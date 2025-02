Carnevale NaturYoga® in montagna 2025 "Yoga in ascolto della Natura"

CARNEVALE NaturYoga® "Yoga in ascolto della Natura"



28 FEBBRAIO - 1/2 MARZO 2025

Ad Oulx (TO) in Alta Valle di Susa | Piemonte | Italia.



Carnevale NaturYoga® in Montagna,

weekend 28 Febbraio - 2 Marzo 2025 o weekend lungo 28 Febbraio - 4 Marzo 2025

tra neve, attività sportive, divertimento, crescita personale, per rivitalizzare corpo e mente e spirito.



L’energia della neve e della Natura, qualche giorno di vacanza; ecco, questo può essere un momento speciale

per dedicarti a te stesso, un’occasione per rilassarti, rimetterti in forma, trovare nuovi spazi interiori, nuove energie, nuove idee.



Alimentazione salutare, Km 0, Yoga, attività in Natura, riflessologia plantare detox, l'energia della Luna Nuova,

le frequenze della "Linea del Drago" sono un bel mix che ti regalerà un benessere duraturo.



Puoi passare un bellissimo Carnevale con noi in montagna, nella Natura, lasciar andare ciò che non serve e

catturare leggerezza, benessere, rinnovata energia.



Approfitta di questa grande occasione: l’energia della neve, della Natura, della Luna Nuova, gli insegnamenti dello Yoga, l’alimentazione detox, la cura per il tuo corpo, le frequenze della "Linea del Drago", porteranno equilibrio e forza nella tua esistenza.



Il metodo NaturYoga® ti accompagnerà in questa vacanza unica e giusta per te.



QUANDO?



Dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2025.

Dal detox della Luna nuova all’energia della Luna crescente...





DOVE?

Ad Oulx (TO) in Valle di Susa.

Tra le Alpi Cozie, cornice del Piemonte, a meno di 1 ora da Torino ti attende, una Natura magnifica, un’accoglienza olistica molto speciale.



Sulla linea di potere della Terra detta "Linea del Drago", le frequenze sono molto alte e troverai la forza di guardare con occhi nuovi.





CHE BENEFICI AVRAI DA QUESTA VACANZA?



Attività fisica nella Natura, Alimentazione salutare, rieducazione alla respirazione,Yoga, riflessologia plantare, ti aiuteranno a ritrovare il tuo equilibrio.



Risveglierai nuove energie...



Ritroverai la tranquillità che nasce dal contatto con la Natura e con il tuo corpo.



Soprattutto... avrai strumenti a disposizione da portare con te per stare meglio sempre!





IL NOSTRO OBIETTIVO?



Aiutarti a fare spazio, nel corpo e nella mente, perchè tu possa ritrovare la tua forza interiore, il tuo centro.



L’obiettivo vero è essere in grado di trovare il tuo equilibrio in ogni momento per stare bene sempre, anche quando non sarai più in vacanza.



PER APPRFONDIRE?



NaturYoga® "Yoga in Ascolto della Natura".

Di cosa si tratta?



È un metodo che unisce le mie esperienze di:

oltre 40 anni di Yoga e lavoro sul corpo,

oltre 40 anni di ricerca personale nel mondo olistico, una vita intera di ascolto, studio e frequentazione della natura ed un lungo ed approfondito percorso nel mondo dello Core Shamanism (Sciamanismo transculturale) suggerito da Michael Harner, fondatore della Foundation for Shamanic studies.



È un metodo semplice...

Per comprendersi e… Comprendere.

Che rende il viaggio attraverso la vita una piacevole avventura.

Un modo di vivere: a contatto con la tua anima Naturale anche quando sei in città... a contatto con la tua parte selvaggia ed antica che ti guidano a trovare sempre il tuo equilibrio.



Riuscirai a sentirti bene non solo in vacanza ma tutto l’anno!



VUOI SAPERE COME SI SVOLGONO LE GIORNATE?



Pratiche Yoga di circa 1 ora mattina e sera, in sala yoga.

Pratiche e meditazioni con tamburo sciamanico durante la giornata nella natura, al cospetto delle cime, nei boschi, vicino ai ruscelli.

Ascoltare gli elementi acqua, aria, terra, fuoco e scoprirli dentro di noi, sentirne i ritmi sarà un bellissimo viaggio.



ECCOTI IL PROGRAMMA...



ARRIVO - VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2025 (dalle 14.00 in poi)



- Trattamento individualizzato di riflessologia plantare.

Un metodo infallibile per riequilibrare le tue energie e lasciare tutto ciò che non serve.



- Puoi arrivare anche più tardi, rilassarti, acclimatarti e sistemarti, bere una tisana benessere, mangiare frutta di stagione, coccolarti.



- Ore 18.30 circa: Pratica yoga in saletta "Ripulire i canali per essere disponibili".



- Ore 20.00 circa: Cena sociale, naturale, biologica, nel rispetto della salute, per disintossicare corpo e mente, Km 0, cucinata con amore.



- Dopo cena: La riflessologia plantare, un metodo semplice alla portata del quotidiano per ritrovare il tuo centro.



SABATO 1° MARZO 2025

- Pratica Yoga prima di colazione, all’orario stabilito insieme la sera precedente.

