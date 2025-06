La Magia inizia da Te...



Natura, Yoga, Tamburo Sciamanico;



la mente tace, parla solo il cuore.



In queste notti il cielo pare vuoto, la Luna è Nuova, ma c’è fermento dentro ogni cosa!



Conoscere i ritmi di luna, stelle, pianeti, ti aiuta a vivere meglio.



Sapere e sentire danzano insieme.







Dal 25 al 31 Luglio 2025



Oulx (TO) | Alta Valle di Susa | Piemonte.







È...



tutto già qui, è solo una questione di saper guardare.



Questa è la migliore vacanza per tornare a casa diversi.







NaturYoga® in montagna vuol dire:



sentire l’energia della natura, della luna, del bosco e mettersi in sintonia.



Una connessione che non perderai più e ti accompagnerà ogni giorno per rendere magico il tuo quotidiano.







✔️​ Quando?



Dal 25 al 31 Luglio 2025







7 giorni e 6 notti veramente speciali per riscoprire il senso, la magia della vita!







✔️​ Dove?







Tra le Alpi Cozie, cornice del Piemonte, il piccolo paesino dal nome affascinante: Oulx Ti attende per liberare i tuoi orizzonti.







✔️​ Perchè una vacanza qui?



Siamo Sulla "Linea del Drago”; sapienze antichissime guideranno i nostri passi.



Qui le frequenze altissime conosciute da millenni ti aiuteranno a svuotare pesi e pensieri e tornare a casa pieno di energia nuova.







Il piccolo paesino dal nome affascinante: Oulx /TO), sarà il tuo rifugio e Ti attende per ricaricarti.







✔️​ Questa esperienza ti permette di...







Conoscere...



I cicli della Luna, del sole, dei pianeti che hanno un grande impatto sulla nostra esistenza terrena.



Mettere a fuoco i vari momenti, situazioni della tua vita per viverli al meglio anche quando sarai a casa.



Imparare a danzare con le stelle e portare la magia del cielo nella tua vita.







La Luna Nuova è una grande occasione per: Lasciar andare, ripulire, disintossicare, liberare spazi.



Ma anche per far nascere nuove idee, partire per nuovi orizzonti.







In questi giorni potrai:







Entrare in contatto con le energie di luoghi molto potenti, facendo, in poche parole, bagni di frequenze.







Scoprire la foresta, il bosco, l’albero come grandi aiutanti nel tuo cammino.







Scegliere ogni giorno lo Yoga come stile di vita, come via “dalla terra al cielo, attraverso il corpo”.







Entrare nel ritmo del tamburo, strumento ancestrale, per viaggiare tra i mondi, dal visibile all’invisibile.







Sperimentare i benefici immediati di cibi salutari, Km 0, cucinati con amore e fantasia.







Disintossicare corpo e mente, ri-trovare il tuo equilibrio apprendendo tecniche che potranno accompagnarti ogni giorno.







✔️​ Che benefici avrai da questa vacanza?







"Più forti, ma leggeri"



è un feedback che ci avete dato in molti, in questi 18 anni insieme.







Pieni di nuova energia e, soprattutto,



capaci di riportarvela a casa perchè



quando si aprono gli occhi alla magia, è per sempre!







Questo è lo scopo del metodo NaturYoga® Yoga in ascolto della Natura.







È un metodo semplice...



Per comprendersi meglio e quindi comprendere.



Per rendere il viaggio attraverso la vita... una danza.







La Natura e la saggezza dei boschi, lo Yoga, il Tamburo sciamanico per viaggiare tra i mondi,



l’Alimentazione per la salute, la Riflessologia Plantare: scoprire la magia della Vita è alla portata di tutti.







Riuscirai a sentirti bene non solo in vacanza ma tutto l’anno!



"Essere" yoga, non "fare" yoga è la vera via.







✔️​ Vuoi sapere come si svolgono le giornate?







Il programma giorno per giorno è una gestione troppo rigida della vacanza che non rispecchia la flessibilità della Vita.







Quindi ci faremo ispirare dal momento, dal clima e dal gruppo!







Ci saranno comunque sempre:







ESCURSIONI...



Ogni giorno insieme capiremo come il cammino della vita si può leggere mediante una camminata fisica,



in luoghi sempre diversi, dalle caratteristiche energetiche particolari.







La Natura, con i suoi elementi è la nostra guida e la nostra maestra.



La visiteremo con amore, in ascolto.







