Epifania di Luce tra Yoga e Natura in Montagna

La "linea del Drago", in Piemonte, è il luogo migliore per sollevare le tue frequenze e manifestare la Luce nella tua vita.

Una vacanza speciale, un’occasione per aprirti a nuovi orizzonti.



Lo yoga sciamanico, le frequenze della "Linea del Drago" saranno i tuoi nuovi alleati un benessere duraturo.



Temi la fine delle Feste ed il ritorno alla quotidianità?



Puoi aprire il tuo cuore e la tua mente a nuovi orizzonti.

Vieni con noi in montagna, vicino al cielo, nella Natura ed immergiti nei grandi insegnamenti del Vento, della Luna, della Terra, della Neve e del Silenzio.

Approfitta di questa grande occasione per conoscere ed attivare nella tua vita...



L’energia della Natura in inverno, la forza della Luna, le influenze dei Pianeti.



Se sai, puoi aiutarti a riportare equilibrio nella tua esistenza.



Un momento particolare questo; la luce scarseggia fuori ma tu puoi farla sbocciare dentro di te.



3 giorni di grandi insegnamenti di vita da parte di Madre Natura.



Gli strumenti:



La Natura, la Vera Guaritrice che ti connette con l’energia del divino, lo Yoga che è sciamanico perchè ti permette di entrare in sintonia con il tuo profondo, il suono del Tamburo che guiderà la tua mente oltre il mondo ordinario,

lì potrai trovare ispirazioni e messaggi utili per il tuo benessere.



Il metodo NaturYoga® ti accompagnerà nel tuo viaggio evolutivo unico e giusto per te.



QUANDO?



Dal 5 al 7 Gennaio 2024



L’energia dell’Epifania è quella della Manifestazione, dunque un ottimo momento per iniziare i tuoi passi verso la Luce.



DOVE?



Ad Oulx (TO), in Valle di Susa, Tra le Alpi Cozie, cornice del Piemonte, a meno di 1 ora da Torino ti attende

una Natura magnifica, un’accoglienza olistica molto speciale.



Sulla linea di potere della Terra detta "linea del Drago", le frequenze sono molto alte e troverai la forza di guardare con occhi nuovi.



CHE BENEFICI AVRAI DA QUESTA VACANZA?



Sentire i ritmi della Terra e viverli col cuore, entrare in intimo contatto con la Natura ti aiuterà a conoscerti meglio

e dunque trovare più facilmente l’equilibrio nel quotidiano.



Se cerchi determinazione ma fiducia nella tua vita... è il seminario giusto per te!



L'Epifania è un ottimo momento per pianificare in modo intelligente il raggiungimento dei tuoi obiettivi per il prossimo anno.



Fidati del tuo istinto da lupo quando si tratta di prendere decisioni, ma sii anche determinato nella ricerca di conoscenze utili che ti aiuteranno a realizzare il tuo piano generale.



Risveglierai nuove energie...

Troverai nuove soluzioni ed opportunità mai immaginate prima...

Ritroverai la tranquillità che nasce dal contatto con la Natura e con la tua vera natura…



Soprattutto...

avrai strumenti a disposizione da portare con te per stare meglio sempre!



IL NOSTRO OBIETTIVO?



Aiutarti a dare una nuova lettura alle problematiche quotidiane, ai cicli del divenire umano perchè tu possa ritrovare la tua forza interiore, la tua luce.

L’obiettivo vero è essere in grado di trovare il tuo equilibrio in ogni momento per stare bene sempre, anche quando non sarai più in vacanza.



YOGA IN ASCOLTO DELLA NATURA... DI COSA SI TRATTA?



È un metodo che unisce le mie esperienze di

oltre 40 anni di Yoga e lavoro sul corpo,

oltre 40 anni di ricerca personale nel mondo olistico,

una vita intera di ascolto, studio e frequentazione della natura ed un lungo

ed approfondito percorso nel mondo dello Core Shamanism (Sciamanismo transculturale)

suggerito da Michael Harner, fondatore della Foundation for Shamanic studies.



È un metodo semplice...

Per comprendersi e… Comprendere.

Che rende il viaggio attraverso la vita

una piacevole avventura.

Un modo di vivere:

a contatto con la tua anima Naturale anche quando sei in città...

a contatto con la tua parte selvaggia ed antica che ti guidano a trovare sempre il tuo equilibrio.



Riuscirai a sentirti bene non solo in vacanza ma tutto l’anno!



"Essere" yoga, non "fare" yoga...



PROGRAMMA:

Vuoi sapere come si svolgono le giornate?





ARRIVO:



VENERDÌ 5 GENNAIO 2024 (dalle 14.00 in avanti).



Breve Escursione nella Natura con chi arriva presto "Entrare in sintonia con la Natura è il primo passo verso noi stessi".

Puoi arrivare anche più tardi, rilassarti, acclimatarti e sistemarti bere una tisana benessere, mangiare frutta di stagione, coccolarti con il Trattamento individualizzato di riflessologia plantare.

Un metodo infallibile per riequilibrare le tue energie e lasciare tutto ciò che non serve.



Ore 17.30 circa: Pratica yoga in saletta.

"Ripulire i canali per essere disponibili".



Ore 20.00 circa:

Cena sociale, naturale, biologica, nel rispetto della salute, per disintossicare corpo e mente, Km 0, cucinata con amore.



