Vacanza Yoga in Toscana

Ritiro Yoga della durata di 5 giorni, dal 1 Luglio al 5 Luglio 2022, in Toscana nella splendida Val d’Orcia.



La settimana non sarà soltanto volta alla pratica di yoga, ma sarà anche dedicata la parte di filosofia dello yoga, lo studio e l’osservazione dei testi fondamentali che ogni praticante dovrebbe conoscere, ed in particolare quest’anno si porterà l’attenzione alla Bhagavad Gita. Testo miliare e fondamentale per la conoscenza dello yoga…più sottile.



Ci saranno le consuete meditazioni autentiche, così come l’osservazione e la comprensione dei mantra.



La struttura che ci ospiterà ed accoglierà è l’Agriturismo “I Poderi” situato proprio nel cuore della fantastica Riserva Naturale di Pietraporciana.



La valle è anche un importante parco, naturale, artistico e culturale, e dal 2 luglio 2004 è stato riconosciuto patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO, per lo stato di conservazione eccellente del panorama, così come prodotto da un’intelligente opera di antropizzazione, il quale ha avuto una notevole influenza su molti artisti del Rinascimento.



Nelle varie attività non viene perso di vista il concetto di vacanza, pertanto nei giorni di ritiro, sarà dato spazio alla libertà personale proprio per scegliere come dedicare il tempo in questo angolo di paradiso, e magari fare qualche escursione per visitare i meravigliosi campi elisi, set de “Il Gladiatore”, o visitare la città di Pienza, città Ideale del Rinascimento.



Oppure per stare semplicemente assorti e in riposo presso la struttura ospitante.



Ogni partecipante riceverà in omaggio per la presenza al ritiro, una copia della Bhagavad Gita, versione autorevole, e un Mala per la recitazione del mantra, o semplicemente da indossare come accessorio.



Per info e prenotazioni:



Marco Gallo



whatsapp 3487421753



mail: info.semplicementeyoga@gmail.com