifici.
Per questo il calendario non propone un unico percorso valido per tutti.
Si può arrivare semplicemente con il desiderio di trascorrere due giorni nella natura e rallentare, oppure scegliere un ritiro dedicato a un tema preciso, come il silenzio, la rabbia, la presenza, il bambino interiore o la ricerca spirituale.
La domanda più utile non è quindi “qual è il ritiro migliore?”, ma:
di che tipo di esperienza senti di avere bisogno in questo momento?
Dove trovare calendario, programmi, prezzi e iscrizioni
Il calendario completo Autunno–Inverno 2026 di Zorba il Buddha raccoglie le date aggiornate e permette di entrare nella pagina di ogni singolo ritiro, dove sono disponibili programma dettagliato, prezzo, sistemazione e modalità di partecipazione.
Calendario completo:
https://www.zorbailbuddha.it/calendario-ritiri-di-meditazione-percorsi-ed-esperienze-olistiche/calendario-ritiri-yoga-e-meditazione-autunno-inverno/
Che tu stia cercando un weekend per rallentare, qualche giorno di silenzio, un'esperienza nella natura o semplicemente un modo diverso di vivere Natale e Capodanno, il calendario autunno-inverno permette di scegliere senza dover entrare necessariamente in un percorso prestabilito.
A volte un ritiro non è una destinazione.
È semplicemente un tratto di cammino in cui fermarsi abbastanza a lungo da tornare ad ascoltare dove si sta andando.
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Profilo Pubblico di:
Vipal Antonio Gianfranco Gualdi
Il mio nome completo in sanscrito è Swami Bodhi Vipal che significa “Momento di consapevolezza”. Mi è stato donato da OSHO, Maestro di realtà, come auspicio, meta, meditazione. Ho iniziato il mio percorso nel lontano 1995 dopo essere uscito indenne da una malattia cronicizzante. Da oltre 25 anni mi…