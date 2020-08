Corso Intensivo Numerologia 1 ° e 2 ° Livello

Il corso propone un cammino di conoscenza per apprendere e imparare ad utilizzare lo strumento, tracciare profili numerologici ed interpretarli.



L'obbiettivo è raggiunto attraverso concetti teorici e pratici, esercizi di gruppo e individuali, condivisioni, studio e approfondimento della propria carta numerologica.



Il corso infatti è strutturato nella parte pratica in modo personalizzato alle esigenze del gruppo e del singolo in base alle caratteristiche dei piani numerologici che lo compongono e che vengono prodotti e analizzati dalla relatrice prima del corso, in modo che possa inserire esercizi e lavori mirati ai partecipanti, per questo è necessario fornire i propri dati all'iscrizione.



Un percorso per rivelare una scienza dell'anima che svela la Potenza Divina insita in ognuno di noi ed insegna ad esprimerla per realizzare la propria missione di vita.





IL CORSO E' PRECEDUTO DA UNA CONFERENZA GRATUITA DI PRESENTAZIONE (non obbligatoria per partecipare al corso) CHE SI SVOLGERA' IL 17 SETTEMBRE ALLE ORE 20,30 STESSA SEDE.

PROGRAMMA DEL CORSO:

Le nozioni sono illustrate sia in parte teorica che pratica attraverso numerosi esercizi, laboratori e giochi di gruppo, creati secondo le esigenze e caratteristiche dei partecipanti.



Il corso è completo di dispense dettagliate per ogni incontro e si sviluppa in due giornate:



1° GIORNO: 1° LIVELLO MODULO "DHARMA

- Introduzione alla Numerologia

- Descrizione Archetipi e corrispondenze

- Calcolo e descrizione Destino

- Calcolo e descrizione Giorno di nascita

- Calcolo e descrizione Origine e Dono

- Esercitazioni



2° GIORNO: 2° LIVELLO MODULO "ESSERE"

- Ghematria

- Calcolo e descrizione Anima

- Calcolo e descrizione Persona

- Calcolo e descrizione Io

- Calcolo e descrizione Quintessenza

- La musica dei numeri

- Esercitazioni



E' possibile, in seguito, completare il corso, frequentando il 3° e 4° livello che permettono di utilizzare lo strumento in modo completo e approfondito anche in ambito lavorativo per tutte le professioni che operano in campo sociale o nella selezione del personale.

Il 3° e il 4° livello sono in programma presso questa sede il 27 e il 28 di Ottobre 2018.



Al completamento di tutti e 4 i livelli, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e completamento di tutti e 4 i livelli.



INFORMAZIONI PRATICHE:

La location è in un bellissimo palazzo del centro storico e la giornata è strutturata con due coffee break di 15 min, uno a metà mattinata e uno pomeridiano, dove sarà offerto un piccolo punto di ristoro con snack e bevande fredde e calde.



La pausa pranzo ha una durata di circa 1 ora,ed è disponibile in loco con cucina casalinga e vegetariana, composta da un piatto unico, contorno, frutta, caffè e bevande al costo convenzionato di 10 euro, in alternativa pranzo al sacco o bar nelle vicinanze.



Per chi arriva da lontano, c'è anche la possibilità di pernottare in loco in una bellissima stanza doppia o singola con bagno privato e colazione inclusa al costo convenzionato di 35 euro, da prenotare mandando una mail a marikadegani@gmail.com



