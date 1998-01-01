Il Silenzio – Ritiro Intensivo di Meditazione Bodhi Vipal®

19-20 settembre 2026 – Passerano Marmorito (AT), Monferrato, Piemonte



Due giorni immersi nella natura per fermarsi, lasciare temporaneamente fuori il rumore della quotidianità e dedicarsi alla meditazione, alla presenza, al silenzio e all’ascolto di sé.



“Il Silenzio” è un ritiro intensivo di meditazione Bodhi Vipal® che si svolge presso Zorba il Buddha, una casa immersa nella natura sulle colline astigiane, tra Asti e Torino.



Durante il weekend il silenzio accompagna non soltanto le pratiche, ma anche buona parte delle pause. Il telefono cellulare viene lasciato in camera, creando uno spazio nel quale ridurre le distrazioni abituali e portare maggiore attenzione a pensieri, emozioni, corpo, respiro e a ciò che emerge nel momento presente.



Non è necessario avere già esperienza di meditazione. È richiesta però la disponibilità a partecipare alle pratiche e a vivere pienamente l’esperienza del silenzio.



Quando fuori c’è meno rumore



Nella quotidianità siamo continuamente attraversati da informazioni, conversazioni, impegni, notifiche e responsabilità.



Anche quando ci fermiamo fisicamente, spesso la mente continua a muoversi.



Durante questo ritiro si prova a creare una condizione differente.



Quando vengono meno parte degli stimoli esterni, può diventare più facile osservare ciò che normalmente rimane sullo sfondo: pensieri ricorrenti, emozioni, automatismi, tensioni, bisogni e domande.



Il silenzio non viene quindi proposto semplicemente come assenza di parole, ma come parte dell’esperienza meditativa.



Non vengono offerte risposte già pronte né verità alle quali aderire.



L’invito è fare esperienza, osservare e ascoltarsi.



Le pratiche del ritiro



Il metodo Bodhi Vipal® nasce dalla ricerca e dall’esperienza personale di Vipal e integra differenti modalità di meditazione.



Durante il ritiro, in relazione al programma, alle caratteristiche del gruppo e alle condizioni meteorologiche, potranno essere proposte:



meditazioni statiche;

meditazioni attive;

pratiche di presenza e consapevolezza;

movimento consapevole;

esercizi di respirazione;

meditazione camminata;

pratiche nella natura e nel bosco;

momenti di ascolto;

cerchi di consapevolezza e condivisione.



Il filo conduttore dell’esperienza è l’osservazione.



Attraverso la presenza si prova a riconoscere con maggiore chiarezza alcuni automatismi e condizionamenti che spesso accompagnano la vita quotidiana, creando uno spazio nel quale incontrare se stessi con maggiore attenzione.



Due giorni senza cellulare, nel silenzio e nella natura



Durante le pratiche e le pause viene osservato il silenzio.



Il cellulare rimane in camera e non viene utilizzato durante il ritiro.



La casa, il bosco, i pasti, le meditazioni, le camminate e anche i momenti apparentemente vuoti diventano parte della stessa esperienza.



Alcune pratiche si svolgono negli spazi interni di Zorba il Buddha, altre all’esterno, lungo i sentieri collinari e boschivi del Monferrato.



La domenica mattina è prevista anche una meditazione camminata alle prime luci, accompagnata da un cerchio di consapevolezza e dalla pratica del saluto all’alba.



A chi è rivolto



Il ritiro può essere particolarmente adatto a chi:



sente il bisogno di fermarsi e allontanarsi per qualche giorno dal rumore quotidiano;

vive molti pensieri e desidera trovare uno spazio per ascoltarsi;

sente che automatismi, abitudini o aspettative stanno occupando molto spazio nella propria vita;

attraversa un momento di ricerca o cambiamento;

pratica già meditazione e desidera vivere un’esperienza più intensa;

è interessato alla ricerca interiore senza ricercare dogmi o verità precostituite;

desidera trascorrere due giorni nella natura dedicandosi alla presenza e all’osservazione di sé.



Il ritiro è aperto anche a chi si avvicina alla meditazione per la prima volta.



Programma

Venerdì – arrivo facoltativo



Arrivo dalle ore 18.00.



