Domenica 23 maggio 2021 dalle 15.00 alle 18.30



Come Leggere un Testo Antroposofico per Sviluppare il Pensare Intuitivo



quale fondamento del proprio agire sociale



Incontri* a cura di Fabio Alessandri in diretta su piattaforma Zoom



I testi scientifico-spirituali possono diventare una sorgente di forze interiori, se letti e studiati in modo appropriato. Il pensare intellettuale ampiamente sviluppato negli ultimi secoli impedisce però una lettura vivente dei testi antroposofici, rendendo così difficile – se non impossibile – l’esperienza diretta della dimensione spirituale. Lo sviluppo del pensare intuitivo (organico vivente), reso possibile da uno studio meditativo della letteratura scientifico-spirituale, apre le porte ad un agire sociale nuovo, capace di illuminare nuove prospettive culturali, politiche ed economiche.



Svilupperemo un approccio goetheanistico allo studio, chiarendo attraverso esemplificazioni come sia possibile sviluppare percezione e pensiero nei più diversi ambiti di esperienza, fino a sollevarsi all’arte del pensare e all’arte sociale.



Per partecipare non è richiesta alcuna conoscenza della scienza dello spirito antroposofica.







Fabio ALESSANDRI

È stato maestro elementare e burattinaio e fa per passione il cantastorie e il musicista. Ha studiato il tedesco per poter leggere e approfondire in lingua originale l’opera di Rudolf Steiner, di cui ha tradotto e riveduto alcuni testi fondamentali.

Dal 1994 si dedica alla formazione degli adulti in campo pedagogico e antroposofico e tiene seminari di studio sui testi fondamentali di Steiner in diverse città. Dall’aprile del 2020 ha avviato diversi corsi e seminari online. Vive in Toscana, dove lavora per la rinascita sociale, culturale ed economica di un piccolo paese delle alpi Apuane.







