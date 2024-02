NaturYoga® Week end. Yoga in montagna

Cogli l’energia della Superluna.... Riequilibra Corpo e Mente

Con un Week end / Vacanza Yoga in montagna.

Il metodo NaturYoga® ti accompagnerà nel tuo viaggio evolutivo unico e giusto per te.

8 - 10 Luglio 2022

Oulx | Alta Valle di Susa | Piemonte



Quando?



Dall' 8 al 10 Luglio 2022



Si avvicina la fase di Luna Piena. È una "Superluna" la luna, molto vicina alla Terra, farà sentire più del solito la sua influenza; trova con noi la via dell’equilibrio a contatto con la saggezza della Natura.



Dove?



Tra le Alpi Cozie, cornice del Piemonte, il piccolo paesino dal nome affascinante: Oulx (TO)a meno di 1 ora da Torino ti attende per aiutarti a sentire i veri ritmi della natura.



Che benefici avrai da questa vacanza?



Conoscere i ritmi della natura e saperli interpretare ti aiuterà a trovare più facilmente l’ equilibrio nella gestione del tuo quotidiano.



Sarai rigenerato, scoprirai nuove energie...

Troverai nuove soluzioni ed opportunità mai immaginate prima...

Ritroverai la pace, gioia e fiducia che nascono dal contatto con la natura…



Soprattutto...

avrai strumenti a disposizione da portare con te per stare bene sempre!



Il nostro obiettivo?



Aiutarti a riscoprire i ritmi della natura, ti aiuterà a ritrovare la tua forza interiore, la tua luce.

Per essere in grado di stare bene sempre, anche quando non sarai più in vacanza.



NaturYoga®

Yoga in Ascolto della Natura

Di cosa si tratta?



È un metodo che unisce le mie esperienze di:

oltre 40 anni di Yoga e lavoro sul corpo,

oltre 40 anni di ricerca personale nel mondo olistico,

una vita intera di ascolto, studio e frequentazione della natura ed un lungo ed approfondito percorso nel mondo dello Core Shamanism (Sciamanismo transculturale) suggerito da Michael Harner, fondatore della Foundation for Shamanic studies.



È un metodo semplice...

Per comprendersi e… Comprendere.

Che rende il viaggio attraverso la vita una piacevole avventura.

Un modo di vivere:

a contatto con la tua anima Naturale anche quando sei in città...

a contatto con la tua parte selvaggia ed antica che ti guidano a trovare sempre il tuo equilibrio.



Riuscirai a sentirti bene non solo in vacanza ma tutto l’anno!

"Essere" yoga, non "fare" yoga...



"Poggiamo" i nostri piedi sulla terra con amore e rispetto

e se camminerai con noi...

Sentirai la terra risponderti con altrettanto amore e rispetto:

la serenità che ne nascerà sarà la più grande ricchezza.



Vuoi sapere come si svolgono le giornate?



Pratiche Yoga di circa 1 ora mattina e/o sera, in sala yoga e/o in giardino.

Pratiche yoga e meditazioni con tamburo sciamanico durante la giornata

nella natura, al cospetto delle cime, nei boschi, vicino ai ruscelli..

Ascoltare gli elementi acqua, aria, terra, fuoco e scoprirli dentro di noi, sentirne i ritmi sarà un bellissimo viaggio.