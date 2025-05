I segreti delle erbe : 7 incontri

E’ indubbio che il primo tentativo terapeutico di ogni tempo sia stato fatto con le piante. L’ uomo primitivo, attento osservatore della natura, sicuramente non seppe disprezzare i rimedi che il mondo vegetale abbondantemente elargiva.

Sorse così la fitoterapia che, dopo un lunghissimo percorso attraverso i secoli, arriva a noi oggi ormai abbondantemente sperimentata e largamente utilizzata nonostante ancora oggi continui a stupirci con la sua magia, rivelandoci sempre nuovi segreti.

Questo corso non vuole essere un tentativo di creare dei terapisti tuttofare, ma sicuramente una via per conoscere il mondo vegetale, per sapersi orientare con sicurezza nel mondo delle piante officinali e un modo per imparare ad acquistarle senza incorrere in informazioni speculative e false. Sicuramente sarà un corso che aiuterà ad apprezzare e a comprendere l’ utilizzo dei rimedi naturali, ma che informerà anche sui possibili rischi e sulle controindicazioni di un utilizzo oggi troppo spesso superficiale.