Back home ... ritorno a casa - Ritiro sciamanico

Sconto Early Bird fino al 12 Agosto (10% sconto sulla quota gruppo)

Dal 13 agosto prezzo pieno

Chiusura iscrizioni 21 agosto



Una vacanza tutta dedicata a se stessi e al proprio benessere di corpo, mente e spirito in un luogo incantevole nella campagna toscana, l’Agriturismo Bethsaid.



Durante questi giorni, che trascorreremo insieme, vivremo a stretto contatto con la natura. Faremo esperienza di antichi rituali sciamanici, danze, meditazioni al fine di onorare, celebrare la bellezza che ci appartiene, risvegliando la nostra energia vitale, aprendoci all’Universo per tornare a “casa”… la nostra “casa interiore”



Percorreremo una strada che ci permette di trovare armonia, equilibrio e bellezza interiormente e nell’ambiente che ci circonda e con le diverse forme di vita presenti sia fisiche che metafisiche.



Conoscenza, risveglio, celebrazione, nutrimento, consapevolezza, spazio del cuore, sincronicità, silenzio interiore, armonia, gioia, bellezza, presenza, radicamento, condivisione e tanto altro ………. I doni di questa esperienza!



Il ritiro sciamanico è aperto a tutti: sia alle persone che non hanno alcuna esperienza di lavoro sciamanico e che vi si accostano per la prima volta, sia ad esperti.

È aperto sia a single che a coppie. Non ci sono limiti di età se non quelli minimi della maggiore età.



Uniche condizioni: essere aperti alla crescita personale e avere l’intenzione e la volontà di prendersi cura di se stessi in modo olistico: è un’esperienza che trasforma e risana insieme corpo, mente e spirito.