Cercheremo di conoscerla la mattina presto, quando il buio lascia posto alla luce, la sera tardi per imparare la lezione dell’Ovest, esploreremo il silenzio e l’attesa della notte, sperimenteremo il calore del mezzogiorno.







YOGA...



Si pratica ogni giorno...







Pratiche Yoga giornaliere di circa 1 ora mattina e/o sera, in sala yoga e/o in giardino.







Pratiche yoga in natura per connetterci agli elementi.







Meditazioni speciali per richiamare l’energia di ciò che ci circonda.



Utilizzeremo il tamburo sciamanico, i sonagli, la voce segreta ed il respiro delle piante, la danza, il canto, i colori, i racconti.







Nella natura, al cospetto delle cime, nei boschi, vicino ai ruscelli ascolteremo gli elementi acqua, aria, terra, fuoco



e li scopriremo dentro di noi.



Sentirne i ritmi sarà un bellissimo viaggio.







ALIMENTAZIONE…



Introduzione generale all’alimentazione naturale per la salute.







I prodotti utilizzati sono biologici, biodinamici, a Km 0 ed una particolare attenzione viene rivolta alle combinazioni alimentari, alla preparazione e cottura del cibo per fare in modo che sia una vera fonte di energia.







La cucina è vegetariana ma non per questo si mangia poco!!!



Anzi: chi è già stato con noi afferma che si mangia bene e si è più che soddisfatti ma ci si disintossica!







Colazioni salutari e cene cucinate con amore e fantasia saranno occasioni di conversazioni illuminate per onorare il dono del cibo.







Una serata sarà in rifugio (il costo della cena sarà a parte) e la camminata sarà sotto la luce delle stelle.







TRATTAMENTI OLISTICI…



La riflessologia plantare aiuta a disintossicare gli organi ed è compresa nel percorso.



Chi desidera può prenotare altri trattamenti extra per intensificare i benefici.







Un massaggio completo del corpo, "il massaggio dei 5 continenti" saranno disponibili per coloro che desiderano una coccola speciale.



Il costo è a parte.



* Meglio prenotare in anticipo.







PERLE OLISTICHE…







Per completare questo gioiello unico che sarà la tua vacanza,



dopo cena il percorso si arricchirà dell’intervento di specialisti in varie discipline olistiche.



La Numerologia, l’Astrologia, la Naturopatia, la Kinesiologia, la Tarologia, la Nutrizione, l’Arte Terapia, lo Shiatsu, il Sound Bath, il Mantra Singing, la Riflessologia Plantare, l’Arte del Massaggio,



sono solo alcuni esempi delle attività che verranno presentate a seconda delle esigenze del gruppo.







✔️​ Inizio percorso: Venerdì 25 Luglio 2025 dalle 14.00 in avanti…







Indicazioni per conoscere il paesino; entrare in sintonia con l’ambiente, abituarsi all’aria di montagna, all’altitudine è importante.



Trattamento individualizzato di riflessologia plantare ti aiuterà a lasciare i tuoi pesi.







Ore 18.30 circa: Pratica yoga in natura o in saletta (da decidere sul momento).







Ore 20.00 circa: La cena è un momento speciale.



Cuciniamo naturale, biologico e biodinamico, nel rispetto della salute, per disintossicare corpo e mente,



Km 0, con amore e fantasia.







Dopo cena:



La riflessologia plantare, un metodo semplice alla portata del quotidiano per ritrovare il tuo centro, curare piccoli malesseri, anche quando sarai a casa.







✔️​ Da Sabato 26 Luglio 2025...







Da Sabato 26 Luglio 2025 le giornate scorrono piacevoli tra Pratiche Yoga, metodo NaturYoga®, Yoga in ascolto della Natura, escursioni nei boschi in montagna, in questi luoghi magici sulla "Linea del Drago", terra di Celti perchè possiamo ascoltare il loro respiro, le loro vibrazioni ed accordare le nostre frequenze.







I pranzi saranno sempre al sacco, a meno che il gruppo desideri raggiungere qualche rifugio per pranzare in rifugio.







Rientro nel pomeriggio.







Possibilità di ricevere i trattamenti di:



Riflessologia plantare incluso nel prezzo o prenotarne altri.



Massaggio dei 5 continenti.



Massaggio Californiano.



(da pagare a parte con prezzo convenzionato per i soci).







Ore 20.00 circa: Yoga di fine giornata.







Cena sociale per la salute cucinata con amore e fantasia.







Dopo cena esperienza di condivisioni olistiche.







