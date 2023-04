Gruppo di studio (in presenza e via Skype) - INTERMEDIO





Cos’è La Filosofia della libertà?

È un libro per tutti, per tutti quelli che vogliono pensarsi veramente le cose. È un testo fondamentale di Rudolf Steiner anche nel senso che edifica solide basi per conoscere l’uomo e il mondo. Nella Filosofia della libertà la conoscenza è il primo passo, in un’esperienza lunga sette capitoli indispensabile per liberare la luce del pensare – dalle colorazioni soggettive nostre che la depotenziano, dagli irrigidimenti che la fissano, nei punti di vista o sentimenti unilaterali come nei pre-giudizi. I secondi sette capitoli aiutano a portare sempre più libertà amorevole nell’agire, che crea la nostra biografia e il mondo attorno a noi.



Come si svolge il lavoro di gruppo?

Ci esercitiamo a studiare il testo seguendo il filo dei pensieri, frase dopo frase nelle loro relazioni per scoprirne la forza reale e universale che accresce la fiducia. La forza, il pensare, che è in me e comprende il mondo è anche la stessa che sa crearlo! La filosofia della libertà è considerato uno dei testi più difficili di Steiner e perciò ne proponiamo lo studio condiviso. Il cammino conoscitivo in gruppo è stimolante, smuove domande e ricerca coralmente le risposte.



Federica GHO

Laureata in lettere, insegnante, libraia, da sempre ha a che fare con i libri: un po’ li scrive, e soprattutto li studia e ama studiarli con altri. L’incontro con la Scienza dello Spirito di Rudolf Steiner è forse il fatto più importante della sua biografia e da allora… è come iniziata una nuova vita.







Gruppo di studio sempre aperto, rivolto a tutti coloro che hanno a cuore la conoscenza dell’essere umano







PER LA PARTECIPAZIONE E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE



PER PARTECIPARE CON SKYPE



iscriversi almeno un giorno prima dell’incontro e comunque durante gli orari di apertura della Segreteria telefonando al Tel. 011 533938 – Cell. +39 334 3048957, o scrivendo a info@ilcentroantroposofia.it

vi sarà dato il link per collegarvi al gruppo