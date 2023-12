Openday Olistico in Toscana 2" Evento

"Liberi di Respirare" in Toscana nella natura.

giornata dedicata alla sperimentazione olistica...

evento ad offerta lbera



Troverete op.olistici,op.del benessere,facilitatori energetici,yoga,meditazioni e molto... molto altro .

Ognuno porterà la propria conoscienza e professionalità a Cafaggio Campiglia Marittima li.



saranno proposti mini-trattamenti di circa 15 minuti come thetahealing, reiki,channelling,cartomanzia ,massaggi parziali corpo e....molto altro .



per partecipare contattami direttamente da questo portale ,ti invierò l indirizzo esatto .