- Dopo la pratica colazione per la salute con torte e pane casalinghi, marmellate, frutta,yogurt, insomma ogni ben di Dio! Ma… salutare!

- Satsang, conversazioni illuminate.

- Dopo colazione ci prepariamo per la escursione nei boschi, con le ciaspole a contattare la neve che illumina i nostri occhi, i nostri pensieri.

- L’aria balsamica dei boschi ripulisce i polmoni.

- Piccolo spuntino "al sacco" perchè raggiungiamo il rifugio per una "merenda sinoira", verso le ore 17.00.

- Tra storie e leggende attendiamo il buio per scendere con le pile frontali e scoprire la notte nel bosco.

- Al rientro Tisane e relax.



DOMENICA 2 MARZO 2025

- In orario deciso insieme la sera precedente: Pratica yoga in saletta.

- Colazione naturale, integrale, con prodotti del territorio.

- Satsang, conversazioni illuminate.

- Prepariamo lo zaino per il pranzo.

- Passeggiata nella Natura, le frequenze della "Linea del Drago" sono altissime e sollevano la nostra energia.

- Respiriamo, attiviamo il metabolismo, racconti di flora, fauna, tradizioni e leggende accompagneranno la nostra escursione.

- La natura è maestra di vita facciamo nostri i suoi saggi insegnamenti per il benessere generale.

- Pratiche di yoga e meditazioni nella natura.

- Rientro verso le ore 15.00.

- Chiusura verso le ore 16:00.



Da DOMENICA 2 a MARTEDÌ 4 Marzo 2025



- Pratica Yoga la mattina prima di colazione.

- Colazione naturale, integrale, per la salute con prodotti del territorio.

- Possibilità di scegliere per la giornata varie attività per il tuo benessere accompagnato da specialisti:

- Escursioni nella natura a piedi nei boschi.

- Passeggiate nella neve con le ciaspole.

- Scopriamo altri attrezzi per godere della neve: Sci da fondo, slitte, sci, pattini da ghiaccio.

- Nel pomeriggio, al rientro, possibilità di trattamenti di riflessologia plantare, di massaggi olistici di sessione al centro olistico.



- Ore 18.30 circa: pratica yoga in saletta.

- Pranzo e cena da decidere insieme sul posto.

- Può essere un pranzo in rifugio od una cena in rifugio con rientro in notturna?

Può essere una cena con motoslitta o gatto delle nevi?

Sceglieremo insieme il meglio!



QUANTO È IL CONTRIBUTO?

Il contributo per il Weekend 28 Febbraio - 2 Marzo 2025 è di € 150



Comprensivo di:

- 3 pratiche yoga in sala yoga, complete di pranayama, meditazioni, mudra, mantra, con lo scopo di attivare il contatto con il nostro corpo ed il nostro Sè.

- Ogni giorno uscite nella Natura accompagnati da professionisti.

- Pratiche di meditazioni in Natura.

- Lavori di crescita personale.

. Trattamento di riflessologia plantare individualizzato.



Il contributo per il Weekend lungo 28 Febbraio - 4 Marzo 2025

è di € 270



N.B: Le cene in rifugio e gli eventuali pranzi in rifugio non sono compresi.

Il trattamento di dormire e prima colazione è a parte.



SISTEMAZIONE: Il B&B "Per Te".

Il B&B "Per Te" è casa mia ed è a disposizione per i soci che vengono da lontano.

Nel borgo storico del paesino di Oulx (TO), vicino alla sede della nostra associazione.

Il luogo è ideale per i soggiorni Yoga & Natura perchè è in centro, vicino ai piccoli negozi per la spesa e allo stesso tempo comodo per bellissime escursioni nella natura.



L'atmosfera è soft, accogliente e famigliare; il legno, le fibre naturali, l’acqua informata, i dispositivi contro le geopatie

e per isolare gli effetti degli strumenti elettrici ed elettromagnetici creano un ambiente pulito e protetto.



Lo stile è montano, il legno è l'elemento predominante.

È un’accoglienza famigliare.



La casa si sviluppa su 2 piani.



Al piano mansardato ampio ed originale, molto accogliente, in stile rustico montano ci sono:



- una camera con 3 letti singoli,

- una camera matrimoniale,

entrambe molto accoglienti, in legno e mobili antichi e rustici.

- Il Bagno è grande, comodo, con doccia e vasca grande.



Al piano secondo, in stile montano e rustico ci sono:



- una camera doppia ampia, con balcone, grandi travi e molto legno,

- una camera singola.

- Il bagno è grande con doccia e vasca.



Questo tipo di sistemazione che è famigliare con colazioni abbondanti per la salute...



ha il prezzo per voi di € 80 per le 2 notti: 28 Febbraio - 2 Marzo 2025 a cui aggiungere altre 2 notti € 80 per chi sceglie 4 notti: 28 Febbraio - 4 Marzo 2025.



Per maggiori informazioni visita il sito del B&B "Per Te"

www.bedandbreakfastperte.it



COME POSSO FARE PER PARTECIPARE?



Il corso è riservato ai soci.



Se per caso non sei ancora socio, ma condividi il nostro amore per lo sport e l’attività nella natura, lo yoga ed il benessere psicofisico contattaci via mail o telefono/WhatsApp 3356394103



Saremo contenti di spiegarti come fare !