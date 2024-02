Sabato 7 maggio 2022 dalle 10.00 alle 13.00



IL CAMMINO INTERIORE



La via alla conoscenza soprasensibile



Incontri con Patrizia GARAVELLI



“La via alla conoscenza soprasensibile, descritta in questo libro, conduce ad uno sperimentare animico nel quale è specialmente importante che il discepolo che vi aspira non si abbandoni a nessuna illusione o malinteso sul medesimo”



(Rudolf Steiner – appendice all’VIII edizione – L’Iniziazione – ed. Antroposofica).

Il cammino interiore, soprattutto in questi gravosi tempi, richiede determinazione, rigore e saldezza. Richiede una ben precisa preparazione: nel libro L’iniziazione Rudolf Steiner ci conduce per mano lungo questo cammino.



Esso non prescinde né dallo studio dei testi di Rudolf Steiner, né dalla capacità di vivere con assoluto buon senso nella vita quotidiana. Tantomeno è un cammino obbligatorio per coloro che desiderano conoscere attraverso la Scienza dello Spirito, ma può divenire un cammino amato.

Questo testo è un Dono e come tale dovrebbe essere accolto, almeno con amorevole gratitudine. Durante gli incontri cercheremo, insieme, di declinare questo profondo e saggio scritto.



Patrizia GARAVELLI

Mamma e nonna, medico antroposofo dal 1981, cofondatrice dell’asilo a pedagogia Waldorf L’altalena di Cernusco sul Naviglio, medico scolastico presso l’asilo stesso e presso la Scuola Rudolf Steiner di via Clericetti a Milano. Docente al corso di formazione di medicina antroposofica, ha tenuto negli anni conferenze su temi medici e pedagogici.

Il suo interesse e l’approfondimento del cammino interiore la accompagnano da anni.



