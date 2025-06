Centrare gli obiettivi allineando le energie - 3 giorni di Yoga Retreat

Ti senti fuori posto anche se, magari, tutto sembra in ordine?



Non ti basta ‘funzionare meglio’, ma desideri un vero allineamento tra la tua luce interiore e le scelte concrete?





Se per te è il momento di uscire dal loop, ecco il residenziale meno convenzionale cui parteciperai quest’anno:



3 giorni per smettere di girare in tondo e inseguire l’obiettivo senza sosta.



3 giorni per tornare a scegliere con chiarezza e decidere con fiducia, precisione e coerenza.





Come?



Allineando questi tre centri vitali:



- intuizione, che sa orientarsi senza prove



- emozioni, che forniscono energia e direzione



- consapevolezza, che permette di vedere se stessə in modo autentico.



In questo percorso la pratica non è performance, ma uno strumento raffinato per ascoltarti meglio.





Non serve “saper fare” yoga, serve il desiderio di scoprire una qualità di presenza diversa, che cambia il modo in cui vivi, decidi, crei.



Non serve essere flessibili, spirituali, o già “a posto”.



Serve solo la curiosità di esplorare.





Cosa faremo?



• Pratiche yoga adatte a tutti i livelli di esperienza;



• pratiche di embodiment e ascolto sensoriale per chiarire dove si disperde la tua energia e dove invece scorre naturalmente;



• approccio agli archetipi corporei riconoscere abitudini invisibili e risorse sottovalutate:



• Yoga Nidra e visualizzazioni guidate asciar emergere nuove prospettive.





Ogni attività è pensata e costruita per aiutarti a:



- riconoscere con più precisione ciò che ti guida e portarlo nella vita quotidiana senza frammentarti



- fare ordine, senza irrigidirti,



- ritrovare una qualità di movimento (interiore ed esteriore) che sostenga ciò che desideri veramente.





Questo retreat fa per te se:



– hai voglia di fare chiarezza su una fase o un elemento della tua vita;



– lavori già su di te, ma qualcosa non si muove come vorresti;



– cerchi un’esperienza viva, che stimoli creatività, ascolto e orientamento concreto;



– sei unə insegnante di yoga, unə bodyworker in cerca di ispirazioni autentiche e vuoi tornare a nutrirti.





Non serve essere espertə di yoga!



L’unica cosa che conta è l’esperienza che faremo insieme.



L’approccio esperienziale permette a tuttə (espertə, insegnanti di Yoga o debuttanti assolutə), di trovare spunti utili.



*Se per te Yoga è un tappetino intriso di sudore e posizioni circensi, oppure una costante solennità ieratica, questo ritiro potrebbe essere sfidante: i muscoli si sentiranno, senza nemmeno accorgersene, la lucidità della meditazione emergerà senza forzarsi a cercarla.





Soggiorno:



Podere del Pereto, sulle colline delle Crete Senesi



Un agriturismo curato, immerso nella natura, con cucina biologica a km 0 (quasi tutto coltivato in loco) e possibilità di menù personalizzati per allergie e intolleranze (da comunicare in anticipo).



Alloggeremo in appartamenti condivisi (camere doppie o triple) in pensione completa.





I posti sono limitati, per garantire un’esperienza di qualità e un’attenzione personalizzata a ogni partecipante.



Per chi lo desidera, sarà possibile prenotare (con contributo a parte) sessioni individuali di Thai Yoga Massage, un’occasione preziosa per un rilassamento ancora più profondo.





Sei prontə a ricentrare il tuo cammino?



Ideatrice e conduttrice del percorso: Laura Voltolina

Insegnante di Yoga da più di 20 anni, esperta di Miti di tutto il mondo e di Biomeccanica ed Embodiment, ha creato un approccio allo Yoga unico e trasformativo: la sua proposta unisce l'evocazione del mito, dell'archetipo e del simbolo a un lavoro corporeo sapiente, preciso e somatico.



Guida da anni ritiri Yoga in Italia e all'estero, proposte specifiche per apneisti, atleti e psicologi, corsi speciali totalmente dedicati a persone affette Sclerosi Multipla; ha portato lo Yoga in Comunità terapeutiche per il recupero da dipendenze e all'interno dei dipartimenti per i Disturbi del Comportamento Alimentare, conduce laboratori in carcere e workshops nella cooperazione umanitaria internazionale.