Corsi e appuntamenti
Corso - Cristalloterapia, Cromoterapia
Masterclass di Cristalloterapia
Montespertoli (FI) - Dal 31/05/2026 al 02/06/2026
Scheda dettagli:
A: Montespertoli - (FI) - Italia Data: Dal 31/05/2026 al 02/06/2026
Orario: 9,30 -18,30
Presso: Istituto Mandala, Via Lucardese, Montespertoli, 50025, FIVia Lucardese, Montespertoli, 50025, FIMontespertoli, 50025, FIIT - Toscana (IT)
Telefono: 3408331513 - Categoria:
Sottocategoria: Cristalloterapia, Cromoterapia
Descrizione:
3 giorni intensivi : 31 Maggio/1 /2 giugno
Formazione intensiva teorico-esperienziale
La Cristalloterapia è un’antica arte di riequilibrio energetico che utilizza la vibrazione dei Cristalli e delle Pietre per armonizzare corpo, mente e spirito.
I Cristalli custodiscono memorie profonde della Terra e attraverso le loro geometrie, frequenze e colori possono accompagnarci in un autentico percorso di consapevolezza, guarigione e trasformazione interiore.
La Master Class di Cristalloterapia proposta da Istituto Mandala nasce da oltre vent’anni di esperienza nel lavoro energetico con i Cristalli, con i gruppi e nei percorsi di evoluzione personale.
✨ Tre giorni di Full Immersion per entrare nel mondo dei Cristalli di Luce, delle energie sottili e delle geometrie sacre.
Il percorso unisce teoria e pratica esperienziale, permettendo ai partecipanti di imparare a utilizzare i Cristalli su sé stessi e sugli altri attraverso trattamenti energetici, meditazioni e lavoro sul corpo eterico.
L’approccio proposto è olistico, spirituale e sciamanico.
Durante il seminario verranno approfonditi:
• Utilizzo dei Cristalli di Luce e dei cristalli colorati
• Energie sottili e legge della risonanza
• Chakra e corpi energetici
• Geometrie Sacre e applicazione dei cristalli sul corpo
• Purificazione, programmazione ed energizzazione dei cristalli
• Trattamenti di Cristalloterapia
• Auto-trattamento e meditazione con i cristalli
• Cromoterapia e frequenze vibrazionali
• Pratica esperienziale e scambio tra partecipanti
✨ La Cristalloterapia è un mondo magico e sorprendente, in cui la forza della Madre Terra si manifesta nella sua più alta vibrazione di armonia e guarigione.
Il corso è aperto a tutti:
sia a chi desidera intraprendere un percorso personale di crescita e consapevolezza, sia a operatori olistici che vogliono integrare nuovi strumenti energetici nel proprio lavoro.
? Al corso riceverai:
• Ampia dispensa completa
• Schede guida per le sessioni
• Attestato finale valido come 24 ore di formazione
Conducono:
Giordano Ciraulo e Jessica Fontana
Fondatori di Istituto Mandala Arti Olistiche e Sciamaniche Toscana
? Montespertoli (FI)
✨ I posti sono limitati per seguire ogni partecipante con attenzione e presenza.
? Informazioni:
Istituto Mandala – Master Class Cristalloterapia
? Contattaci per iscrizioni e informazioni.
Dove siamo:
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Profilo Pubblico di:
Istituto Mandala Arti Olistiche E Sciamaniche
Mandala è un progetto di cui siamo i co-creator, un Cerchio che ha riunito e riunisce moltissime Anime in Cammino e con esso continuare a promuovere e offrire col nostro Servizio, come da ormai 20 anni, tutte quelle arti olistiche e discipline spirituali sciamaniche, che tendono a incrementare la…