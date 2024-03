Ascoltando l'Universo in noi stessi - Daniel Levy

Esercizi pratici ed esperienze eufoniche per una vita armonica







Un’esperienza unica in un contesto speciale: il Monte Verità, riconosciuto internazionalmente per la sua storia culturale e per le sue qualità geomagnetiche.



L’Eufonia esalta l’arte e scienza dell’Ascolto e la consapevolezza di un mondo completo che si trova nel nostro Udito.



Il Seminario presenziale Ascoltando l’Universo in noi stessi diviene la giusta occasione per indagare, esplorare e fare esperienza pratica dell’ascolto umanistico profondo per raggiungere una conoscenza completa del Suono, della Musica e della struttura della natura e della mente intuitiva.



Temi principali:



Il Suono e i suoi effetti energetici.



Divenire un Ascoltatore.



Come acquisire l’Ascolto Eufonico.



La sacralità del Suono e la Musica delle Sfere pitagorica.



Esperienza della pienezza risuonante del Silenzio.



Il corpo come cassa di risonanza. Essere strumenti musicali.







Cosa si Impara:



Acuire la percezione



Vitalizzare attraverso il suono e la musica la mente, il cervello, ed il mondo dei sentimenti



Promuovere relazioni umane armoniche



Ascoltarsi ed ascoltare l’altro



Aumentare la capacità di apprendimento



Risvegliare l’intelligenza auditiva



Divenire risuonanti, liberando le corde creative



Essere ‘strumenti musicali coscienti







Il seminario e per tutti