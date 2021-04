Antroposofia e Cristianesimo

Il cammino dell’Uomo



(video)conferenza con Fabio Delizia



Se ci chiediamo: che cos’è l’antroposofia, che cos’è il cristianesimo? Dobbiamo risponderci che entrambe nella loro essenza sono Umanesimo.

L’evento della Svolta ha umanizzato il divino portando a compimento la creazione umana e, contemporaneamente, aprendo ad essa la prospettiva divina.



Fabio Delizia

Studia e approfondisce tematiche che riguardano l’umano con particolare attenzione alle opere artistiche. Le chiavi di lettura della Scienza dello Spirito di Rudolf Steiner, che studia dal 1991, sono alla base delle sue riflessioni e gli consentono di interpretare con vivo calore i meravigliosi capolavori artistici in cui sono impressi i significati essenziali dell’evoluzione della Terra e dell’uomo.

Tiene convegni, incontri, seminari di studio in Italia e all’estero. Ha pubblicato dispense sui capolavori d’arte e scritto articoli di antroposofia generale.

È inoltre autore del libro: La cattedrale di Chartres, un dialogo tra cielo e terra (Ed. Psiche).



La conferenza (video-registrata) sarà disponibile online per gli iscritti per alcuni giorni.

Per la copertura spese del Centro e l’apprezzamento al Relatore, viene richiesta la somma totale di 10 euro



Per informazioni e iscrizioni:



Nota: le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 14 aprile (ore 10)