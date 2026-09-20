Ritiri di meditazione: calendario autunno, inverno, Natale e Capodanno 2026

Un autunno e un inverno per fermarsi, respirare e dedicare qualche giorno a se stessi. Nel Monferrato, tra boschi e colline, Zorba il Buddha propone da ottobre fino a Capodanno un calendario di ritiri di meditazione, esperienze nella natura e percorsi Bodhi Vipal® molto diversi tra loro.

C’è chi arriva a un ritiro perché sente il bisogno di silenzio. Chi vorrebbe semplicemente staccare per un weekend. Chi attraversa un momento di cambiamento, chi porta con sé stress e tensione, chi medita già da anni e desidera approfondire la propria ricerca.



Per l’autunno e l’inverno 2026 Zorba il Buddha, a Passerano Marmorito, sulle colline astigiane del Piemonte, ha preparato un calendario particolarmente ricco che arriva fino alle festività natalizie e al ritiro di Capodanno dal 31 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027.

Non esiste quindi un unico tipo di ritiro: si può scegliere tra silenzio, meditazioni nel bosco, pratiche attive, mindfulness, Shinrin-Yoku, esperienze dedicate alla rabbia, al bambino interiore, alla meditazione sciamanica, al relax e anche proposte condotte insieme ad altri facilitatori.

Una casa nella natura del Monferrato



Una delle caratteristiche più particolari di Zorba il Buddha è proprio il luogo.

Non nasce come un grande resort o come un centro congressi. È una casa immersa nella natura, scelta nel 2008 come luogo di vita e pratica meditativa e successivamente aperta anche alle persone che desiderano fermarsi per qualche giorno, meditare e dedicarsi alla propria ricerca interiore.

Si trova a Passerano Marmorito, in provincia di Asti, tra la Collina di Torino e il Monferrato settentrionale.

Boschi, sentieri, spazi per meditare all'aperto e una sala dedicata alle pratiche fanno parte dell'esperienza. Molti programmi alternano attività all'interno a meditazioni camminate, momenti di silenzio e pratiche nella natura.



Chi accompagna i ritiri

Gran parte dei ritiri Bodhi Vipal® è accompagnata da Vipal Antonio Gianfranco Gualdi, fondatore del metodo Bodhi Vipal®.

Il suo approccio nasce da oltre trent'anni di ricerca personale ed esperienza con pratiche e tradizioni differenti. Il ruolo con cui preferisce presentarsi non è quello di guru o depositario di una verità da seguire, ma quello di guida e facilitatore: qualcuno che mette a disposizione strumenti sperimentati personalmente e accompagna la persona per un tratto del proprio cammino.

Il metodo Bodhi Vipal® integra, a seconda del ritiro, meditazioni statiche e attive, movimento consapevole, respirazione, meditazioni camminate, musica e suono, visualizzazioni, esperienze nella natura e pratiche provenienti da differenti tradizioni.

Alcune date del calendario sono invece realizzate insieme ad altri conduttori: per questo è sempre utile controllare la scheda specifica del ritiro scelto.



Calendario dei ritiri: ottobre 2026



3–4 ottobre – Riconnetti il tuo Bambino Interiore

Un ritiro esperienziale dedicato all'incontro con la parte più spontanea e sensibile di sé, attraverso meditazione e pratiche di consapevolezza.

Nelle stesse date è inoltre previsto un ritiro esperienziale di Yoga e Ayurveda, condotto da Maria Cordino, dedicato all'incontro tra movimento, respiro e tradizione ayurvedica.



10–11 ottobre – Mindfulness nella natura e Shinrin-Yoku

Un weekend Bodhi Vipal® dedicato alla presenza, alla meditazione nella natura e all'esperienza del bagno di foresta.

Nello stesso fine settimana è in calendario anche il Ritiro intensivo di meditazione sciamanica – La Via del Risveglio Interiore.



17–18 ottobre – Il Silenzio

Uno dei ritiri più intensivi del calendario: due giorni dedicati a silenzio, ascolto, meditazione, cammino e ricerca interiore.