Dopo cena: La riflessologia plantare, un metodo semplice alla portata del quotidiano per ritrovare il tuo centro.



SABATO 6 GENNAIO 2024



Pratica Yoga prima di colazione, all’orario stabilito insieme la sera precedente.



Dopo la pratica, colazione per la salute con torte e pane casalinghi, marmellate, frutta,yogurt, insomma ogni ben di Dio !

Ma… salutare!



Satsang, conversazioni illuminate.



Prepariamo lo zaino per il pranzo al sacco.



Racconti di flora, fauna, tradizioni e leggende accompagneranno la nostra escursione.

La natura è maestra di vita, ascoltiamola col cuore aperto.

Pratiche di yoga e meditazioni nella natura.

I boschi ci aiutano a trovare bellezza, armonia interiore a scoprire il senso del nostro camminare.



In questi luoghi magici sulla "Linea del Drago", terra di Celti

ci faremo ispirare dalla grande energia del momento

per i nostri lavori di crescita personale

accompagnati dal suono del tamburo

ci mettiamo in ascolto della Maestra Natura

del suo respiro, delle sue vibrazioni

per accordare le nostre frequenze.



Pranzo al sacco.



Ore 15:00 circa, rientro.



Trattamento individualizzato di riflessologia plantare.



Ore 18.00 circa: Pratica Yoga e lavori di crescita personale.



Ore 20.00 circa: Cena astrologica e numerologica; quante domande possono trovare risposta mentre gustiamo i prodotti del territorio, cucinati con amore.



Dopo cena: "Siamo polvere di stelle".

Astrologia e numerologia come vie verso la conoscenza di se stessi.



DOMENICA 7 GENNAIO 2024



Camminare è la più antica forma di meditazione.

Scopriamo insieme le strade dell’energia:

Il miglior modo per iniziare a manifestare è salire verso La Sacra di San Michele; un percorso di vita e di crescita personale.



Giornata per "essere Yoga", cioè essere in cammino.



Si potrà anche decidere di camminare verso un luogo dalle alte frequenze più vicino a casa e meno conosciuto.



I dettagli verranno studiati con i partecipanti sul momento.



Chiusura verso le ore 16:00 nella magica atmosfera interiore che questi luoghi hanno risvegliato.



CONTRIBUTO:

Contributo per questa vacanza?



Il contributo per questo Weekend

è di € 350



4 pratiche yoga in sala yoga.

Pratiche yoga in natura.

Meditazioni in Natura.

Lavori di crescita personale.



Il tamburo sciamanico, i sonagli ci accompagneranno: lo sciamano che è in te sa e ti guida.

Escursioni con guide naturalistiche nella natura a scoprire flora, fauna, tradizioni, leggende e luoghi energetici.

Satsang, conversazioni illuminate.



2 cene sociali, 2 pernottamenti e 2 colazioni.

Lavori di crescita personale dopo cena.

Trattamento di riflessologia plantare individualizzato.



SISTEMAZIONE: Il B&B "Per Te" (www.bedandbreakfastperte.it)



Il B&B "Per Te" è casa mia ed è a disposizione per i soci che vengono da lontano.

Nel borgo storico del paesino di Oulx (TO), vicino alla sede della nostra associazione.

Il luogo è ideale per i soggiorni Yoga & Natura perchè è in centro, vicino ai piccoli negozi per la spesa e allo stesso tempo comodo per bellissime escursioni nella natura.

L'atmosfera è soft, accogliente e famigliare;

il legno, le fibre naturali, l’acqua informata, i dispositivi contro le geopatie e per isolare gli effetti degli strumenti elettrici ed elettromagnetici creano un ambiente pulito e protetto.

Lo stile è montano, il legno è l'elemento predominante.



È un’accoglienza famigliare.



La casa si sviluppa su 2 piani.

Al piano mansardato ampio ed originale, molto accogliente, in stile rustico montano ci sono:

una camera con 3 letti singoli,

una camera matrimoniale,

entrambe molto accoglienti, in legno e mobili antichi e rustici.

Il Bagno è grande, comodo, con doccia e vasca grande.



Al piano secondo, in stile montano e rustico ci sono:

una camera doppia ampia, con balcone, grandi travi e molto legno,

una camera singola.

Il bagno è grande con doccia e vasca.



Questo tipo di sistemazione che è famigliare è compresa nel prezzo.



PER CHI DESIDERA PIÙ INDIPENDENZA...



1) APPARTAMENTO "Stella della sera".



Tipologia: Appartamento

Totale Mq: 50 mq

Camere: 1 camera matrimoniale

Bagni: 1 bagno con doccia

Locali: 2

Piano: 1° Piano

Soggiorno: Con angolo cottura

Elettrodomestici: Lavatrice, microonde



2) APPARTAMENTO "Monginevro".



A pochi metri da casa composto da:

1 camera matrimoniale,

1 camera singola,

bagno con doccia,

terrazzo e giardinetto,

appena ristrutturato in stile montano.



N.B: Il prezzo di queste 2 sistemazioni prevede un supplemento che è da pagare a parte.



COME POSSO FARE PER PARTECIPARE?

Il corso è riservato ai soci.

Se per caso non sei ancora socio, ma condividi il nostro amore per lo sport e l’attività nella natura, lo yoga ed il benessere psicofisico contattaci via mail o telefono/WhatsApp 3356394103

Saremo contenti di spiegarti come fare !