Ore 20.00 – Cena

Ore 21.00 – Meditazione serale



Sabato



Ore 8.30 – Colazione per chi è arrivato il venerdì

Ore 9.00 – Segreteria per gli arrivi del sabato

Ore 9.00 – Pratica mattutina

Ore 11.00 – Tisana e condivisione

Ore 11.45 – Cerchio di consapevolezza

Ore 12.00 – Spazio libero

Ore 13.00 – Pasto e riposo

Ore 15.30 – Pratica pomeridiana

Ore 17.00 – Tisana e condivisione

Ore 17.45 – Cerchio di consapevolezza

Ore 18.00 – Pratica serale

Ore 19.00 – Spazio libero

Ore 20.00 – Cena



Domenica



Alle prime luci – Meditazione camminata, cerchio di consapevolezza e pratica del saluto all’alba

Ore 8.30 – Colazione

Ore 9.00 – Pratica mattutina

Ore 11.00 – Tisana e condivisione

Ore 11.45 – Cerchio di consapevolezza

Ore 12.00 – Spazio libero

Ore 13.00 – Pasto e riposo

Ore 15.30 – Pratica pomeridiana

Ore 17.00 – Fine del ritiro



Il programma può subire variazioni in relazione alle esigenze del gruppo e alle condizioni meteorologiche.



Costi



330 € per i due giorni.



La quota comprende:



partecipazione al ritiro;

pernottamento;

prima colazione;

pasti vegetariani.

Arrivo facoltativo il venerdì sera



Per chi desidera arrivare già il venerdì sera è previsto un supplemento di 60 €, comprensivo di cena, pernottamento e colazione.



Sistemazione



La sistemazione ordinaria è prevista in camere doppie, triple o quadruple.



È possibile richiedere una camera singola con supplemento di 60 € a notte.



Agevolazioni



Coppie: sconto del 10%.



Gruppi di almeno tre persone che si iscrivono contemporaneamente: sconto del 15%.



Cosa portare



Sono consigliati:



abiti comodi;

calze antiscivolo per le pratiche all’interno;

abbigliamento e scarpe adatti alle attività nel bosco;

piccolo zaino;

borraccia;

bandana per bendare gli occhi durante alcune pratiche;

telo per sedersi o sdraiarsi a terra.



Biancheria da bagno, biancheria da letto e materassini per la meditazione vengono forniti da Zorba il Buddha.



Il luogo



Zorba il Buddha si trova a Passerano Marmorito, sulle colline astigiane del Monferrato, tra Asti e Torino.



La casa è stata scelta nel 2008 come luogo di vita e pratica meditativa e, nel tempo, si è aperta all’accoglienza di persone che desiderano fermarsi per qualche giorno, stare nella natura e dedicarsi alla propria ricerca interiore.



Il ritiro si svolge in formula residenziale e alcune delle pratiche vengono effettuate direttamente nei boschi e lungo i percorsi naturali che circondano la casa.



Chi accompagna il ritiro



Il ritiro è accompagnato da Vipal, fondatore del metodo Bodhi Vipal®.



Il suo approccio nasce da oltre trent’anni di ricerca personale, pratica ed esperienza con differenti forme di meditazione, discipline e tradizioni.



A Zorba il Buddha propone pratiche maturate e sperimentate lungo il proprio percorso personale.



L’approccio è laico, non dogmatico e centrato sull’esperienza diretta: non si tratta di indicare alle persone quale debba essere la loro verità, ma di accompagnarle per un tratto del cammino offrendo strumenti e occasioni per osservare se stesse con maggiore presenza.



Le esperienze di chi ha partecipato



Una partecipante che ha vissuto proprio il Ritiro del Silenzio lo ha descritto come un’esperienza intensa, nella quale l’assenza delle abituali distrazioni l’ha portata a osservare più profondamente ciò che accadeva nella propria mente.



Ilenia S.:

“Il ritiro del silenzio è un ritiro intenso, ti spoglia di tutte le cose inutili e superficiali, di tutte le distrazioni possibili, rimanendo costretti ad osservare davvero e a rendersi profondamente conto di ciò che accade nella nostra testa.”



Altri partecipanti ai ritiri di Zorba il Buddha raccontano:



Fabio I.:

“Un'immersione totale nel vero Io. Giorni splendidi con compagni di viaggio meravigliosi.”



Monica G.:

“Mi ha rimesso in contatto con la mia spiritualità e il mio sentire profondo.”



Matteo T.:

“Natura, spiritualità e ospitalità: esattamente quello che cercavo da tempo.”



Un tratto del proprio cammino



Non c’è qualcuno che possa sapere al posto nostro dove dobbiamo arrivare.



Un ritiro può però offrire un luogo, un tempo e delle pratiche nelle quali osservare più attentamente il proprio cammino.



Per due giorni il rumore diminuisce.



Rimangono il bosco, il corpo, il respiro, il silenzio e ciò che emerge quando smettiamo, almeno per un momento, di riempire ogni spazio.



Da lì può iniziare l’ascolto.