Durante le pratiche è previsto anche il distacco dal telefono e vengono proposte attività sia al chiuso sia lungo percorsi collinari e boschivi.

Nelle stesse date è programmato anche La Strada del Fuoco, ritiro di pirobazia e camminata sui carboni ardenti condotto da Marco Giai Baudissard e Vipal.



24–25 ottobre – Sfoga la Rabbia Antica

Un ritiro di meditazione attiva e catartica Bodhi Vipal® dedicato all'osservazione della rabbia attraverso corpo, movimento, respiro e consapevolezza.

Il metodo Bodhi Vipal® comprende infatti anche meditazioni attive catartiche, nelle quali il movimento e l'osservazione dell'esperienza emotiva vengono utilizzati come strumenti di consapevolezza.



25 ottobre – Ayurveda e Massaggio Udara

Una giornata dedicata alle pratiche ayurvediche e al massaggio Udara, condotta da Maria Cordino.



Novembre 2026



31 ottobre–1 novembre – Ritiro di meditazione depurativa

Un weekend dedicato a pratiche meditative, natura e alimentazione leggera, pensato come occasione per rallentare e alleggerire la quotidianità.



7–8 novembre – Selvaggi Oltre la Mente

Un ritiro di meditazione sciamanica dedicato simbolicamente al contatto con le proprie radici e con una dimensione più istintiva e naturale.

Nello stesso weekend si svolge anche Libera la tua Rabbia, ritiro intensivo catartico Bodhi Vipal® nel quale corpo, movimento, respiro e consapevolezza diventano gli strumenti principali dell'esperienza.



14–15 novembre – Bagno di Foresta e meditazione nella natura

Due giorni di pratiche attive nel bosco, meditazioni camminate e presenza nella natura.



14–15 novembre – W.E. Relax: meditazione, yoga e massaggio

Nello stesso weekend è possibile scegliere un'esperienza maggiormente orientata al rilassamento: meditazione, pratiche yoga, natura e massaggio in un contesto lontano dai ritmi quotidiani.



21–22 novembre – La Strada del Fuoco

Nuovo appuntamento con il ritiro di pirobazia e camminata sui carboni ardenti, accompagnato da Marco Giai Baudissard e Vipal.

Nelle stesse date è previsto anche un Campo di Meditazione Attiva di Osho, frequentabile per uno o più giorni.



28–29 novembre – Il Silenzio

Torna il ritiro intensivo Bodhi Vipal® dedicato alla meditazione, al silenzio e al lavoro di osservazione interiore.



Dicembre, Natale e festività 2026



Dicembre offre diverse possibilità anche a chi desidera vivere il periodo natalizio in modo differente rispetto alle consuete feste.



12–13 dicembre – La Strada del Fuoco

Ritiro di pirobazia e camminata sui carboni ardenti condotto da Marco Giai Baudissard e Vipal.



12–13 dicembre – Il Fuoco Ancestrale della Trasformazione

Nelle stesse date si svolge un ritiro di meditazione sciamanica Bodhi Vipal®.



19–20 dicembre – Aspettando il Natale

Un ritiro Bodhi Vipal® dedicato a vivere l'avvicinarsi delle festività in modo più raccolto, attraverso meditazione, presenza e condivisione, lontano dalla componente più consumistica del periodo natalizio.



26–28 dicembre – Incontro con il Bambino Interiore

Tre giorni dedicati alla dimensione del bambino interiore, alla spontaneità, al gioco, alla consapevolezza e all'ascolto di sé.



29–30 dicembre – Risveglio del Momento di Consapevolezza

Uno o due giorni di meditazione attiva Bodhi Vipal®, con pratiche anche nel bosco, movimento e momenti dedicati alla presenza.



Capodanno 2026–2027: un modo diverso di attraversare la fine dell'anno



Dal 31 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027 si svolge il ritiro “Brucia il Vecchio e Accogli il Nuovo”.

È un'esperienza pensata per attraversare simbolicamente il passaggio tra vecchio e nuovo anno attraverso meditazione, pratiche di consapevolezza, camminate, momenti nella natura e condivisione.

