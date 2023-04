Introduzione alla Geografia Sacra - corso base

Un incredibile viaggio tra megaliti, dee madri e paesaggi incantati alla scoperta della Geografia del Sacro, dove il mondo fisico incontra quello invisibile della mente e dello spirito.



7 serate tra alcuni dei luoghi più affascinanti e misteriosi d'Italia e del mondo intero per apprendere:



- il linguaggio cosmologico delle antiche religioni

- la struttura e i significati nascosti di miti, leggende e racconti di magia

- l'origine dei calendari e la funzione degli allineamenti astronomici

- i principi della Magia Talismanica e della sacralizzazione del territorio



Ti basterà avere una connessione internet e un dispositivo su cui seguire gli incontri (PC, Tablet o Smartphone). Ad ogni appuntamento ti invierò un link personale per accedere alla diretta.



Un click e... si parte!



Come sempre, ho previsto agevolazioni sulla quota di partecipazione per:



- iscrizioni pervenute entro il 30 Ottobre

- chi abbia già partecipato a un precedente corso on-line e voglia ripetere l'esperienza



Per info, quote, agevolazioni e modalità d'iscrizione inviami una mail!





Chi mi conosce sa che mi piace "giocare" con numeri e simboli legati alla cosmologia e al tempo ciclico.

E anche questo corso seguirà il ritmo della natura. Ci immergeremo nelle profondità della Terra, nei giorni in cui si entra nella fase più buia dell'anno per riemergere in prossimità del solstizio invernale, quando la luce del giorno inizia a riprendere vigore, affrontando i temi legati agli antichi culti del Cielo.



Rispetto alle edizioni precedenti, ho aggiunto una serata di approfondimento sui temi legati alla Cosmologia che mi vedrà affiancato da un'ospite davvero esclusiva.



Christine Rhone, scrittrice di fama internazionale con un particolare interesse per il simbolismo del paesaggio che, insieme a John Michell ha scritto uno dei libri più innovativi e importanti per lo studio della Geografia Sacra: Twelve tribe Nations. Christine è anche una rinomata traduttrice di numerose opere importanti, tra cui "San Francesco d'Assisi" di Jacques Le Goff, "Teosofia, immaginazione, tradizione" di Antoine Faivre e "Geografia sacra degli antichi greci" di Jean Richer.



Ecco il calendario delle serate!



7 Nov - La cosmologia antica e la descrizione del mondo pt. I

14 Nov - La cosmologia antica e la descrizione del mondo pt. II

21 Nov - La grande Dea e i culti della Terra pt. I

28 Nov - La grande Dea e i culti della Terra pt. II

5 Dic - La scienza del cielo pt.I

12 Dic - La scienza del cielo pt. II

19 Dic - Tra magia e devozione: sulle tracce dell'antica religione



Chi sono:



Sandro Pravisani

Da 25 anni si occupa di rapporto Uomo-Territorio.

Esperto di cosmologia, religioni comparate, medicina e magia popolare, dal 2000 cura il progetto Geografia Sacra, svolgendo ricerche in tutto il mondo e tenendo corsi temi dell'antica scienza del cielo e della terra. Ha collaborato per 20 anni con Giovanni Feo e l'Ass. Tages.



PubblicazioniI:



- La Signora dei lupi: geografia sacra e culti del sole nel Lazio antico, Youcanprint, 2021

- Lo spirito del territorio: magia dei luoghi e degli elementi nella terra degli Etruschi, Intermedia ed., 2013

- Il segreto di San Teobaldo: geografia sacra, cavalieri templari e culto del sole, autoprodotto, 2011