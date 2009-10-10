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Stage  -  Taoismo

Wubaomen Qigong - Master Sun Junqing

Bologna (Bo) - Dal  10/10/2009  al  11/10/2009

Scheda dettagli:

A: Bologna - (Bo) - Italia Data: Dal  10/10/2009  al  11/10/2009
Orario: 10:00 - 13:00 14:30 - 17:00
Presso:  Centro Yoga Om, Via Castellata 10, Bologna, Bo   -  Emilia-Romagna (IT)
Telefono: 348 0140427   -   Categoria:
Sottocategoria:  Taoismo
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Descrizione:

Seminario di “ Wubaomen Qigong”

Antica ginnastica dolce cinese


Maestro Sun Junqing

Il Wubaomen QiGong per la salute è stato introdotto in Italia dal Maestro Sun Junqing. Successore diretto della 19a generazione della Scuola taoista Wutang Longmen e della 25a generazione del Tao QiGong, fondata da Lao-tze. Il maestro Sun è stato iniziato da suo padre, il gran maestro Sun Yun-hai all’arte della cura con le tecniche millenarie del QiGong.

10 Ottobre 2009 Bologna

presso Centro Yoga Om in via Castellata 10 (BO)

11 ottobre 2009 Vicenza

presso Centro Culturale “Rosmarino “ via Castello 36 – Mason Vicentino(VI)

Ancora scarsamente conosciuto in Occidente, il Wubaomen Chi kung è una scienza terapeutica cinese che vanta tremila anni di storia. In Cina attualmente esistono molti differenti metodi e applicazioni di Chi kung (dove “Chi” significa «energia vitale» e “Kung” «lavoro»).Il Wubaomen Chi kung, ha come obiettivo l’armonizzazione di corpo, mente e spirito:
ci dona equilibrio aumentando e favorendo l’ossigenazione e la circolazione del
sangue; ci predispone alla calma attraverso il controllo naturale delle emozioni;
infine, ci aiuta ad assorbire energia dal cielo e dalla terra nel nostro corpo,
favorendone la rigenerazione.

A CHI E’ RIVOLTO ?
Il seminario è aperto a tutti …. praticabili sia da giovani che anziani.E’ un metodo dolce che agisce con delicatezza e rispetto sul corpo e sulla mente.

Per ulteriori informazioni:
Bologna 348 0140427 / 3936171968 - Vicenza 347544424 - allaluce@gmail.com
http://wubaomenqigong.myblog.it/ - http://cuorediluce.myblog.it/

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Profilo Pubblico di:

Antonio Cancian

Ricopre il ruolo di Presidente dell’ Asdc “Heart Of Light” e dal 2003 organizza eventi nel campo delle arti marziali e del benessere. Ha ricoperto la funzione di Consigliere della Polisportiva di Bazzano con l’incarico della gestione eventi nel settore discipline orientali. Dal 1985 pratica vari…

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