Yoga, ayurveda e astrologia con i cinque elementi

Il retreat sarà la combinazione di vacanza relax, pratica di yoga quotidiana, contatto con la natura, detox psicofisico, studio, applicazione delle tecniche di depurazione della naturopatia yogica, ayurvedica e occidentale, occasione di condivisione e conoscenza di sè, guidati da un esperto insegnante di yoga, qualificato naturopata e operatore yoga-ayurveda.



I cinque elementi saranno il filo conduttore di questo residenziale, per comprendere come terra, acqua, aria, fuoco ed etere sono stati energetici fondamentali della nostra strutturazione sottile e materiale.



Sui significati e sulle forze degli elementi si muovono operazioni e simboli della tradizione del tantra, dello yoga, dell’ayurveda, dell’astrologia.

Un’immersione di studio e di pratica a contatto con la natura per comprendere come le relazioni tra gli elementi creano e rappresentano la diverse manifestazioni della vita.



Verrà dato ampio spazio agli approfondimenti personalizzati così che ogni partecipante avrà la possibilità di avere informazioni per:

- individuare la propria costituzione ayurvedica (prakriti). Nella visione ayurvedica gli elementi, in forma sottile, sono fondamento della intera creazione e, nella realtà materiale, strutturanti i dosha (pitta-kapha-vata) che caratterizzano il nostro biotipo genetico;

- individuare quale chakra dovremmo indirizzare il nostro percorso di crescita individuale, come trarre suggerimenti pratici da questi centri energetici in relazione con gli stati psicosomatici e le condizioni di salute integrale;

- capire quale segnatura archetipale ci impregna, tramite la dominante di elemento astrologica e planetaria, grazie all’analisi preliminare della carta natale, per individuare l’appartenenza ai nostri tipi e metatipi. Sappiamo, ad esempio, se siamo più legati all’elemento terra o fuoco? O siamo più vicini o identificati agli archetipi psicologici di Giove, Apollo, Demetra o Persefone?





Programma

I cinque elementi nella tradizione orientale

Introduzione alla conoscenza degli elementi sottili attraverso la pratica tantrica del tattwa shuddhi: colori, mantra, yantra, campi di manifestazione e modalità di purificazione.

I chakra come manifestazione dei livelli energetici dei cinque elementi.

I chakra come esplorazione dello sviluppo personale (condizione psicosomatica, relazioni con gli organi, cicli della vita, vissuti quotidiani, etc.).

Introduzione allo swara yoga: cicli e ritmi degli elementi attraverso il respiro.

Meditazioni sulle geometrie sacre: yantra e mandala degli elementi.



Ayurveda

Introduzione ai principi base dell’ayurveda.

Terra, acqua, aria, fuoco, etere: dai panchatattva, i proto elementi costituenti, ai tridosha (pitta, vita, kapha) cuore pulsante dell’ayurveda.

Individuazione della propria costituzione biotipica, o prakriti, tramite analisi somatica guidata (corporatura, lingua, unghie, mano, pelle, occhi, etc.), questionario per autoanalisi e cenni di analisi del polso.

Tossine fisiche, mentali ed emozionali secondo l’ayurveda.

Caratteristiche e predisposizioni psicologiche delle singole costituzioni.



Hatha yoga, pranayama e meditazione

Pratica quotidiana di hatha yoga: asana e pranayama.

Scuola del respiro e pranayama: consapevolezza ed espansione della respirazione.

Pratica di yoga nidra (rilassamento profondo) e meditazione.

Relazione tra yoga e ayurveda.



Purificazione psicofisica

Per favorire una buona disintossicazione, l’alimentazione proposta sarà vegetariana (con possibili varianti).

Secondo le esigenze personali, e in accordo col conduttore, è possibile includere brevi programmi di restrizione calorica, digiuno intermittente o monodieta (frutta, riso, vegetali).

Analisi e confronto tra le varie forme di alimentazione naturale, le pratiche di naturopatia yoga-ayurveda, le recenti ricerche sul microbiota intestinale, sul Ph, l’Orac e l’energia Bovis degli alimenti.

Routine yogica giornaliera (shat karma basilari) a confronto ed integrazione con il Dinacharia (accudimento igienico quotidiano) ayurvedico.



Astrologia

Indagine preliminare del quadro astrologico di ogni partecipante.

Individuazione della dominante di elemento e planetaria.

Definizione delle tipologie e dei metatipi secondo l’astrologia archetipale.



Natura e attività complementari

Il residence è immerso nel parco del Monte Subasio, e durante il residenziale cercheremo il più possibile il contatto con la Natura, magnifica manifestazione visibile degli elementi, a cui aggiungeremo:

- camminate nel bosco circostante, con riconoscimento delle piante officinali dal vivo;

- visita artistica con guida turistica qualificata ai principali monumenti di Assisi per immergersi nelle più belle opere d’arte mondiali;

- utilizzo della piscina ad uso esclusivo.





Programma pratico di una giornata tipo

Mattino

- Tecniche di purificazione dello yoga, pratiche di naturopatia e dinacharia-routine quotidiana ayurvedica (ad esempio: neti, pulizia del naso con acqua e sale, spugnature per la pelle, importante organo emuntore da stimolare quotidianamente) ed altre semplici pratiche.

- Asana e pranayama: stimolazione del corpo e del prana

- Colazione

- Secondo il programma: attività pratiche, visite, escursione, studio

- Pranzo

Pomeriggio

- Riposo/piscina/solarium

- Secondo il programma: attività pratiche, visite, escursione, studio, approfondimenti teorici

- Hatha yoga/yoga nidra/pranayama/meditazione e rilassamento

- Cena

Sera

- Spazio serale per confronto e riflessioni sul programma svolto, tempo libero o altre attività





Conduttore

Maurizio Di Massimo

Insegnante di yoga abilitato come Yoga Teacher Training dall'International Yoga Fellowship Movement, presso la Bihar School of Yoga - India (corso di hatha yoga, kriya yoga e tattwa shuddhi, 1984 - 1985) e come insegnante presso la Federazione Italiana Yoga.

Socio iscritto allo YANI (Yoga Associazione Nazionale Insegnanti) e operatore yoga ayurveda (Istituto Himalayano di Ricerche in Ayurveda). Conduce dal 1981, corsi di yoga, meditazione e dal 1989, incontri residenziali sulla purificazione psicofisica attraverso la naturopatia yoga-ayurveda e il digiuno terapeutico. Fondatore di Yoga Rasa - Centro yoga, ayurveda e meditazione, e dell’Associazione Culturale Athanor, Pesaro. Naturopata, erborista specializzato in indirizzo spagirico ed ayurvedico.

Coautore dei testi Planta Medica. Le erbe officinali tra scienza e tradizione (2005 - Ed. Provincia Pesaro -Urbino), per Ed. Aboca, Ritorno alle radici - Le piante spontanee per l’alimentazione e la salute (2015), per la collana Cultura e salute delle piante selvatiche: Le radici (2018), Le gemme e i germogli (2019) e Le foglie (2020).