La Natura, l’intelligenza della grande Madre, è estremamente importante per il genere umano.

Uno spazio di riposo, pace, silenzio dove ogni interferenza scompare, portando l’individuo in uno spazio di profonda meditazione e nello stesso tempo stare in natura è energizzante, rinvigorente, purificante oltre che una grande apertura del cuore e genuina connessione con gli spiriti della natura.

Per spiriti della natura si intende lo spirito delle piante, degli alberi, della terra, dei sassi, del bosco, degli animali, del cielo, del sole, dell’aria, dell’acqua, della luna, delle nuvole, delle montagne.

La natura ci permette di intessere non solo una relazione fisica con lei ma anche una relazione spirituale: nella natura tutto è vivo, tutto ha un’anima, tutto è sacro. Quest’anima è l’espressione del divino creatore ed andare ad incontrare un’anima della natura significa andare ad incontrare dio.

Gli esseri della natura hanno una duplice realtà, sono esseri del mondo fisico e anche esseri spirituali, hanno una forma “visibile” ed una “invisibile” . Nei luoghi della natura c’è il popolo invisibile, quello che nelle favole si chiama il “piccolo popolo” costituito da fate, gnomi, elfi, deva.

Questi spiriti partecipano attivamente nella rete della vita, e sono in armonia con le forze dell’universo, perciò ci possono aiutare anche per creare armonia dentro e fuori noi stessi. Questa armonia è la base per la guarigione sciamanica.

Da qui nasce il ritiro “La natura e il suo potere guaritivo” con Amaya e Nirava che si terrà dal 22 Aprile (ore 21) al 25 Aprile, in un luogo incantevole, l’”Agriturismo Bethsaid, nella campagna toscana.



Perché partecipare?

L’intento di questo viaggio è un’esperienza che ti permetterà di sentirti

parte del “Tutto” dissolvendo il velo di separazione tra te e la natura, riportare equilibrio tra maschile e femminile, ricevere una profonda guarigione energetica e ri-conessione con le tue risorse, i tuoi talenti.



Gli strumenti?

meditazioni sul cuore

trance dance

drum circle

rituali di connessione con il bosco diurni e notturni

canti medicina

posture sciamaniche

tema natale come mandala di esplorazione interiore: ognuno parteciperà con il proprio tema natale (al momento dell’iscrizione comunicare data, ora e luogo di nascita)







Se ti iscrivi entro il 1 Aprile sconto 10% sulla quota gruppo

Dal 2 Aprile prezzo pieno

Chiusura iscrizioni 16 Aprile