Essere in Sé - La Via che unisce gli opposti

Essere in Sé



Ritiro di Pratica Interiore, Yoga, Meditazione, Bagni Sonori



Dolomiti Village - Alpine Chalet



Circondato dai boschi, il Dolomiti Village è un rifugio immerso nella natura:

uno spazio per vivere lontani dalla routine quotidiana,tra le Dolomiti del Friuli Venezia Giulia.



Trascorreremo del tempo insieme praticando Yoga e Meditazione.

Condividendo camminate immersive nella natura incontaminata di quei luoghi

con possibilità di ricevere trattamenti personalizzati di riequilibrio energetico e sonoro vibrazionali.



Dedicheremo particolare attenzione all'alimentazione grazie alla creatività di Francesca

che preparerà dei piatti vegetariani con prodotti di stagione, naturali e a km zero.



L'esperienza maturata nel tempo, nell'organizzazione di questi eventi,

ci consente di curare al meglio ogni dettaglio, affinché il soggiorno possa risultare

un momento di profonda condivisione e rigenerazione di corpo e mente.



La quota comprende:

- 2 pernottamenti e pensione completa (2 colazioni, 2 pranzi, 2 cene)

- Pratiche di gruppo: 4 sessioni Yoga e 2 Meditazioni

- Trattamenti individuali: Reiki, Taralogia, Promassaggio shen, Sistema sonoro/vibrazionale ILife Somm.



Iscrizioni entro 30/09/2022