La sera del 31 dicembre non è costruita intorno al classico cenone, ma intorno a un'esperienza diversa: cena vegetariana, pratiche dedicate al passato e alle intenzioni per l'anno nuovo, un momento rituale intorno al fuoco e il saluto alla mezzanotte.



Quanto costano i ritiri?

I costi variano in base alla durata, al programma e alla tipologia di esperienza scelta.

Indicativamente, le quote vanno da circa 90 euro fino a 330 euro, a seconda del ritiro e della formula di partecipazione.

Alcune esperienze possono essere frequentate in una sola giornata, altre prevedono un intero weekend o più giorni di permanenza.



Per conoscere il prezzo aggiornato è quindi consigliabile consultare sempre la pagina specifica del ritiro scelto.

Sistemazioni e pasti

Nei ritiri residenziali la sistemazione è generalmente prevista in camere doppie, triple o quadruple.

Quando disponibile, può essere richiesta anche una camera singola con supplemento.

I ritiri comprendono normalmente prima colazione e pasti vegetariani. In molte formule viene utilizzata la modalità di cucina condivisa: gli alimenti vengono messi a disposizione dalla struttura e il momento del pasto diventa anche parte della vita comune del ritiro.



Cosa racconta chi è già stato a Zorba il Buddha

Un elemento che ritorna spesso nelle recensioni non è soltanto la meditazione, ma la sensazione di trovarsi in un luogo semplice e accogliente.

Daniela, dopo una settimana e due diversi ritiri nell'agosto 2026, sintetizza la propria esperienza con una frase molto semplice: “ero a casa”, raccontando l'accoglienza e la pace trovata nel bosco.

Valentina, che dichiarava di praticare meditazione da molti anni, ha apprezzato in particolare la varietà delle pratiche, la cura degli alloggi e l'alimentazione vegetariana.

Anche nelle testimonianze di chi vi arriva per la prima volta ricorrono la dimensione familiare, i boschi e la possibilità di allontanarsi per qualche giorno dai normali automatismi quotidiani.

Si tratta naturalmente di esperienze personali dei partecipanti, non di risultati che possano essere garantiti a chi prenderà parte a un futuro ritiro.



Serve già esperienza nella meditazione?

Dipende soprattutto dal ritiro scelto.

Alcune esperienze sono accessibili anche a chi si avvicina per la prima volta alla meditazione; altre sono più intensive e richiedono la disponibilità a entrare in un'esperienza più profonda, con silenzio, pratiche attive o lavori esperienziali specifici.

Per questo il calendario non propone un unico percorso valido per tutti.

Si può arrivare semplicemente con il desiderio di trascorrere due giorni nella natura e rallentare, oppure scegliere un ritiro dedicato a un tema preciso, come il silenzio, la rabbia, la presenza, il bambino interiore o la ricerca spirituale.

La domanda più utile non è quindi “qual è il ritiro migliore?”, ma:

di che tipo di esperienza senti di avere bisogno in questo momento?



Dove trovare calendario, programmi, prezzi e iscrizioni

Il calendario completo Autunno–Inverno 2026 di Zorba il Buddha raccoglie le date aggiornate e permette di entrare nella pagina di ogni singolo ritiro, dove sono disponibili programma dettagliato, prezzo, sistemazione e modalità di partecipazione.



Calendario completo:

https://www.zorbailbuddha.it/calendario-ritiri-di-meditazione-percorsi-ed-esperienze-olistiche/calendario-ritiri-yoga-e-meditazione-autunno-inverno/



Che tu stia cercando un weekend per rallentare, qualche giorno di silenzio, un'esperienza nella natura o semplicemente un modo diverso di vivere Natale e Capodanno, il calendario autunno-inverno permette di scegliere senza dover entrare necessariamente in un percorso prestabilito.

A volte un ritiro non è una destinazione.

È semplicemente un tratto di cammino in cui fermarsi abbastanza a lungo da tornare ad ascoltare dove si sta andando.