Ogni giorno sarà uno step verso una maggior consapevolezza, miglior energia, sicurezza e fiducia.







Una sera sarà cena in rifugio o vicino al fuoco, con discesa in notturna.







Questa vacanza è un’esperienza fuori dal comune, forte e piena di significato.







La conclusione sarà Giovedì 31 Luglio in mattinata.







✔️​ Contributo:







Il contributo per questo percorso NaturYoga®



è di € 690 comprensivi di:







13 pratiche Yoga e meditazioni per connetterti con l’energia dell’universo...



ll viaggio dello sciamano: suono del tamburo per trovare forza e guarigione. risposte e idee…



Camminate in natura per il bene di corpo e mente…



Immersione nei boschi, Forest bathing per ripulire tutti i pensieri…



Meditazioni in connessione con la musica segreta degli alberi…



5 Cene; il cibo è una via verso il benessere del corpo e della mente…



1 Trattamento individuale di riflessologia plantare e 1 di gruppo



Serate olistiche per scoprire nuove strade.







✔️​ Sistemazione:







Il B&B "Per Te" è casa mia ed è a disposizione per i soci che vengono da lontano.



Nel borgo storico del paesino di Oulx (TO), vicino alla sede della nostra associazione.



Il luogo è ideale per i soggiorni Yoga & Natura perchè è in centro, vicino ai piccoli negozi per la spesa e allo stesso tempo comodo per bellissime escursioni nella natura.



L'atmosfera è soft, accogliente e famigliare; il legno, le fibre naturali, l’acqua informata, i dispositivi contro le geopatie e per isolare gli effetti degli strumenti elettrici ed elettromagnetici aiutano a creare un ambiente pulito e protetto.



Lo stile è montano, il legno è l'elemento predominante.



È un’accoglienza famigliare.







La casa si sviluppa su 2 piani.







Al piano mansardato ampio ed originale, molto accogliente, in stile rustico ci sono:



una camera con 3 letti singoli



una camera matrimoniale



entrambe molto accoglienti, in legno e mobili antichi e rustici.



Il Bagno è grande, comodo, con doccia e vasca grande.







Al piano secondo, in stile montano e rustico ci sono:



Una camera doppia ampia, con balcone, grandi travi e molto legno,



una singola.



Il bagno è grande con doccia e vasca.







Per questo tipo di sistemazione che è famigliare.







Il prezzo è di € 300 (pernottamento e colazione) in camera condivisa (3 persone).



€ 360 in camera doppia.



€ 420 in camera singola.







Per maggiori informazioni visita il sito del B&B "Per Te"



www.bedandbreakfastperte.it







PER CHI VOLESSE MAGGIOR INDIPENDENZA...



L’Appartamento "Monginevro".







A pochi metri da casa composto da:



1 camera matrimoniale



1 camera singola



bagno con doccia



terrazzo e giardinetto,



appena ristrutturato in stile montano.







* Il prezzo di questa sistemazione è da pagare a parte.







✔️​ Come posso fare per partecipare?







Il corso è riservato ai soci.



Se per caso non sei ancora socio, ma condividi il nostro amore per lo sport e l’attività nella natura, lo yoga ed il benessere psicofisico contattaci via mail o telefono/WhatsApp 3356394103



Saremo contenti di spiegarti come fare !







* Il numero massimo di partecipanti è limitato a 10 persone







✔️​ Chi Vi accompagna in questa esperienza?



Avvicinarci alla vita con amore ogni giorno, con gli occhi di un bambino che si stupisce ogni istante:



questo il nostro motto.



E dunque pratichiamo yoga con amore, cuciniamo con amore, ci dedichiamo a voi con amore.







Poggiamo i nostri piedi sulla terra con amore e rispetto e se camminerete con noi sentirete la terra rispondervi con altrettanto amore e rispetto: la serenità che ne nascerà sarà la più grande ricchezza.







◼️ LAURA CARLA EYNARD



Insegnante Yoga (Metodo NaturYoga) | Guida escursionistica ambientale | Istruttore Forest Bathing







◼️ PATRICIA GALLI



Counselor Olistica, Riflessologa e facilitatrice Psych-K®







◼️ MASSIMO ABBÀ



Guida Escursionistica Ambientale | Istruttore Forest Bathing







◼️ MINUTA GHIOCH (MINA)



Ingegnere | Astrologa | Numerologa







◼️ DENISA IOANA IOACHIMOVICI



Massoterapeuta | Formatrice dei massaggi energetici dei 5 continenti | Maestro Reiki