dom, 17 maggio 2026

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Corso  -  Cristalloterapia, Cromoterapia

Masterclass di Cristalloterapia

Montespertoli (FI) - Dal  31/05/2026  al  02/06/2026

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Scheda dettagli:

A: Montespertoli - (FI) - Italia Data: Dal  31/05/2026  al  02/06/2026
Orario: 9,30 -18,30
Presso:  Istituto Mandala, Via Lucardese, Montespertoli, 50025, FI   -  Toscana (IT)
Telefono: 3408331513   -   Categoria:
Sottocategoria:  Cristalloterapia, Cromoterapia
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Descrizione:

MASTER CLASS DI CRISTALLOTERAPIA
3 giorni intensivi : 31 Maggio/1 /2 giugno
Formazione intensiva teorico-esperienziale

La Cristalloterapia è un’antica arte di riequilibrio energetico che utilizza la vibrazione dei Cristalli e delle Pietre per armonizzare corpo, mente e spirito.

I Cristalli custodiscono memorie profonde della Terra e attraverso le loro geometrie, frequenze e colori possono accompagnarci in un autentico percorso di consapevolezza, guarigione e trasformazione interiore.

La Master Class di Cristalloterapia proposta da Istituto Mandala nasce da oltre vent’anni di esperienza nel lavoro energetico con i Cristalli, con i gruppi e nei percorsi di evoluzione personale.

✨ Tre giorni di Full Immersion per entrare nel mondo dei Cristalli di Luce, delle energie sottili e delle geometrie sacre.

Il percorso unisce teoria e pratica esperienziale, permettendo ai partecipanti di imparare a utilizzare i Cristalli su sé stessi e sugli altri attraverso trattamenti energetici, meditazioni e lavoro sul corpo eterico.

L’approccio proposto è olistico, spirituale e sciamanico.

Durante il seminario verranno approfonditi:

• Utilizzo dei Cristalli di Luce e dei cristalli colorati
• Energie sottili e legge della risonanza
• Chakra e corpi energetici
• Geometrie Sacre e applicazione dei cristalli sul corpo
• Purificazione, programmazione ed energizzazione dei cristalli
• Trattamenti di Cristalloterapia
• Auto-trattamento e meditazione con i cristalli
• Cromoterapia e frequenze vibrazionali
• Pratica esperienziale e scambio tra partecipanti

✨ La Cristalloterapia è un mondo magico e sorprendente, in cui la forza della Madre Terra si manifesta nella sua più alta vibrazione di armonia e guarigione.

Il corso è aperto a tutti:
sia a chi desidera intraprendere un percorso personale di crescita e consapevolezza, sia a operatori olistici che vogliono integrare nuovi strumenti energetici nel proprio lavoro.

? Al corso riceverai:
• Ampia dispensa completa
• Schede guida per le sessioni
• Attestato finale valido come 24 ore di formazione

Conducono:
Giordano Ciraulo e Jessica Fontana
Fondatori di Istituto Mandala Arti Olistiche e Sciamaniche Toscana

? Montespertoli (FI)

✨ I posti sono limitati per seguire ogni partecipante con attenzione e presenza.

? Informazioni:
Istituto Mandala – Master Class Cristalloterapia

? Contattaci per iscrizioni e informazioni.

Dove siamo:

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Istituto Mandala Arti Olistiche E Sciamaniche

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