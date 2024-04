PUGLIA – SALENTO 20-26 giugno ‘24

2° Simposio della Luce – SOLSTIZIO 2024

Il Tempo degli Esseri di Luce

Ritiro in Masseria del Salento

con Stefano Petrucci



? Ritiro Spirituale "Il Tempo degli Esseri di Luce"

Ti invitiamo a vivere un'esperienza straordinaria nel cuore del Solstizio d'estate 2024!



Il 2° Simposio della Luce ti attende presso la suggestiva dimora di Stefano Petrucci, una Masseria Salentina del 500 immersa nella natura.

Grazie alle potentissime congiunzioni astrali del 2024 è finalmente giunto "il Tempo degli Esseri di Luce" che, con amore e creatività, sbiancheranno l’oscurità che per millenni ha imperato.



In questa settimana intensa e trasformativa, avrai l'opportunità di connetterti con la tua essenza luminosa e celebrare il potere dell'amore creativo delle anime solari risvegliate. Guidati da Stefano Petrucci, esploreremo antiche e modernissime pratiche spirituali e meditative per risvegliare e mandare in creazione la tua luce interiore.



? Questo ritiro non è solo un spazio per la tua crescita interiore, ma anche un'opportunità unica di connessione con altri ricercatori dello Spirito. Avrai la possibilità di incontrare e condividere esperienze con coloro che seguono o collaborano con Stefano, apprendere dalle loro visioni e scoprire tradizioni artistiche e spirituali del Salento attraverso incontri con persone straordinarie come artisti, musicisti, guide e sciamani.



? Saranno giorni in cui esperienze dense si intrecciano con la libertà di godersi l'estate e alcune perle dei meravigliosi paesaggi salentini. Le attività saranno prevalentemente indirizzate a potenziare la tua capacità di co-creare realtà, sia individualmente che collettivamente.



? Il tema principale del ritiro riflette la nostra convinzione che nessuno possa più fermare la forza dell'amore creante delle anime solari risvegliate. La natura divina dell'uomo è pronta a superare le menzogne e le sofferenze create dalle forze oscure.



? E cosa c'è di più? Il nostro modello economico, l'Economia delle Stelle, renderà tutto molto accessibile. Offriamo la possibilità di recupero delle spese e perfino di guadagno, permettendoti di partecipare a questa esperienza con il tuo Talento e senza preoccupazioni finanziarie.



? Quando: 20-26 Giugno 2024

? Dove: PUGLIA, Lecce – Masseria del Salento

? Costo: Molto accessibile grazie all'Economia delle Stelle



Info complete: https://www.stefanopetrucci.com/prodotto/il-tempo-degli-esseri-di-luce-ritiro-in-masseria-del-salento-puglia-20-26-giugno-24/

contatti: vivoasud@gmailcom



Non perdere l'opportunità di partecipare a questo ritiro unico e trasformativo in un clima autentico e familiare! Prenota ora il tuo posto e preparati a vivere un'esperienza indimenticabile di crescita personale e connessione spirituale. Se sei un operatore e desideri offrire e scambiare i tuoi talenti in occasione del Simposio scrivi a vivoasud@gmail.com



??? #IlTempoDegliEsseriDiLuce #SimposioDellaLuce #RitiroSpiritual #StefanoPetrucci #EconomiaDelleStelle #sostizioestate #festadellaluce #solstizio2024 #eventispirituali



Connessi col cuore, ti aspettiamo!

