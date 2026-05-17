Masterclass di Cristalloterapia

MASTER CLASS DI CRISTALLOTERAPIA

3 giorni intensivi : 31 Maggio/1 /2 giugno

Formazione intensiva teorico-esperienziale



La Cristalloterapia è un’antica arte di riequilibrio energetico che utilizza la vibrazione dei Cristalli e delle Pietre per armonizzare corpo, mente e spirito.



I Cristalli custodiscono memorie profonde della Terra e attraverso le loro geometrie, frequenze e colori possono accompagnarci in un autentico percorso di consapevolezza, guarigione e trasformazione interiore.



La Master Class di Cristalloterapia proposta da Istituto Mandala nasce da oltre vent’anni di esperienza nel lavoro energetico con i Cristalli, con i gruppi e nei percorsi di evoluzione personale.



✨ Tre giorni di Full Immersion per entrare nel mondo dei Cristalli di Luce, delle energie sottili e delle geometrie sacre.



Il percorso unisce teoria e pratica esperienziale, permettendo ai partecipanti di imparare a utilizzare i Cristalli su sé stessi e sugli altri attraverso trattamenti energetici, meditazioni e lavoro sul corpo eterico.



L’approccio proposto è olistico, spirituale e sciamanico.



Durante il seminario verranno approfonditi:



• Utilizzo dei Cristalli di Luce e dei cristalli colorati

• Energie sottili e legge della risonanza

• Chakra e corpi energetici

• Geometrie Sacre e applicazione dei cristalli sul corpo

• Purificazione, programmazione ed energizzazione dei cristalli

• Trattamenti di Cristalloterapia

• Auto-trattamento e meditazione con i cristalli

• Cromoterapia e frequenze vibrazionali

• Pratica esperienziale e scambio tra partecipanti



✨ La Cristalloterapia è un mondo magico e sorprendente, in cui la forza della Madre Terra si manifesta nella sua più alta vibrazione di armonia e guarigione.



Il corso è aperto a tutti:

sia a chi desidera intraprendere un percorso personale di crescita e consapevolezza, sia a operatori olistici che vogliono integrare nuovi strumenti energetici nel proprio lavoro.



? Al corso riceverai:

• Ampia dispensa completa

• Schede guida per le sessioni

• Attestato finale valido come 24 ore di formazione



Conducono:

Giordano Ciraulo e Jessica Fontana

Fondatori di Istituto Mandala Arti Olistiche e Sciamaniche Toscana



? Montespertoli (FI)



✨ I posti sono limitati per seguire ogni partecipante con attenzione e presenza.



? Informazioni:

Istituto Mandala – Master Class Cristalloterapia



? Contattaci per iscrizioni e informazioni.